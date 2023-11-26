У Захаряна нет результативных действий в 11 матчах за «Сосьедад», он сыграл 310 минут. Сегодня Арсен вышел на замену в игре с «Севильей» на 67-й
Арсен Захарян вышел на поле в 11-м матче за «Реал Сосьедад».
В матче 14-го тура Ла Лиги против «Севильи» Захарян вышел на замену на 67-й минуте вместо Андера Барренечеа. Российский полузащитник не отметился результативными действиями.
За 11 матчей во всех турнирах в составе испанского клуба у Захаряна по-прежнему нет ни одного результативного действия.
В общей сложности россиянин отыграл за «Сосьедад» 310 минут без учета добавленного времени и 3 раза начинал игру в стартовом составе команды.
Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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А позор это твой комментарий
И это у игрока, что разрывал АПЛ, такой блеклый был дебют.
Кто-то ждёт, что Арсен сходу начал бы сиять после пешеходной РПЛ?) тем более, был ковид + его конкуренты в мега форме сейчас, и в других клубах тож не последних игроков на скамейку посадили б
Ну и забавно, как
1) спортс накидывает дико
2) в топе веток РПЛ всегда про паспортистов и нежелание куда-то переходить, а как только переходят - в топе хейтерские и высмеивающие комменты, отправляющие за 2-3 месяца домой))
Неадекватно, конечно
Но время, конечно, нужно.
Вот у СНГшников в крови поливать своих же?)
Напоминает первый сезон Миранчука в Аталанте, хотя он своими шансами, как мог пользовался!
Проблем пока нет, в отличие от Лехи Миранчука, который прям капитально сел и шансов не получается (за исключением одной игры в основе недавно)
У Бителло, купленного на часть денег от Захаряна, 6 результативных действий в 12 матчах за Динамо.