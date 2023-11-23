Агент Захаряна: «Арсен адаптировался в «Сосьедаде», прибавил физически. Он будет играть и покажет то, что умеет»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Геннадий Голубин агенты Арсен Захарян Футбол

Агент Арсена Захаряна сказал, что игрок адаптировался в «Сосьедаде» и в Испании.

У Захаряна нет результативных действий в 10 матчах за «Реал Сосьедад», 20-летний россиянин сыграл 287 минут.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме.

Помимо матчей чемпионата, будет Лига чемпионов, и в любом случае состав будут ротировать. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли.

Там другой чемпионат, все быстрее в плане принятия решений, должна быть другая физическая готовность, команда в Ла Лиге занимает первое место по игре без мяча. Все игроки должны быть физически готовы, чтобы прессинговать.

Захарян уже три месяца находится в Испании, физически он прибавил. Я думаю, что у Арсена все будет нормально. Он будет играть и покажет то, что умеет», – сказал представитель полузащитника Геннадий Голубин.

74 минуты – рекорд Захаряна в «Сосьедаде». Отдал предголевой пас

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
У нас Бителло с первой игры адаптировался поэтому Заху удалось заменить, но РПЛ и Лалига разные вещи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
То, что умеет? А пока не показывает из-за тонкой душевной организации?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Illia Gray
Агент 0 0 10 в деле
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий