Агент Захаряна: «Арсен адаптировался в «Сосьедаде», прибавил физически. Он будет играть и покажет то, что умеет»

Агент Арсена Захаряна сказал, что игрок адаптировался в «Сосьедаде» и в Испании.

У Захаряна нет результативных действий в 10 матчах за « », 20-летний россиянин сыграл 287 минут.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме.

Помимо матчей чемпионата, будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.

Там другой чемпионат, все быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать.

Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена все будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», – сказал представитель полузащитника Геннадий Голубин.

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