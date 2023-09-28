Вильзон Изидор: «Мой русский становится все лучше. Уже могу отвечать на какие-то вопросы»

Вильзон Изидор рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

«Мой русский становится все лучше. В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое.

Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это все еще дается мне с трудом», – сказал форвард « ».

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