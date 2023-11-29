Оренбург — Спартак: прогноз на матч 29 ноября 2023, Фонбет Кубок России

29 ноября, в среду, «Оренбург» на своем поле сыграет с московским «Спартаком» в рамках первого матча четвертьфинала Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2,5.

Оренбург

«Оренбург» на групповом этапе розыгрыша Кубка России играл в одной компании с московским ЦСКА, «Сочи» и воронежским «Факелом». Команда Давида Деограсии набрала в шести играх 11 очков и уступила первую строчку ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Второе место позволило оренбуржцам пробиться в верхнюю сетку Кубка.

При этом начали свой путь в розыгрыше оренбуржцы с болезненного поражения от ЦСКА на своем поле 0:6. При том у гостей играл полурезервный состав, но даже это не не помогло тогда еще подопечным Иржи Ярошика.

Чех в итоге покинул пост главного тренера, и уже под руководством Деограсии оренбуржцы начали свое восхождение как в чемпионате, так и в Кубке.

По ходу группового этапа турнира «Оренбург» дважды обыграл «Сочи» (2:0 дома и 2:1 в гостях), «Факел» (1:0 в гостях и по пенальти на своем поле). В заключительном туре оренбуржцы уступили в Москве ЦСКА и позволили команде Владимира Федотова занять первое место.

На групповой стадии «Оренбург» забил шесть голов, а лучшим снайпером команды в розыгрыше на данный момент является Владимир Обухов — на счету воспитанника «Спартака» два результативных удара.

Перед первым матчем четвертьфинала Кубка «Оренбург» на своем поле принимал «Ахмат» и поделил с грозненцами очки — 1:1. После 16-ти туров оренбуржцы находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13 место.

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Спартак

«Спартак» стали одной из команд, кто обеспечил себе место в плей-офф Кубка России досрочно. При этом у команды Гильермо Ааакаля была очень сложная группа — «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН».

Несмотря даже на поражения в двух заключительных турах от «Динамо» (0:3) и «Краснодара» дома (2:3) красно-белые все равно финишировали в своем квартете на первом месте благодаря стопроцентному результату в предыдущих четырех матчах.

Особенно запомнилась перестрелка «Спартака» с «Пари НН» в Москве, завершившаяся со счетом 5:4 в пользу хозяев. При этом москвичи после первого тайма вели 3:1, но в середине второй половины встречи это превратилось в 3:4. Однако «Спартаку» хватило сил и мастерства вырвать победу.

В других встречах красно-белые были сильнее «Краснодара» (2:1), Пари НН» (3:0) и «Динамо» (4:1).

Перед игрой с «Оренбургом» «Спартак» гостил в Калининграде и одержал победу над «Балтикой» со счетом 2:0. В РПЛ красно-белые располагаются на четвертом месте, отставая от лидера — «Зенита» — на шесть очков.

«Спартак» — самая результативная команда Кубка России: москвичи забили 16 голов. Самый весомый вклад внес нападающий Александр Соболев, который отметился тремя забитыми мячами. По два раза забили Леон Классен и Квинси Промес.

Оренбург — Спартак: история личных встреч

В этом сезоне команды встречались в первом туре чемпионата, и тогда в Москве спартаковцы одержали победу со счетом 3:2.

В Оренбурге пока баланс встреч у команд равный — по две победы. В прошлом сезоне «Оренбург» уверенно выиграл 2:0.

Оренбург — Спартак: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Оренбурга» — 3.23

Ничья — 3.74

Победа «Спартака» — 2.14

«Спартак» — фаворит матча, но не все так просто будет у команды Абаскаля в Оренбурге. Так что лучше поставить на Х2 за 1.35.

Команды между собой выдают как правило веселые и результативные матчи, так что можно поставить на ТБ 2,5 за 1.57.

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