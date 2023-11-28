Даниил Хлусевич: «Поиграть в Европе – мечта! Поступит предложение от топ-клуба – поеду и на меньшие деньги, чем в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба – поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе – мечта!

 Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России – ну, кроме того, что нет фанатов», – сказал полузащитник красно-белых.

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74 комментария

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Toha1090
Ответ Глыба
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Это Бильбао то деревня?)) Самый большой город страны Басков. С шикарным климатом, развитой инфраструктурой и высоким туристическим рейтингом. Прежде чем писать такое, хоть немного бы изучили информацию.
+136
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Aleksey Yashin
Почему нашим кудесникам ногомяча подавай только топ-клубы из Европы?
+101
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denimo21
Какой тебе топ клуб? Дай бог топ лига будет
+60
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Aleksandr Danilov
Хлусевич бы в условном Гавре вряд ли был бы основным. Какой топ клуб?
+33
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Mohnatiy
Лосевичу в "Уотфорд" нужно - у них как раз лось на гербе. И пусть бегает по флангу на здоровье...
+14
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funnynerd21
Ответ Глыба
Комментарий удален модератором
по сравнению с Испанской лигой наш чемпионат еще хуже убогой деревни
+17
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Lol Ko
Ответ Глыба
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Потому, что "поиграть в Европе - мечта!" или мечта с условиями?
+13
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Leonid73
Какой топ клуб? Опять двадцать пять - лавку полировать? Диву даёшься - откуда у наших ребят такие неадекватные самооценки?
+13
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Dura Ace Di2
Ответ Глыба
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Какая лютая дремучесть🤯
+10
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Алексѣй Пестовъ
Ответ The Best 20
главное не превратится в захаряна.
Чем плох Захарян? Поехал в сильный клуб, пытается закрепиться. Крутая тема.
+9
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Sergei Berezencev
У 90 процентов наших ногомячистов чсв где-то на орбите. Иначе не объяснить, как они все ждут, что их позовут в условные реалы и мю. Вы в условной Гранаде не нужны никому, а про более сильные клубы и речи нет.
+9
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Caniball
Уровень условных Болоньи/Торино - потянет.
Но даже в Лацио/Роме будет сидеть на банке. Про какие топ клубы он говорит?!
+7
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FunyaFun
Даниил, чтобы попасть в топ-клуб надо не легкой атлетикой заниматься, тупо бегая по бровке, нужно становиться сильнее в футбольном плане. С этим у тебя проблемы.
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DeltaForce
Ответ Magico!
Одно дело "туристический рейтинг", а другое - жить там постоянно
А какие могут быть проблемы живя в условном Бильбао? Вы так говорите будто это какой-нибудь Анадырь или Магадан.
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Cearvm
От какого топ-клуба уважаемый Хлусевич ждет предложение после игры в Спартаке?
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Toha1090
Ответ Magico!
Одно дело "туристический рейтинг", а другое - жить там постоянно
А что плохого в уровне жизни в этом городе? Почитайте информацию по уровню жизни Бильбао по отношению к Москве. Климат комфортные Москвы на 41%, из-за близости Атлантического океана, экология лучше на 81%, загруженность дорог ниже на 96%, медецина качественнее на 23%, ипотека выгоднее на 358 %. Это из официальных источников. Неужели нельзя уделить пару минут, чтобы потом не казаться глупо?.
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juneed
Ответ Caniball
Уровень условных Болоньи/Торино - потянет. Но даже в Лацио/Роме будет сидеть на банке. Про какие топ клубы он говорит?!
Это еще не факт, там количество матчей и минут активного футбола намного выше, нужна будет адаптация.
+4
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El Mark
Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба – поеду.....

Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России – ну, кроме того, что нет фанатов.

ЭТО БЫЛИННОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ.
+3
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Сергей Павлов
С дивана не встану, пока в топ менеджеры Газпрома не позовут.
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Aleksandr Danilov
Хлусевич бы в условном Гавре вряд ли был бы основным. Какой топ клуб?
почему они думают что им поступит именно от топ-клуба ?!
а почему не от аутсайдера или середняка….
сразу топ клуб
тьфу на них
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Ola BP
Странный тип. В России играет не за топ-клуб, а от Европы ждет только топа.
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Spartakus1984
Вот проблема,они все ждут предложение от топ клуба Европы,вместо того,что бы перейти в средний клуб и показать себя.
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Dorokhov Misha
Не поступит.
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endrioo
Топ клуб? Мальчик, молись чтобы тебя условный Кадис пригласил в качестве дворника.
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Вячеслав Максименко
Хлусевич и для РПЛ является средним защитником.
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suwor
Ответ Глыба
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Это к чему вы про Сызрань здесь?
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Сергей Сорока
Ответ Toha1090
А что плохого в уровне жизни в этом городе? Почитайте информацию по уровню жизни Бильбао по отношению к Москве. Климат комфортные Москвы на 41%, из-за близости Атлантического океана, экология лучше на 81%, загруженность дорог ниже на 96%, медецина качественнее на 23%, ипотека выгоднее на 358 %. Это из официальных источников. Неужели нельзя уделить пару минут, чтобы потом не казаться глупо?.
Ну климат - это всё же вопрос спорный. Южная Европа с её постоянным пеклом и постоянным солнцем - такой себе вариант. Московский климат намного комфортнее, хотя летом всё же жарковато.
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suwor
Ответ Глыба
к тому что Гавр это примерно Сызрань
Откуда такие познания про Сызрань?
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Артур Кузьминский
Сейчас уровень РПЛ таков, что только ну оооочень яркий игрок может перейти сразу в ТОП клуб. Все остальные , только через клуб-трамплин. Хочешь в Дортмунд- попробуй сначала во Фрайбург себя
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Caniball
Ответ juneed
Это еще не факт, там количество матчей и минут активного футбола намного выше, нужна будет адаптация.
А почитать комментарий мой внимательно не дано?
Я написал примерный уровень команд, которых он потянет и уровень, которых он не потянет.
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LLC TRUST
Сейчас такая ситуация да и такой уровень наших футболистов, что это им надо кассеты со своей игрой рассылать в надежде попасть в Лас Пальмас и прочие Гавры)
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Матвей Суицидин
Это говорит человек, который топ клубам РПЛ не сдался. Так и будет пылить в середняке.
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Алексей Толстюк
Ответ Глыба
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Ахах, шо у тебя в голове? Ты дальше своей деревни выезжал то куда-то?) Бильбао( один из самых красивых городов Европы) -деревня. Сравнивать Гавр и сызрань можно только сильно пропитым мозгом, ну еще и когда туда испражняется Соловьев.
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Артур Кузьминский
Ответ Глыба
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как у вас мозг работает вообще? Почему именно Бильбао решили привести в пример? Шикарный город, с классной командой , в которой играют одни воспитанники баскского футбола.
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Ковид 07.10.52
Съест-то он, съест..так кто ж ему даст.
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el ruso guapo
Да, да, да. А потом встречное предложение от того же Спартака в три раза больше и останешься. А потом чуть чуть больше предложение от условного динамо и привет динамики.
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endrioo
Ответ Caniball
Уровень условных Болоньи/Торино - потянет. Но даже в Лацио/Роме будет сидеть на банке. Про какие топ клубы он говорит?!
Нафиг он нужен в Риме, там куда лучше найдут без паспорта ЕС, у них там свободных мест нет, с учётом лимита на легионеров.
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Max9999
Конечно поступит!
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Вячеслав Припузов
Ну после жирных контрактов в РПЛ можно и на понижение, если не транжирил на всю оставшуюся жизнь хватит всей семье
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Владимир Акимов
если только из Белоруссии
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Алексей Филиппов
Да не позовет тебя Зенит, даже не пытайся)
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Крымсода
Скорее уезжай. Начал вроде неплохо, на одном уровне с Пруцевым, но так чудить стал по своим прямым обязанностям.. Никакие голы не компенсируют твои результативные ошибки у своих ворот.
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Чернокожий
в правильном направлении мысли, осталось чтобы предложение поступило ))
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&_Bishep_&
Я тоже могу сказать: без проблем получу в космос поработать на станции, бесплатно....Но, если позовут..
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Caniball
Если что, это данные по голевым ошибкам после 16-ого тура:

1. Челикович, Ахмат – 11
2. Гойкович, Оренбург – 9
3. Божин, Факел – 8
4. Фернандес, Балтика – 8
5. Хлусевич, Спартак – 7
6. Грицаенко, Рубин – 7
7. Мелехин, Ростов – 7
8. Адамов, Зенит – 6
9. Алонсо, Краснодар – 6
10. Тодорович, Ахмат - 6.

Ну и куда он собрался в топ команду?! Але, Даниил, прием, прием!
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Caniball
Ответ juneed
Это еще не факт, там количество матчей и минут активного футбола намного выше, нужна будет адаптация.
Универсализм, возможность сыграть на обоих флангах, может к атакам подключаться.
Думаю потянет.
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ЗлойМайор
От ТОП! Что бы поступило предложение от ТОП клуба , надо быть так-то ТОП футболистом. Либо молодым и перспективным топ проспектом. К какому критерию себя относит Хлусевич? На меньшие, чем в Спартаке деньги. Все понятно.
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Сергей Орлов
"От топ-клуба" 🤣🤣🤣
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Bergkamp007
Предложение от топ клуба?)) Проверяйте, не поедет))
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DenJD
Хлусевичу ещё за такую игру и платят????
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