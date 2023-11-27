Президент ялтинского «Рубина»: «Крым должен стать тренировочной базой для всех команд от Второй лиги до РПЛ. В регионе хорошая футбольная инфраструктура»

Глава ялтинского «Рубина» считает, что Крым должен стать базой для команд РПЛ.

– Что из инфраструктуры планируете укрепить?

– Если говорить о клубе, то обсуждаем строительство тренировочной базы. Самое главное, что руководство Крыма прекрасно понимает все перспективы вхождения клубов полуострова в – Крым может и должен стать тренировочной базой для всех команд от второго дивизиона до российской Премьер-лиги. В регионе прекрасный гостиничный фонд и хорошая футбольная инфраструктура, развитие которой лишь дело времени.

– Можно ли помечтать о строительстве нового стадиона?

– У нас отличный стадион, на котором только в прошлом году завершилась реконструкция, и нам его вполне хватает, – сказал президент клуба « » Кирилл Шапошников.

Команда заняла второе место в первой группе дивизиона Б LEON Второй лиги.

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