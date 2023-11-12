Контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлен до 2025 года. Он провел 1200 минут на поле в этом сезоне

Контракт Константина Тюкавина с «Динамо» был продлен.

Нападающий « » вышел в стартовом составе своей команды на матч с «Оренбургом» (0:0, первый тайм).

Отыграв 24 минуты, он активировал опцию продления соглашения с московским клубом.

Условием продления контракта было проведение 1200 минут на поле в течение нынешнего сезона. Таким образом, соглашение между и «Динамо» было продлено до 2025 года.

Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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