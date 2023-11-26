Винисиус Жуниор получил футболку от Криштиану Роналду в подарок.

Бразильский вингер « » выложил фото футболки сборной с матча отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (2:0), в котором забил первый гол.

Нападающий « » оставил автограф на форме и написал: «Моему другу . Обнимаю».

Фото: инстаграм Винисиуса

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