У Захаряна нет результативных действий в 11 матчах за «Сосьедад», он сыграл 310 минут. Сегодня Арсен вышел на замену в игре с «Севильей» на 67-й

Теги премьер-лига Россия Севилья Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян вышел на поле в 11-м матче за «Реал Сосьедад».

В матче 14-го тура Ла Лиги против «Севильи» Захарян вышел на замену на 67-й минуте вместо Андера Барренечеа. Российский полузащитник не отметился результативными действиями.

За 11 матчей во всех турнирах в составе испанского клуба у Захаряна по-прежнему нет ни одного результативного действия.

В общей сложности россиянин отыграл за «Сосьедад» 310 минут без учета добавленного времени и 3 раза начинал игру в стартовом составе команды.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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nuksi
Зато у Нобеля на карточке порядок)
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ML26
Ответ The Best 20
позорник! я серьёзно. в Динамо был лидером, в России знали, в Испании полирует скамейки.
310 минут это 3,5 полных матча, ничего страшного в этом нет. Баски знали на что шли, ибо они одни из лучших команд в Испании и лидируют в не самой слабой группе ЛЧ. Это трансфер на перспективу за небольшие деньги.
А позор это твой комментарий
+16
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Red Devil666
Что такое 310 минут? Это 3.5 матча. Ну совсем же мало. Очень мерзкий тип новостей. Тут и самой новости нет, и негативный фон создать получается, и клики будут, ведь все же хотят тыкнуть пальцем и почитать, как другие критикуют. Плохо ровно так же, как и те ребята, что считают касания, а потом на главную пост делают.
+16
-2
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King_X
Посмотрите на первый сезон Модрича в ЛЛ
И это у игрока, что разрывал АПЛ, такой блеклый был дебют.

Кто-то ждёт, что Арсен сходу начал бы сиять после пешеходной РПЛ?) тем более, был ковид + его конкуренты в мега форме сейчас, и в других клубах тож не последних игроков на скамейку посадили б

Ну и забавно, как
1) спортс накидывает дико
2) в топе веток РПЛ всегда про паспортистов и нежелание куда-то переходить, а как только переходят - в топе хейтерские и высмеивающие комменты, отправляющие за 2-3 месяца домой))
Неадекватно, конечно
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Игорь Новиков
Ответ А ты?
Дайте парню время. Все-таки он пришел по ходу сезона в чемпионат, который в разы сильнее. Освоится , пройдёт полноценную предсезонку, тогда уже можно делать какие-то выводы.
Что значит "по ходу сезона"? Он не в середине сезона пришел.

Но время, конечно, нужно.
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T622222
Домой видимо….
+12
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А ты?
Дайте парню время. Все-таки он пришел по ходу сезона в чемпионат, который в разы сильнее. Освоится , пройдёт полноценную предсезонку, тогда уже можно делать какие-то выводы.
+10
-8
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Вован Мельников
Ответ nuksi
Зато у Нобеля на карточке порядок)
Зато он в европе играет против сильных!!!
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j30
такими темпами скоро окажется дома в ереванском пюнике условном
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JohnnyMulka
Ответ rigobersong
Все у него получится, просто сложно в сильнейшем чемпионате, да еще и после болезни сразу заявить о себе. Наберет форму и будет разрывать:))
Разрывать инстаграмм он будет
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Спартак Уокер
Жаль что пока не получается ,но он все равно играет в топ клубе, и в еврокубках так что это лучше чем в РПЛ .
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Человек_Легенда
Такое ощущение, что Захарян это новый Месси.

Вот у СНГшников в крови поливать своих же?)
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Я бы пока не делал выводы и дал парню время, из РПЛ в Испанию конечно тяжело. в некоторых матчах показывал неплохую игру
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JohnnyMulka
Ответ King_X
Посмотрите на первый сезон Модрича в ЛЛ И это у игрока, что разрывал АПЛ, такой блеклый был дебют. Кто-то ждёт, что Арсен сходу начал бы сиять после пешеходной РПЛ?) тем более, был ковид + его конкуренты в мега форме сейчас, и в других клубах тож не последних игроков на скамейку посадили б Ну и забавно, как 1) спортс накидывает дико 2) в топе веток РПЛ всегда про паспортистов и нежелание куда-то переходить, а как только переходят - в топе хейтерские и высмеивающие комменты, отправляющие за 2-3 месяца домой)) Неадекватно, конечно
А ты ждёшь, что Арсен заиграет хотя бы на 1/5 как Модрич, пусть и со временем?
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Иван Лапин
Ответ Red Devil666
Что такое 310 минут? Это 3.5 матча. Ну совсем же мало. Очень мерзкий тип новостей. Тут и самой новости нет, и негативный фон создать получается, и клики будут, ведь все же хотят тыкнуть пальцем и почитать, как другие критикуют. Плохо ровно так же, как и те ребята, что считают касания, а потом на главную пост делают.
даа, но это не мешало хейтерам роналду гнобить его, когда его выпускали на 10 минут в каждом матче, и у него за 10 матчей (100 минут) не было результативных действий
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Игорь Новиков
Ответ Eugene10
По ходу сезона - означает без предсезонки, когда уже сыграли пару туров
Он пришел из чемпионата, который был в самом разгаре. То есть это лучше, чем предсезонка.
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Дмитрий Манин
Ответ Red Devil666
Что такое 310 минут? Это 3.5 матча. Ну совсем же мало. Очень мерзкий тип новостей. Тут и самой новости нет, и негативный фон создать получается, и клики будут, ведь все же хотят тыкнуть пальцем и почитать, как другие критикуют. Плохо ровно так же, как и те ребята, что считают касания, а потом на главную пост делают.
Ну так плохо же играет, понятно, что втягивается, к скоростям привыкает и все такое, но пока плохо и то, что он за полсезона 3 с половиной матча наиграл по времени тоже сам виноват.
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Александр Осипов
Сложную команду выбрал Арсен, я имею ввиду - построение игры, запросы тренера, и естественно конкуренция!
Напоминает первый сезон Миранчука в Аталанте, хотя он своими шансами, как мог пользовался!
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Leftdefender
Какие полоумные сравнивали тут его с Хвичей?! Он и мизинца Хвичи не стоит. Да даже до Головина с Миранчуком от него как до звёзд.
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Nasvai_kz
Что с Мудриком, что с Захаряном провокационные новости как всегда. Первый не сам за себя платил столько, а второй сыграл совсем мало еще. Может получится в другом клубе.
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Сергей Ефимов
Ему 20, он в сильной команде, он всегда выходит и получает свой шанс и минуты.
Проблем пока нет, в отличие от Лехи Миранчука, который прям капитально сел и шансов не получается (за исключением одной игры в основе недавно)
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Jlaw
Да походу походит по середнякам
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Кот Мартовскый
с его профессионализмом в динамо после провала трансфера в челси, ему дорога только в медиалигу, пацан поймал звезду и бросил играть, а теперь не может набрать форму, из себя сейчас вообще ничего не представляет, начался регресс
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Иван Лапин
конец карьеры в 20 лет, печально
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Игорь Чернецов
Нормально играет Заха, ничуть не выпадает из игры Реала. Команда без звëзд, трудовой коллектив.
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Мукунку хороший
Главное участие
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D-M
Ну, это проблемы Сосьедада.
У Бителло, купленного на часть денег от Захаряна, 6 результативных действий в 12 матчах за Динамо.
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lovec23
Аренда в условную сельту поможет я думаю , наши парни привыкли к тепличным условиям , пусть попробует в клубе попроще , ему нужно постоянно играть начинать .
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rigobersong
Все у него получится, просто сложно в сильнейшем чемпионате, да еще и после болезни сразу заявить о себе. Наберет форму и будет разрывать:))
+8
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Peter Parker
Надеюсь, что Арсен делает выводы из происходящего и меньше думает о том, какую новую модную шмотку одеть на вью. Время пока есть, ставить крест на нем рано. Но бесконечно ждать не будут
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