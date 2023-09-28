Вильзон Изидор: «Мой русский становится все лучше. Уже могу отвечать на какие-то вопросы»
Вильзон Изидор рассказал о прогрессе в изучении русского языка.
«Мой русский становится все лучше. В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое.
Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это все еще дается мне с трудом», – сказал форвард «Зенита».
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А когда им писали, что ничего он не знает и приводили его же слова по этому поводу, молча хором ставили минусы ))