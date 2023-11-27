«Реал Сосьедад»: «Будущее Захаряна в клубе будет ярким»

В «Реал Сосьедад» высоко оценили перспективы Арсена Захаряна.

Вчера Захарян вышел на поле в своем 11-м матче за «Реал Сосьедад» – в игре с «Севильей» в (2:1). За 310 минут в составе испанского клуба Захарян еще не отметился результативными действиями.

« успешно совершенствует свой испанский и готов продолжать усердно работать и налаживать связи со своими товарищами по команде, чтобы забить свой первый гол за команду.

Его будущее в «Реал Сосьедад» будет ярким», – сообщил представитель пресс-службы клуба.

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