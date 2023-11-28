Модрич пропустит матч с «Наполи» в ЛЧ. Хавбек «Реала» будет готов к «Гранаде» или «Бетису»
Лука Модрич пропустит матч «Реала» в Лиге чемпионов.
Полузащитник мадридской команды не тренировался с партнерами по команде из-за сильной перегрузки. При этом у него нет серьезных повреждений.
Модрич пропустит игру против «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Хорват восстановится к матчу против «Гранады» или «Бетиса».
Матч «Реал» – «Наполи» состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
15 комментариев