Крымские клубы без поражений провели первые два тура Второй лиги.

«Севастополь» и ялтинский «Рубин», получившие лицензирование для участия в LEON лиге, дебютировали в сезоне-2023/24 в дивизионе Б.

В первых двух турах « » обыграл « » (3:1) и « » (2:0). Ялтинский « » сыграл вничью с новокубанским «Биологом» (1:1) и обыграл «Кубань Холдинг» (1:0).

УЕФА об участии крымских клубов в чемпионате России: «Оцениваем ситуацию и находимся в контакте с РФС и УАФ»