Гави перенес операцию на крестообразной связке. Хавбек «Барсы» пропустит 8-9 месяцев

Теги Барселона Ла Лига травмы Гави Футбол

Футболист «Барселоны» Гави перенес операцию.

Напомним, 19-летний полузащитник порвал переднюю крестообразную связку колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1). 

Каталонский клуб сообщил, что сегодня игроку успешно провели операцию на связке и наложили шов на мениск. 

По информации журналиста As Хави Мигеля, восстановление футболиста займет от 8 до 9 месяцев. 

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33 комментария

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TDB
Молодой организм, шансы вернуться на прежний уровень еще есть. Здоровья и скорейшего выздоровления!
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Мансур Абуев
Здоровья Гави, и поскорее восстановиться
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Robert Fitzooth
надеюсь карьеру не сломали парню(((
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Кирилл
Ответ koshaus
Добыковал, карма настигла. Если мозг есть в его голове, может задумается почему с ним это произошло.
Получается, по вашей же логике, Куртуа и Милитао у Реала тоже "карма настигла", а не просто получили травму ?)
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Бронислав Каминский
Ответ koshaus
Добыковал, карма настигла. Если мозг есть в его голове, может задумается почему с ним это произошло.
" карма настигла. Если мозг есть в его голове, может задумается почему с ним это произошло."
Хороший посыл насчет травмы Винисиуса
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JIEOMEC
е моё, здоровья малому
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Shuller18
Не вернется. Его игра максимально завязана на физике завязана была, которая 100% просядет, а компенсировать это чем-то другим, например техникой и интеллектом, Гави не сможет. Потому что распиаренное дно.
Конечно-конечно, и передачи (голевые или просто в разрез) он отдавать не умеет, шулер врать не будет, а все видео - это наглая подтасовка звука. То ли дело ванятка обляков, вот уж кто мастер обострять поперёк поля и в ноги соперникам🤓
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Tpy6kaMerlina
Здоровья!
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hannibal ante portas
закончил карьеру малой
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Stas Politik
Гави и Пино получили по сути одновременно две такие тяжёлые травмы. По сути, два игрока, которые должны были становиться одними из главных звёзд в Испании, вылетели до старта следующего сезона. Печально выглядит. Здоровья обоим!
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Valik Slovo
Судя по его бойцовскому характеру, вернется и станет сильнее!
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Свирепый Баск
будет время научиться завязывать шнурки!
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Lebron James
Удачи и быстрейшего восстановления Гави от болельщика Реала!
Чтоб впредь было меньше травм! )
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Cakefabregas
Ответ Shuller18
Не вернется. Его игра максимально завязана на физике завязана была, которая 100% просядет, а компенсировать это чем-то другим, например техникой и интеллектом, Гави не сможет. Потому что распиаренное дно.
Максимально необъективно...
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
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M.H.S
Здоровья парню!
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Aplus
здоровья! и скорейшего восстановления
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