Крымские клубы ни разу не проиграли в первых двух турах Второй лиги. У «Севастополя» две победы
Крымские клубы без поражений провели первые два тура Второй лиги.
«Севастополь» и ялтинский «Рубин», получившие лицензирование для участия в LEON Второй лиге, дебютировали в сезоне-2023/24 в дивизионе Б.
В первых двух турах «Севастополь» обыграл «СКА Ростов» (3:1) и «Динамо Ставрополь» (2:0). Ялтинский «Рубин» сыграл вничью с новокубанским «Биологом» (1:1) и обыграл «Кубань Холдинг» (1:0).
УЕФА об участии крымских клубов в чемпионате России: «Оцениваем ситуацию и находимся в контакте с РФС и УАФ»
Почему топовый "спортивный" сайт должен печатать и исследовать аналогичное никому ненужное.
Если бы эта вторая лига была бы интересна, то про неё бы писали.
Мы живем в Капиталистической стране и работать бесплатно никто не собирается, да и это глупо, а ты хочешь чтобы хороший сайт просрали ради чего? Твоих хотелок. Ну удачи создай свой сайт.
А теперь смотрим на слоган: "Делаем спорт лучше"
И описание: "Мы независимо и подробно рассказываем обо всем российском и мировом спорте"
Хоть что-то выполняют из того, о чем сами написали?))
Госфинансирование для Спортса , героя Социалистического Труда Навоше , как основателю и освещение спортивных событий по разнарядке Госплана !