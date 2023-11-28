Гави перенес операцию на крестообразной связке. Хавбек «Барсы» пропустит 8-9 месяцев
Футболист «Барселоны» Гави перенес операцию.
Напомним, 19-летний полузащитник порвал переднюю крестообразную связку колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).
Каталонский клуб сообщил, что сегодня игроку успешно провели операцию на связке и наложили шов на мениск.
По информации журналиста As Хави Мигеля, восстановление футболиста займет от 8 до 9 месяцев.
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