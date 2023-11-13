Изидор о «Зените»: «Единственное, что мы хотим, – это быть первыми. Мне не нужно оценивать шансы на чемпионство»

Вильзон Изидор выразил женлание бороться за чемпионство в составе «Зенита».

В 15-м туре Мир петербуржская команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Я не думаю, что ничья – хороший результат для « », потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место.

« » – хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне. Конечно, «Зенит» будет бороться за первое место. Я не могу назвать наших главных конкурентов за чемпионство, потому что много хороших команд, единственное, что мы хотим, – это быть первыми.

Моя адаптация проходит хорошо. Поначалу было тяжело, потому что я был один, без семьи рядом. Но сейчас моя семья в Петербурге, со мной все в порядке. День за днем все становится простым, мои одноклубники помогают мне во многом. Все в команде помогают мне с адаптацией», – сказал нападающий сине-бело-голубых.

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