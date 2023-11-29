Оренбург — Спартак: прогноз на матч 29 ноября 2023, Фонбет Кубок России

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29 ноября, в среду, «Оренбург» на своем поле сыграет с московским «Спартаком» в рамках первого матча четвертьфинала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2,5.

Оренбург

 

«Оренбург» на групповом этапе розыгрыша Кубка России играл в одной компании с московским ЦСКА, «Сочи» и воронежским «Факелом». Команда Давида Деограсии набрала в шести играх 11 очков и уступила первую строчку ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Второе место позволило оренбуржцам пробиться в верхнюю сетку Кубка.

При этом начали свой путь в розыгрыше оренбуржцы с болезненного поражения от ЦСКА на своем поле 0:6. При том у гостей играл полурезервный состав, но даже это не не помогло тогда еще подопечным Иржи Ярошика.

Чех в итоге покинул пост главного тренера, и уже под руководством Деограсии оренбуржцы начали свое восхождение как в чемпионате, так и в Кубке.

По ходу группового этапа турнира «Оренбург» дважды обыграл «Сочи» (2:0 дома и 2:1 в гостях), «Факел» (1:0 в гостях и по пенальти на своем поле). В заключительном туре оренбуржцы уступили в Москве ЦСКА и позволили команде Владимира Федотова занять первое место.

На групповой стадии «Оренбург» забил шесть голов, а лучшим снайпером команды в розыгрыше на данный момент является Владимир Обухов — на счету воспитанника «Спартака» два результативных удара.

Перед первым матчем четвертьфинала Кубка «Оренбург» на своем поле принимал «Ахмат» и поделил с грозненцами очки — 1:1. После 16-ти туров оренбуржцы находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13 место.

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Спартак

 

«Спартак» стали одной из команд, кто обеспечил себе место в плей-офф Кубка России досрочно. При этом у команды Гильермо Ааакаля была очень сложная группа — «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН».

Несмотря даже на поражения в двух заключительных турах от «Динамо» (0:3) и «Краснодара» дома (2:3) красно-белые все равно финишировали в своем квартете на первом месте благодаря стопроцентному результату в предыдущих четырех матчах.

Особенно запомнилась перестрелка «Спартака» с «Пари НН» в Москве, завершившаяся со счетом 5:4 в пользу хозяев. При этом москвичи после первого тайма вели 3:1, но в середине второй половины встречи это превратилось в 3:4. Однако «Спартаку» хватило сил и мастерства вырвать победу.

В других встречах красно-белые были сильнее «Краснодара» (2:1), Пари НН» (3:0) и «Динамо» (4:1).

Перед игрой с «Оренбургом» «Спартак» гостил в Калининграде и одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:0. В РПЛ красно-белые располагаются на четвертом месте, отставая от лидера — «Зенита» — на шесть очков.

«Спартак» — самая результативная команда Кубка России: москвичи забили 16 голов. Самый весомый вклад внес нападающий Александр Соболев, который отметился тремя забитыми мячами. По два раза забили Леон Классен и Квинси Промес.

Оренбург — Спартак: история личных встреч

 

В этом сезоне команды встречались в первом туре чемпионата, и тогда в Москве спартаковцы одержали победу со счетом 3:2.

В Оренбурге пока баланс встреч у команд равный — по две победы. В прошлом сезоне «Оренбург» уверенно выиграл 2:0.

Оренбург — Спартак: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа «Оренбурга» — 3.23
  • Ничья — 3.74
  • Победа «Спартака» — 2.14

«Спартак» — фаворит матча, но не все так просто будет у команды Абаскаля в Оренбурге. Так что лучше поставить на Х2 за 1.35.

Команды между собой выдают как правило веселые и результативные матчи, так что можно поставить на ТБ 2,5 за 1.57.

Где смотреть матч Оренбург – Спартак

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Оренбург – Спартак 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 ноября, 16.00, «Газовик»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 10, пенальти Титков.
ОренбургКеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Хотулев, Сидоров, Титков (Флорентин, 67), Башич (Капленко, 78), Михайлов, Ковалев (Марин, 59), Оганесян (Воробьев, 67), Куэро (Обухов, 78).
СпартакСелихов, Чернов, Бабич, Рябчук, Мартинс Перейра (Зиньковский, 88), Умяров (Пруцев, 70), Игнатов (Зобнин, 78), Хлусевич, Лайкин (Классен, 46), Бонгонда (Медина, 70), Соболев.
Предупреждения:
Титков (32), Оганесян (54), Соболев (90).
Удаление:
Рябчук (40).
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