Модрич пропустит матч с «Наполи» в ЛЧ. Хавбек «Реала» будет готов к «Гранаде» или «Бетису»

Лука Модрич пропустит матч «Реала» в Лиге чемпионов.

Полузащитник мадридской команды не тренировался с партнерами по команде из-за сильной перегрузки. При этом у него нет серьезных повреждений.

пропустит игру против «Наполи» в 5-м туре группового этапа чемпионов. Хорват восстановится к матчу против «Гранады» или «Бетиса».

Матч « » – « » состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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