Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги. У «Севастополя» две победы

Теги премьер-лига Россия СКА Ростов Вторая лига Динамо Ставрополь ФК Севастополь Биолог чемпионат Крыма Кубань Холдинг Рубин Ялта Футбол

Крымские клубы без поражений провели первые два тура Второй лиги.

«Севастополь» и ялтинский «Рубин», получившие лицензирование для участия в LEON Второй лиге, дебютировали в сезоне-2023/24 в дивизионе Б.

В первых двух турах «Севастополь» обыграл «СКА Ростов» (3:1) и «Динамо Ставрополь» (2:0). Ялтинский «Рубин» сыграл вничью с новокубанским «Биологом» (1:1) и обыграл «Кубань Холдинг» (1:0).

УЕФА об участии крымских клубов в чемпионате России: «Оцениваем ситуацию и находимся в контакте с РФС и УАФ»

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38 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Крымские клубы заставили спортс иногда вспоминать о Второй лиге
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Мистер Уайт
Стапэ! Срочно сообщите крымским клубам, что им нельзя на повышение, иначе будет конфликт с УЕФА.
+19
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Никита Мелентьев
Ответ Тухель
Так создай свой сайт про Вторую лигу веди её, наполняй статистикой и т.д. Что тут ноешь? Спортс всегда был чисто коммерческим сайтом и это не скрывал. А людям на этом сайте нужен КР и Месси, а не хрен пойми кто кого они не знают и знать не хотят.
Вы всегда агрессией отвечаете незнакомым людям? Спортс сайт спортивный впервую очередь. Русский во вторую. На спортивном русском сайте не то что не освещается вторая российская лига,даже таблицы половины групп нет. Это лишь показатель журналистики. Зато новую бабу "вставь имя" мы видим всегда.
+18
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Вова Пупкин
Где Таврия из Симферополя?
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goshforever
Ответ Вова Пупкин
Где Таврия из Симферополя?
Владельцы Таврии владеют чемпионатом Крыма и пилят на нем бюджетные бабки. Они были не в восторге и от ухода Ялты с Севастополем. Если Таврия ушла бы во втордив, их игрушечный чемп бы закрылся.
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giallo-verde
Ответ Фёдор Кузнецов
Крымские клубы заставили спортс иногда вспоминать о Второй лиге
Вторая лига, Дивизион А где играют сильнейшие из второй лиги вообще игнорируется. Ни таблицы нет, ни матчей
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Артём Амирджанян
Они слишком сильные
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Приорат70
Ответ Мистер Уайт
Стапэ! Срочно сообщите крымским клубам, что им нельзя на повышение, иначе будет конфликт с УЕФА.
На следующий сезон РФС ждет отречение от ФНЛ)
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encaro_one
Ответ Никита Мелентьев
Вы всегда агрессией отвечаете незнакомым людям? Спортс сайт спортивный впервую очередь. Русский во вторую. На спортивном русском сайте не то что не освещается вторая российская лига,даже таблицы половины групп нет. Это лишь показатель журналистики. Зато новую бабу "вставь имя" мы видим всегда.
На "топовых" музыкальных сайтах редко освещаются концерты в деревне Кукуево Тамбовской области местной самодеятельности..
Почему топовый "спортивный" сайт должен печатать и исследовать аналогичное никому ненужное.
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Тухель
Ответ Никита Мелентьев
Вы всегда агрессией отвечаете незнакомым людям? Спортс сайт спортивный впервую очередь. Русский во вторую. На спортивном русском сайте не то что не освещается вторая российская лига,даже таблицы половины групп нет. Это лишь показатель журналистики. Зато новую бабу "вставь имя" мы видим всегда.
Спортс в первую очередь частный сайт и сотрудникам надо платить с чего то деньги. Если не писать о том что популярно, то как зарабатывать?
Если бы эта вторая лига была бы интересна, то про неё бы писали.
Мы живем в Капиталистической стране и работать бесплатно никто не собирается, да и это глупо, а ты хочешь чтобы хороший сайт просрали ради чего? Твоих хотелок. Ну удачи создай свой сайт.
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Никита Мелентьев
Ответ Фёдор Кузнецов
Крымские клубы заставили спортс иногда вспоминать о Второй лиге
Ну половина групп все равно просто игнорируются. Но зато аналитика о криштиану в саудовской аравии, или месси в млс всегда на месте. Как Дудь завещал, главное деньги и хайп.
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Gonzo754
Как бы не пришлось притормозить, чтобы ненароком не пойти на повышение.
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vladimirych
Бешеная серия! Сразу в РПЛ этих дерзких ребят
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Аморалинни
Для защитников спорца на зарплате
А теперь смотрим на слоган: "Делаем спорт лучше"
И описание: "Мы независимо и подробно рассказываем обо всем российском и мировом спорте"
Хоть что-то выполняют из того, о чем сами написали?))
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Фёдор Кузнецов
Ответ giallo-verde
Вторая лига, Дивизион А где играют сильнейшие из второй лиги вообще игнорируется. Ни таблицы нет, ни матчей
Зато медиалига расписана великолепно, с расписанием,таблицей статистикой по сезонам
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OldRedWhite
Ответ Никита Мелентьев
Вы всегда агрессией отвечаете незнакомым людям? Спортс сайт спортивный впервую очередь. Русский во вторую. На спортивном русском сайте не то что не освещается вторая российская лига,даже таблицы половины групп нет. Это лишь показатель журналистики. Зато новую бабу "вставь имя" мы видим всегда.
В СССР Вам , уважаемый !
Госфинансирование для Спортса , героя Социалистического Труда Навоше , как основателю и освещение спортивных событий по разнарядке Госплана !
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DenSpM
Bаткa, давайте проверим, сколько вас) Посчитаем
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noti22
Ответ Сергей Васильев
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Вова Пупкин
Ответ dmAnjuna
Она предпочла чемпионат Украины
Да нет. Я имею ввиду именно Таврию (Симферополь), а не Таврию (Херсон). Хотя уже наверное и не Херсон? Именно Таврия (Симферополь). В чемпионате Украины играет какая-то непонятная Таврия, но она давно уже не из Симферополя, а из какого-то другого города Украины.
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goshforever
Ответ Pb-SE
А какая команда представляет крымских татар? Я за нее буду болеть.
Кызылташ Бахчисарай в чемпионате Крыма
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riverman1980
За Севастополь они нам все таки ответили ))
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goshforever
РФС, наверно, будет их засуживать на втором этапе (с командами СКФО), чтобы никто не вышел в первый же заход в "серебро" втордива
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Dark.Babysitter
типа могут составить конкуренцию Спартаку в борьбе с Зенитом?
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Домоседов
Помню, как Терек кубок России выиграл, и в РПЛ вышел, тоже практически не проигрывал
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dr. cage
Когда вернулся со срочной службы..
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