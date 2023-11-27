«Реал Сосьедад»: «Будущее Захаряна в клубе будет ярким»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

В «Реал Сосьедад» высоко оценили перспективы Арсена Захаряна.

Вчера Захарян вышел на поле в своем 11-м матче за «Реал Сосьедад» – в игре с «Севильей» в Ла Лиге (2:1). За 310 минут в составе испанского клуба Захарян еще не отметился результативными действиями.

«Арсен успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи со своими товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду.

Его будущее в «Реал Сосьедад» будет ярким», – сообщил представитель пресс-службы клуба.

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11 комментариев

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Давид Agabekyan
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Его никто не называл смесью Мбаппе и Азара
+24
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Спартак Уокер
Очень надеюсь что Захаряна ждёт хорошее футбольное будущее в Европе
+17
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GuruFutbola
Ответ Artem Piatkov
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Поделись, что на украинской версии спортца пишут)
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Nogoi89
Есть много обиженников и людей ждущих провала от кого-то, чтобы перестать чувствовать себя настолько убогим. А, есть нормальные болельщики, которые желают нашему молодому игроку пробиться и заиграть в Испании. Сосьедад очень крепкая команда, а, конкуренты по позиции у Арсена очень сильные, но, его будут подводить к основе, лишь бы он работал упорно и тренера не забрали в другой более именитый клуб.
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Dmitry Orlov
Ненене, вы чо, российские футбольные эксперты уровня Ловчева уже сказали, что зря он туда поехал, надо было в РПЛ оставаться. Неужели врут?!
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Александр Комиссаров
Ответ Спартак Уокер
Очень надеюсь что Захаряна ждёт хорошее футбольное будущее в Европе
я тоже на это надеюсь,Заха молодец,ему надо адаптироваться совсем другому чемпионату,к другим скоростям и быстрее думать на поле,все получится верю,а кто говорит что это провал пускай локти кусаю,думали они что Заха перейдет и сразу станет основным игроком и пачками будет дожить голы,это просто глупость людей,так что удачи Захе
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БолельщикСоСтажем
Не верится, но было бы неплохо чтобы хотя бы как условный Черышев был в Испании
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