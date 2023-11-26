У Захаряна нет результативных действий в 11 матчах за «Сосьедад», он сыграл 310 минут. Сегодня Арсен вышел на замену в игре с «Севильей» на 67-й

Арсен Захарян вышел на поле в 11-м матче за «Реал Сосьедад».

В матче 14-го тура против «Севильи» вышел на замену на 67-й минуте вместо Андера Барренечеа. Российский полузащитник не отметился результативными действиями.

За 11 матчей во всех турнирах в составе испанского клуба у Захаряна по-прежнему нет ни одного результативного действия.

В общей сложности россиянин отыграл за « » 310 минут без учета добавленного времени и 3 раза начинал игру в стартовом составе команды.

Подробно со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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