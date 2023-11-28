Даниил Хлусевич ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба – поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе – мечта!

Но при этом я обожаю « », влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России – ну, кроме того, что нет фанатов», – сказал полузащитник красно-белых.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?