Роналду подарил Винисиусу футболку сборной Португалии с автографом: «Моему другу. Обнимаю»

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Винисиус Жуниор получил футболку от Криштиану Роналду в подарок.

Бразильский вингер «Реала» выложил фото футболки сборной Португалии с матча отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (2:0), в котором Роналду забил первый гол.

Нападающий «Аль-Насра» оставил автограф на форме и написал: «Моему другу Винисиусу. Обнимаю».

Фото: инстаграм Винисиуса

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95 комментариев

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Serkan_Ballboy
Новости 5 минут, а главные болельщики Роналду уже тут. Хоть что-то в этом мире постоянно)
+76
-19
+57
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Эрнандес Эрнандес
Ответ А. Мостовой
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«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТИ: «Остановим фобию раз и навсегда 🌈»

https://m.sports.ru/football/1107011501-barselona-vystupila-v-podderzhku-lgbti-ostanovim-fobiyu-raz-i-navsegda.html?ysclid=lpfdsnogwu799251817
+67
-11
+56
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Leganessi
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Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
1. Роналду 47 голов
2. Месси 18
3. Бензема 13
4. Левандовски 11
5-1000. Все остальные.
Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!!

Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
+95
-44
+51
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ten Hag
Ответ Эрнандес Эрнандес
«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТИ: «Остановим фобию раз и навсегда 🌈» https://m.sports.ru/football/1107011501-barselona-vystupila-v-podderzhku-lgbti-ostanovim-fobiyu-raz-i-navsegda.html?ysclid=lpfdsnogwu799251817
У них же спотифай-айнтрахт арена в радужных флажках вся :)
Но сектанты дальше пытаются отмазываться. Собственно, как и от подкупа судей в течение многих лет
+39
-6
+33
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Денис Ширинов
Месси подарил свои трусы Де Полю и подписал: «моему мальчику»
+49
-21
+28
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Штаны Габора Кирая
Ответ Гибралтарду
а почему счёт идёт с 1/4, а не с финала экстра таймов? 🤡
Ну в сознании бургерных ЧМ тоже почему-то начинается со стадии плей-офф.
+40
-21
+19
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Геннадий Тимченко
отличие от пешего - Рон дарит футболки, а пеший: продаёт ☝️
+49
-32
+17
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Jaska_1324
Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
эта "плакса" сейчас лучше чем 90% футболистов, и он в матче против ПСЖ твоего Месси раком поставил 😀
+31
-15
+16
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Leganessi
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Ответ Гибралтарду
а почему счёт идёт с 1/4, а не с финала экстра таймов? 🤡
Потому что с 1/4 в ОСНОВНОМ осталются только Топы, именно поэтому у Рона 9 голов Баварии, 10 Ювентусу и 11 Атлетико. Наш Легонесси статку набивал на мусоре, эта статистика досконально показывает кто есть кто, вот в чем вся суть.
+26
-13
+13
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neputevyy
Ответ Serkan_Ballboy
Новости 5 минут, а главные болельщики Роналду уже тут. Хоть что-то в этом мире постоянно)
Ты тоже торопишься поскорее отметиться под новостью
+16
-4
+12
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ten Hag
Ответ Serkan_Ballboy
Новости 5 минут, а главные болельщики Роналду уже тут. Хоть что-то в этом мире постоянно)
Да, португальский зрелый фрукт - их хозяин и властелин, однозначно
Как собачонки прибегают на новости о нем :)
+28
-19
+9
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Гномович!
Месси подарил Гави порванные трусы с матча Бавария (8-2) Барса.
+13
-5
+8
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Гибралтарду
Ответ Leganessi
Потому что с 1/4 в ОСНОВНОМ осталются только Топы, именно поэтому у Рона 9 голов Баварии, 10 Ювентусу и 11 Атлетико. Наш Легонесси статку набивал на мусоре, эта статистика досконально показывает кто есть кто, вот в чем вся суть.
когда ПСЖ вылетает в 1/8 от Реала, Баварии, то это были не топы 🤡
+12
-5
+7
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Дмитрий Сальников-Грачев
Хороший жест!
Пусть Винисиус наколотит за Реал столько же как Роналду!
+9
-3
+6
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songbilong
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
ты между ними был?
+5
0
+5
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Кирилл Ткач
А чего только с 1/4? 😁 Ну хорошо, Легонесси - первый по гол+пас за всю историю ЧМ (11 голов и 9 передач). Опередил Мирослава Клозе, Роналдо и Герда Мюллера. Где наша хозяйка Литвы? Смешные 🤡
Пеле выиграл 3 ЧМ… и судя по вашей логике, Пеле лучший игрок в истории футбола, трижды 😁
+14
-9
+5
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Гибралтарду
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные. Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!! Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
а почему счёт идёт с 1/4, а не с финала экстра таймов? 🤡
+26
-21
+5
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Эрнандес Эрнандес
«Месси подарил футболку жене Фабрегаса»

😁
+14
-10
+4
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JENNINGS
Ответ AF007
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Футболка одного из лучших игроков в истории футбола (если не самого лучшего 🐐🇵🇹) - для одного из лучших игроков нынешнего поколения, единственный гол которого в финале принёс «Мадриду» 14й кубок ЛЧ
Хейтеры такие хейтеры)
+13
-10
+3
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Адам Нинуху
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
сколько зависти в твоих словах
+4
-1
+3
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Oleg
Ответ Dooomer
А иначе и не берут просто
Месси на аукционе продает легендарную футболку с ЧМ 2022.
Что то я сомневаюсь что аукцион возьмет даже на рассмотрение футболку после лихтенштейна.
+8
-6
+2
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Lindeman
Ответ Artem Piatkov
Ну всё логично Лучший футболист в истории (867+247) дарит футболку молодому поколению (78+76) Красавец, как всегда
Новость про Роналду. Причём тут лучший футболист в истории
+17
-15
+2
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Илья Мурашов
Ответ Artem Piatkov
Ну всё логично Лучший футболист в истории (867+247) дарит футболку молодому поколению (78+76) Красавец, как всегда
Про лучшего в истории загнул. Топ-20 лучших это ближе к истине
+5
-3
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Фанат футбола 777
Ответ ОМАР бб
по какой показателю Роналду лолжен быть лучший историй самый резултативыный игрок Месси г+п 1200 самый титулованный Месси 44 самый индивидуальный титул у Месси 8ЗМ+6ЗБ 3 ЧМ Пеле 6 ЛЧ Хенто самый резултавный игрок ЧМ Месси 13+8=21 самый результативный игрок ЛЧ Роналлу 140
Ну, Хенто - с большой натяжкой, всё таки это если считать кубок европейских чемпионов, а не ЛЧ, но не забывай, Роналду лучший бомбардир ЛЧ, Реала, сборных, клубов, и вообще в сумме тоже, 4 100% заслуженых ЗМ (вопросы только с Рибери), и даже в 38 лет он топ игрок
+2
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Medik99
Ответ ten Hag
У них же спотифай-айнтрахт арена в радужных флажках вся :) Но сектанты дальше пытаются отмазываться. Собственно, как и от подкупа судей в течение многих лет
Ладно уж с названием стадиона, горят на убытках, понять можно.
Но когда свои же болельщики продавали билеты на матч, начхав на любимую команду это лютый зашквар. Долго не забудется.
+3
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Фанат футбола 777
Ответ Гномович!
Месси подарил Гави порванные трусы с матча Бавария (8-2) Барса.
Трусы Тер Стегена после матчей с Баварией должны храниться в музее, такие большие дырки не каждый день увидишь
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Гибралтарду
когда ПСЖ вылетает в 1/8 от Реала, Баварии, то это были не топы 🤡
ну вылет от Реала благодаря пешему - не полез бы бить пенальти после нарушения на Мбаппе и ПСЖ прошел бы дальше. Но пешему было некомфортно, что в случае победы в ЛЧ главным претендентом на ЗМ становился бы Мбаппе. И он нашел решение, отправив в погоню за кубком Реал🤬
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Xabi Alonso78
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные. Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!! Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
У Бензема с 1/4 вообще то 17 голов
+1
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igorkruglov
Ответ gPk
" для одного из лучших игроков нынешнего поколения, единственный гол которого в финале принёс «Мадриду» 14й кубок ЛЧ" Ты забыл уточнить одно большое НО. Единственный гол из ОФСАЙДА которого в финале .Так будет точнее
а собаки все лают, а караван все идет, да будет так
+1
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Фанат футбола 777
Главное, чтобы пахал как Роналду, возможно, он даже талантливей португальца
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Igor Shalamov
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные. Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!! Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
Более того, посмотри кому забивал Месси в группе ЛЧ. Там одни Селтики и Бенфики
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Дорох
В пятницу, 24 ноября, бразильское издание Direto Do Miolo сообщило у себя в соцсетях, что Месси и Рокуццо переживают «крупнейший кризис за 15 лет брака». Поводом для раздора оказалась бразильская журналистка София Мартинес — именно с ней, согласно слухам, у Лионеля закрутился роман.

По данным двух испанских источников, Telecinco и Los 40, из-за вероятной измены Месси он и Антонелла начали спать в разных кроватях, хотя раньше спали в одной.

В интернете потенциальный адюльтер в семье Месси обсуждают еще с начала ноября. Во время церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 аргентинец, разговаривая с интервьюером-мужчиной, несколько раз смущенно переглянулся с Софией, которая в этот момент стояла неподалеку. Фанаты сделали из нежных переглядок однозначный вывод: между Месси и журналисткой что-то есть!
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Stanislav Bernat
RESPECT!!!
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Штаны Габора Кирая
Ответ Экспертное мнение
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Держи нас в курсе.
+7
-6
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MustangGT
Ответ Artem Piatkov
Ну всё логично Лучший футболист в истории (867+247) дарит футболку молодому поколению (78+76) Красавец, как всегда
Артем, если не трудно: по "гол+пас" Пеле уже обошли или еще нет? Буду благодарен!
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ОМАР бб
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные. Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!! Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
врунчик 41 гол а не 47
+1
-1
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BlazRock
Модрич и Бензема которых Криш до сих пор не поздравил с ЗМ такие "ну да, ну да пошли мы куда подальше"
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Азамат
Красавчик
+2
-2
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Вальдано
Ответ Jaska_1324
так ПСЖ позорно проиграла от 2:0 до 3:2, а твой Месси пенальти не забил 😀
Кому?.. Насру чтоль?.. 😄.. Марокко ещё не снится?.. А-ха-ха-ха.. 💪
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Artem Piatkov
Ну всё логично
Лучший футболист в истории (867+247) дарит футболку молодому поколению (78+76)

Красавец, как всегда
+16
-16
0
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Leganessi
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Ответ Jimkerry
А в ЧМ?
Давай я тебе еще раз объясню :
Плей-офф ЧМ -
Месси опережает Рона на 1 гол с игры.
В плей-офф ЛЧ с 1/4
Роналду опережает на 29 голов.
29 > 1.
Можно конечно пофантазировать что Рон из этих 29 голов забил 28 с пенальти, но мы оба прекрасно понимаем что это не так.
Роналду полностью доминирует над Месси.
Больше тут нечего обсуждать.
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Вальдано
Ответ Jaska_1324
Марокко будет сниться только тогда, когда она действительно будет сильнее, в случае с Саудовской Аравией и позорный проигрыш Аргентины от 50 рейтинга страны в фифе, конечно, я так говорить не могу 🤷‍♂️
Значит снится.. Спи дальше.. Я не буду мешать.. Хе-хе..
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MustangGT
Ответ Денис Ширинов
Месси подарил свои трусы Де Полю и подписал: «моему мальчику»
А, сразу намек и не понял. Зачетно!!!!
+1
-1
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Leganessi
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Jimkerry
47 пенальти тоже есть, а почему пенальти в ЧМ не считаем тогда
Ну так вычитаем тогда и пенальти Месси в ЛЧ, останется все тоже самое).
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Jimkerry
Ответ Leganessi
в 8 матчах 0 голов. У Мессика в 12 матчах 1 гол. Разница невелика. Но плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 Разница в 29 голов. Тотальное доминирование Короля Роналду над котенком Мессиком.
47 пенальти тоже есть, а почему пенальти в ЧМ не считаем тогда
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Master Slova
мда.. такие себе друзья у Роналду конечно
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MustangGT
Ответ ОМАР бб
я не спорю что Рон один из лучших игрок историй футбола, но точно не лучший. примерно третий или четвертый
Но и Месси не первый - вот в чем вопрос. По кубкам Мира - Пеле, по ЛЧ и голам - Криш. Месси только по ЗМ - призу зрительских симпатий.
+1
-1
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MustangGT
Ответ igorkruglov
а собаки все лают, а караван все идет, да будет так
Аминь!
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MustangGT
Ответ gPk
" для одного из лучших игроков нынешнего поколения, единственный гол которого в финале принёс «Мадриду» 14й кубок ЛЧ" Ты забыл уточнить одно большое НО. Единственный гол из ОФСАЙДА которого в финале .Так будет точнее
А ты что, на ВАР сидел? Так и надо было отменять. Как и гол Месси в финале ЧМ!
0
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Jimkerry
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов 2. Месси 18 3. Бензема 13 4. Левандовски 11 5-1000. Все остальные. Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!! Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
Можно в студию Плей-офф ЧМ с 1/4 финала?
0
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