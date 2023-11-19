Зиньковский о футболистах РПЛ, которые заиграли бы в Европе: «Сперцян, Литвинов, Пиняев, Хлусевич. Из «Спартака» всех молодых могу отметить, Руслана – больше всех»

Антон Зиньковский рассказал, кто из игроков Мир РПЛ проявил бы себя в Европе.

– Игроки РПЛ, которые могут заиграть в Европе? Кто бы точно уехал и заиграл?

– , Литвинов, , , может быть. Из « » могу всех молодых [отметить]. Но Литвинов, наверное, больше всех, – сказал полузащитник красно-белых.

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