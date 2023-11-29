Реал – Наполи прогноз, коэффициенты и ставки на матч 29.11.2023, Лига чемпионов

В среду, 29 ноября, «Реал» сыграет с «Наполи». Игру проведут в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

Победа «Реала» – 1.86;

ТБ 2.5 – 1.74;

ОЗ Да – 1.62.

В матче встретятся лидеры группы С. Смогут ли хозяева оправдать статус фаворита игры? Чем ответят гости? Забьет ли Хвича? Ответы на эти вопросы можно получить только после просмотра этой игры. Наш прогноз на матч «Реал» – «Наполи» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти лидируют в группе С. Команда в четырех играх Лиги чемпионов одержала четыре победы, набрала 12 очков. «Сливочные» забили девять голов и пропустили три мяча – это лучшие показатели в квартете. Отрыв от второго «Наполи» составляет пять баллов.

В последних пяти матчах «Реал» продемонстрировал следующие результаты:

26.11.2023 «Кадис» – «Реал» 0:3;

11.11.2023 «Реал» – «Валенсия» 5:1;

08.11.2023 «Реал» – «Брага» 3:0;

05.11.2023 «Реал»– «Райо Вальекано» 0:0;

28.10.2023 «Барселона» – «Реал» 1:2.

Тройка лучших бомбардиров команды выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем – забил 14 голов в 15 матчах команды;

Родриго – забил 7 голов в 18 матчах «сливочных»;

Винисиус – забил 6 голов в 13 матчах команды.

Лидерами по результативным передачам являются:

Родриго – отдал 5 ассистов в 18 матчах команды;

Тони Кроос – отдал 4 результативные передачи в 17 играх «сливочных»;

Винисиус – отдал 3 ассиста в 13 матчах.

Статистика и факты:

в последних 5 матчах «Реал» выиграл четыре встречи, в одной игре сыграл вничью;

в последних 5 матчах «Реал» забивает 13 голов и пропускает 2 мяча;

в последних 5 матчах «Реал» в среднем забивает 2.6 гола за игру и пропускает 0.4 мяча за матч;

в 3 из последних 5 матчей «Реал» сохранил свои ворота в неприкосновенности;

в последних 5 матчах «Реал» владеет мячом на протяжении 55.4% игрового времени;

в последних 5 матчах «Реал» наносит по воротам соперника 16.6 ударов, из которых в створ приходятся 5.6 ударов;

в последних 5 матчах «Реал» допускает 10.2 удара по своим воротам, из которых в створ приходятся 3 удара.

Травмы:

Тибо Куртуа;

Эдер Милитао;

Орьельен Тчуамени;

Винисиус Жуниор;

Эдуардо Камавинга;

Кепа.

У «Реала» нет дисквалифицированных футболистов.

Ориентировочный состав на игру: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Фернандес, Модрич, Вальверде, Кроос, Беллингем, Диас, Хоселу.

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«Наполи»

Неаполитанцы идут на втором месте в группе С, имея в своем активе семь очков. «Наполи» в Лиге чемпионов выиграл два матча, в одной встрече сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила шесть голов и пропустила пять мячей. «Наполи» обгоняет «Брагу», занимающую третье место, на четыре очка.

В последних пяти матчах «Наполи» продемонстрировал следующие результаты:

25.11.2023 «А таланта» – «Наполи» 1:2;

12.11.2023 «Наполи» – «Эмполи» 0:1;

08.11.2023 «Наполи» – «Унион» 1:1;

04.11.2023 «Салернитана» – «Наполи» 0:2;

29.10.2023 «Наполи» – «Милан» 2:2.

Тройка лучших бомбардиров команды выглядит следующим образом:

Виктор Осимхен – 6 голов (2 из них с пенальти) в 11 матчах;

Маттео Политано – 6 голов (1 из них с пенальти) в 17 матчах;

Хвича Кварацхелия – 4 гола в 16 матчах.

Список лучших ассистентов команды выглядит следующим образом:

Хвича Кварацхелия – 4 ассиста в 16 матчах;

Джованни Ди Лоренцо – 4 результативные передачи в 17 матчах;

Маттео Политано – 3 ассиста в 17 матчах.

Статистика и факты:

в последних 5 матчах «Наполи» выиграл две встречи, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение

в последних 5 матчах «Наполи» забивает 7 голов и пропускает 5 мячей;

в последних 5 матчах «Наполи» в среднем забивает 1.4 гола за игру и пропускает 1 мяч за матч;

в 1 из последних 5 матчей «Наполи» сохранил свои ворота в неприкосновенности;

в последних 5 матчах «Наполи» владеет мячом на протяжении 58.8% игрового времени;

в последних 5 матчах «Наполи» наносит по воротам соперника 18.6 ударов, из которых в створ приходятся 5.6 ударов;

в последних 5 матчах «Наполи» допускает 13.8 ударов по своим воротам, из которых в створ приходятся 4.6 удара.

Травмы:

Матиас Оливейра

Марио Руи

Йеспер Линдстрем

Дисквалификацию рискует получить Йенс Каюсте, получивший четыре желтые карточки в 11 матчах своей команды.

Ориентировочный состав на игру:

Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Распадори, Хвича Кварацхелия.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Реал» – «Наполи»

История противостояния команд насчитывает пять встреч, в которых четыре раза побеждал мадридский «Реал», а в одном матче была зафиксирована ничья. «Сливочные» забили 12 голов, а неаполитанцы ответили 5 голами. Три последние очные встречи команд закончились следующими результатами:

03.10.2023 «Наполи» – «Реал» 2:3;

07.03.2017 «Наполи» – «Реал» 1:3;

15.02.2017 «Реал» – «Наполи» 3:1.

Мадридский «Реал» выглядит фаворитом предстоящей встречи. Так, аналитики букмекерской конторы «Бетбум» дают на победу «Реала» коэффициент 1.86 – «сливочные» выиграли четыре предыдущие матча Лиги чемпионов, и вполне вероятно, смогут одержать победу в пятой встрече ЛЧ. Ничья оценивается как менее вероятный исход. Коэффициент – 4.09, а победа «Наполи» оценена в 4.29. Если считаете ставку на исход рискованным шагом, то можно поставить на ТБ 2.5 – букмекер дает коэффициент 1.74. Вероятно, «сливочные» смогут забить неаполитанцам больше одного гола, также не исключаем варианта, при котором футболисты «Наполи» огорчат вратаря «сливочных». Еще один вариант ставки – «обе забьют (да)». На такой маркет «Бетбум» дает коэффициент 1.62.

Рекомендованные варианты ставки:

Победа «Реала» – 1.86;

ТБ 2.5 – 1.74;

ОЗ Да – 1.62.

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