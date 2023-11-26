Роналду подарил Винисиусу футболку сборной Португалии с автографом: «Моему другу. Обнимаю»
Винисиус Жуниор получил футболку от Криштиану Роналду в подарок.
Бразильский вингер «Реала» выложил фото футболки сборной Португалии с матча отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (2:0), в котором Роналду забил первый гол.
Нападающий «Аль-Насра» оставил автограф на форме и написал: «Моему другу Винисиусу. Обнимаю».
Фото: инстаграм Винисиуса
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1. Роналду 47 голов
2. Месси 18
3. Бензема 13
4. Левандовски 11
5-1000. Все остальные.
Давайте будем честны, возможно в ближайшие 1000 лет никто и близко не догонит Криша, тем более что Рон это сделал за 3 клуба!!!!
Легонесси тепличный просто котенок перед Королем, не говоря уже обо всех остальных.
Но сектанты дальше пытаются отмазываться. Собственно, как и от подкупа судей в течение многих лет
Как собачонки прибегают на новости о нем :)
Пусть Винисиус наколотит за Реал столько же как Роналду!
😁
Хейтеры такие хейтеры)
Что то я сомневаюсь что аукцион возьмет даже на рассмотрение футболку после лихтенштейна.
Но когда свои же болельщики продавали билеты на матч, начхав на любимую команду это лютый зашквар. Долго не забудется.
По данным двух испанских источников, Telecinco и Los 40, из-за вероятной измены Месси он и Антонелла начали спать в разных кроватях, хотя раньше спали в одной.
В интернете потенциальный адюльтер в семье Месси обсуждают еще с начала ноября. Во время церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 аргентинец, разговаривая с интервьюером-мужчиной, несколько раз смущенно переглянулся с Софией, которая в этот момент стояла неподалеку. Фанаты сделали из нежных переглядок однозначный вывод: между Месси и журналисткой что-то есть!
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Красавец, как всегда
Плей-офф ЧМ -
Месси опережает Рона на 1 гол с игры.
В плей-офф ЛЧ с 1/4
Роналду опережает на 29 голов.
29 > 1.
Можно конечно пофантазировать что Рон из этих 29 голов забил 28 с пенальти, но мы оба прекрасно понимаем что это не так.
Роналду полностью доминирует над Месси.
Больше тут нечего обсуждать.