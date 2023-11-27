Президент ялтинского «Рубина»: «Крым должен стать тренировочной базой для всех команд от Второй лиги до РПЛ. В регионе хорошая футбольная инфраструктура»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Б ТАСС Кирилл Шапошников Рубин Ялта Вторая лига А Футбол

Глава ялтинского «Рубина» считает, что Крым должен стать базой для команд РПЛ.

– Что из инфраструктуры планируете укрепить?

– Если говорить о клубе, то обсуждаем строительство тренировочной базы. Самое главное, что руководство Крыма прекрасно понимает все перспективы вхождения клубов полуострова в ФНЛ – Крым может и должен стать тренировочной базой для всех команд от второго дивизиона до российской Премьер-лиги. В регионе прекрасный гостиничный фонд и хорошая футбольная инфраструктура, развитие которой лишь дело времени.

– Можно ли помечтать о строительстве нового стадиона?

– У нас отличный стадион, на котором только в прошлом году завершилась реконструкция, и нам его вполне хватает, – сказал президент клуба «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников.

Команда заняла второе место в первой группе дивизиона Б LEON Второй лиги.

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34 комментария

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Антон Фалафель
Ребят, у вас пару отелей смыло.
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Гаврила Ардалионович
В регионе хорошая футбольная инфраструктура™ - особенно сейчас.
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Kit244098
В Турции все равно дешевле))
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nmnackjbxkasbk
Ответ Slavnov
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никогда
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GARRRY
Чё ты лепишь? Севастополь последний матч играл на картофельном поле.
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Dizzod
Ответ Ростовский
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Херсон, Запорожье. Что там ещё по конституции?
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Ковид 07.10.52
Ответ Slavnov
Ты посмотри как ширятся стаб фонды, прирост больше чем,в спокойные времена
Как я на них могу смотреть, если мне не показывают откуда эти цифирики образуются, а вот зашел курицу купить и увидел там прирост цены, выше. чем инфляция, которую нам показывают.
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Ковид 07.10.52
Аж дух захватывает от счастливого будущего крымского футбола уже целое десятилетие.
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Ковид 07.10.52
Ответ Slavnov
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А госсредств на расширение гулянки-то хватит?
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Ковид 07.10.52
Ответ Pigmalion
А в расчёте инфляции должна учитываться только курица из твоего магазина?)
А вы чувствуете на своем уровне жизни. прирост стабфонда ? Если большинство населения может позволить только это самое дешевое мясо, то цена на него имеет определяющее значение.
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Ковид 07.10.52
Ответ flash166
Севастополь и Рубин топ, одни из лидеров по посещаемости фнл-2, вот уж где действительно любят и заждались футбол
Наконец-то объяснили зачем его присоединили.
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igor_rodin94@icloud.com
Было время каждый год в Ялту Динамо Киев приезжал, с Шевой в составе
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Mohnatiy
Главное, чтобы погода была не как сегодня.
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Ковид 07.10.52
Ответ Pigmalion
А как прирост стабфонда должен влиять на уровень жизни? >Если большинство населения может позволить только это самое дешевое мясо А есть пруф?
Вот вы влезли в чужую дискуссию, не прочитав про что говорят, а потом вопросы задаете. на счет стабфонда.
А какие вам нужны доказательства, что свинина и говядина дороже курицы?
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Ковид 07.10.52
Ответ Pigmalion
Да я прост стриггерился на очередную претензию к росставской инфляции) Доказательства, что большинству не по карману сви-нина. Вы же это утверждаете.
По моему опросу 78% моих знакомых едят больше всего курицу, они же поддерживают вождя.
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valderoma
Может, команды уже сами решат, где у них будут тренировочные базы?🤔
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ковид 07.10.52
А госсредств на расширение гулянки-то хватит?
танцуют все!
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