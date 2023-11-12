Контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлен до 2025 года. Он провел 1200 минут на поле в этом сезоне

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Контракт Константина Тюкавина с «Динамо» был продлен.

Нападающий «Динамо» вышел в стартовом составе своей команды на матч с «Оренбургом» (0:0, первый тайм).

Отыграв 24 минуты, он активировал опцию продления соглашения с московским клубом. 

Условием продления контракта было проведение 1200 минут на поле в течение нынешнего сезона. Таким образом, соглашение между Тюкавиным и «Динамо» было продлено до 2025 года. 

Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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3 комментария

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Тиджани Бабангида
И Тюкавин прямо под стать этому отметился своим голом
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