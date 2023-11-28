Даниил Хлусевич: «Поиграть в Европе – мечта! Поступит предложение от топ-клуба – поеду и на меньшие деньги, чем в «Спартаке»
Даниил Хлусевич ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.
«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба – поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе – мечта!
Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России – ну, кроме того, что нет фанатов», – сказал полузащитник красно-белых.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но даже в Лацио/Роме будет сидеть на банке. Про какие топ клубы он говорит?!
Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России – ну, кроме того, что нет фанатов.
ЭТО БЫЛИННОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ.
а почему не от аутсайдера или середняка….
сразу топ клуб
тьфу на них
Я написал примерный уровень команд, которых он потянет и уровень, которых он не потянет.
1. Челикович, Ахмат – 11
2. Гойкович, Оренбург – 9
3. Божин, Факел – 8
4. Фернандес, Балтика – 8
5. Хлусевич, Спартак – 7
6. Грицаенко, Рубин – 7
7. Мелехин, Ростов – 7
8. Адамов, Зенит – 6
9. Алонсо, Краснодар – 6
10. Тодорович, Ахмат - 6.
Ну и куда он собрался в топ команду?! Але, Даниил, прием, прием!
Думаю потянет.