Вильзон Изидор: «Мой русский становится все лучше. Уже могу отвечать на какие-то вопросы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

«Мой русский становится все лучше. В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое.

Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это все еще дается мне с трудом», – сказал форвард «Зенита».

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8 комментариев

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Рашпель793
Ответ Dimych888
У вас с Марио смотрю много общего. Через полгодика на чисто русском уже будете общаться.
прикольно, конечно как армейцы начали стебать Фернандеса за незнание русского. Будто все эти годы хором не утверждали, что русский он знает хорошо, просто стесняется говорить на людях ))
А когда им писали, что ничего он не знает и приводили его же слова по этому поводу, молча хором ставили минусы ))
+12
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Давид Agabekyan
Ответ Dvapyatdesyat
На вопрос "почему хотел домой, а узнал в Зенит" уже может ответить?
Уже отвечали, при том сам Локомотив. Все другие предложения железнодорожников не устроили
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Сергей Жарковский
В Локомотиве с Дзюбой только матерные слова выучил, пора и нормально учится говорить.
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