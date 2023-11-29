Где смотреть Оренбург – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 29 ноября
В среду, 29 ноября, сыграют Оренбург и Спартак в первом матче четвертьфинала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – Спартак
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
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