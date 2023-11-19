Зиньковский о футболистах РПЛ, которые заиграли бы в Европе: «Сперцян, Литвинов, Пиняев, Хлусевич. Из «Спартака» всех молодых могу отметить, Руслана – больше всех»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Антон Зиньковский Даниил Хлусевич Эдуард Сперцян Сергей Пиняев Руслан Литвинов Футбол

Антон Зиньковский рассказал, кто из игроков Мир РПЛ проявил бы себя в Европе.

– Игроки РПЛ, которые могут заиграть в Европе? Кто бы точно уехал и заиграл?

Сперцян, Литвинов, Пиняев, Хлусевич, может быть. Из «Спартака» могу всех молодых [отметить]. Но Литвинов, наверное, больше всех, – сказал полузащитник красно-белых.

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27 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ T622222
Только армянин все остальные только для местного разлива
Литвинов в Европе бы не затерялся
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Peter Parker
Ответ Назар Игорь
Все молодые спартаковцы заиграли бы в Европе... А что же они в своëм клубе не играют на европейском уровне?
Смотря что для тебя европейский уровень. Хоть бы тот же Хвича играл в Рпл на европейском уровне? Или вот, Шамар Николсон, Кофрие? Или хоть бы Фэшн Сакала, который теперь вполне бегает за Рейнджерс. И уйма самых разных примеров.
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Назар Игорь
Все молодые спартаковцы заиграли бы в Европе...
А что же они в своëм клубе не играют на европейском уровне?
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правильные фамилии, все способны заиграть в Европе...
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stason79
Ответ юра георгиевский
Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Люксембург, Сан-Марино и так далее.
ну кто их в Люксембург возьмет? а вот в фц Астана легко.
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Точный_пас_Ещенко
Вот хлусевичу надо поскорее уезжать
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T622222
Только армянин все остальные только для местного разлива
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
.... Только нафиг им это надо не добавил?
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Overkiller
"Может быть. Наверное."

Ключевые слова из интервью.
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Спартак Уокер
Как по мне из этого списка в топ 5 лиг заиграл бы только Сперцян и то он не русский а армянин
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Pertinax Gandi
Безусловно, все вышеперечисленные заиграли бы в Европе. В каком-нибудь крепком середняке испанской Сегунды, итальянской серии B или Второй Бундеслиги. Но и с зарплатой в десять раз меньше, чем сейчас.
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Архитектор Мендисабаль
Хлусевич если только в Крымтеплице...
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Всеволод Бобров
Ответ Peter Parker
Смотря что для тебя европейский уровень. Хоть бы тот же Хвича играл в Рпл на европейском уровне? Или вот, Шамар Николсон, Кофрие? Или хоть бы Фэшн Сакала, который теперь вполне бегает за Рейнджерс. И уйма самых разных примеров.
Сакала щас в Аравию уже, но да удивился, когда за Рейнджерс он неплохо пылил, хотя даже в ФНЛ восторга не вызывал.
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Дон Хуан технично припарковывает икарус
Ответ Всеволод Бобров
Сакала щас в Аравию уже, но да удивился, когда за Рейнджерс он неплохо пылил, хотя даже в ФНЛ восторга не вызывал.
А где Вы Сакалу в РПЛ рассматривали? Он за Спартак-2 играл. За основую команду проявить себя и шансов не дали
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Peter Parker
Ответ Геннадий
По-моему , Хлусевич и Литвинов даже для средненьких европейских клубов ещё не доросли . Оба косячат и нет стабильной игры . Надо быть лучшим в своей команде , а они не на первых ролях . Хлус - всадник без головы , а Литвинову надо прибавлять в единоборствах и играть чище . Рано ещё смотреть на запад . Сыроватые . Да и вообще , смотря какие евроклубы будут интересоваться . Европа большая .
Ну в той же Франции, да и много еще где, полно таких Хлусевичей, как ты сказал, всадников без головы. А если чуть зачатки футбольного интеллекта, так сразу ценник в 40 млн.
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