Зиньковский о футболистах РПЛ, которые заиграли бы в Европе: «Сперцян, Литвинов, Пиняев, Хлусевич. Из «Спартака» всех молодых могу отметить, Руслана – больше всех»
Антон Зиньковский рассказал, кто из игроков Мир РПЛ проявил бы себя в Европе.
– Игроки РПЛ, которые могут заиграть в Европе? Кто бы точно уехал и заиграл?
– Сперцян, Литвинов, Пиняев, Хлусевич, может быть. Из «Спартака» могу всех молодых [отметить]. Но Литвинов, наверное, больше всех, – сказал полузащитник красно-белых.
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А что же они в своëм клубе не играют на европейском уровне?
Ключевые слова из интервью.