Модрич пропустит матч с «Наполи» в ЛЧ. Хавбек «Реала» будет готов к «Гранаде» или «Бетису»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Лука Модрич Футбол

Лука Модрич пропустит матч «Реала» в Лиге чемпионов.

Полузащитник мадридской команды не тренировался с партнерами по команде из-за сильной перегрузки. При этом у него нет серьезных повреждений. 

Модрич пропустит игру против «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Хорват восстановится к матчу против «Гранады» или «Бетиса». 

Матч «Реал» – «Наполи» состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

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15 комментариев

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Arthurino
Хорошо хоть вопрос выхода в 1/8 уже решен. Сейчас в центре доступны только Вальверде, который очень рискует перегрузить организм, Кроос, который пока что будет выходить в опорке, и пацаны из Кастильи с Джудом, у которого все еще есть боли в плече. Честно говоря, не помню такой эпидемии травм в Реале, в сезоне 20/21 не так жестко все было
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Спартак Уокер
Скорейшего выздоровления Модричу
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razoblachitel
Ответ GuruFutbola
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представь, что ты в компании людей и ты им рассказываешь ту же шутку, что в этом твоем комментарии. как думаешь, много людей засмеется? учти, что в этой компании нет ригоберки, климова, олега и других твоих коллег
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neuner
да с такой эпидемией Реал вряд ли хоть один титул зацепит в этом сезоне..
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Клод
Ответ Arthurino
Хорошо хоть вопрос выхода в 1/8 уже решен. Сейчас в центре доступны только Вальверде, который очень рискует перегрузить организм, Кроос, который пока что будет выходить в опорке, и пацаны из Кастильи с Джудом, у которого все еще есть боли в плече. Честно говоря, не помню такой эпидемии травм в Реале, в сезоне 20/21 не так жестко все было
Помню при Зидане с Луниным, Альтубе, Мариано, Марвином и Чусте на скамейке. Может год 18й?
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Alex Serpen
Ответ neuner
да с такой эпидемией Реал вряд ли хоть один титул зацепит в этом сезоне..
Так сейчас много где
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f0rmoceft
Хорошая новость, я уж думал новая травма до конца года.
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Сан Икер
Сдал Модрич, к сожалению. Явно видно, что не тянет уже игры. Либо потеря основы повлияла на физику и общий тонус. Одним словом видимо реально последний год Модрича и соответственно Крооса. Интересно - кого летом купят в обойму вместо них. Кто там из восходящих звезд ЦПЗ нынче в мире ?
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razoblachitel
Ответ GuruFutbola
Я бы произнес: «Знаете, что общего между друзьями путина и реалом мадридом? Они все берут деньги из госбюджета на свои нужды»
Понятно, спасибо)
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Дмитрий Калашников
Ответ Arthurino
Хорошо хоть вопрос выхода в 1/8 уже решен. Сейчас в центре доступны только Вальверде, который очень рискует перегрузить организм, Кроос, который пока что будет выходить в опорке, и пацаны из Кастильи с Джудом, у которого все еще есть боли в плече. Честно говоря, не помню такой эпидемии травм в Реале, в сезоне 20/21 не так жестко все было
Себальос ещё
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