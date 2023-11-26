Пеп пошутил о голах Холанда в АПЛ за 48 матчей, ударив кулаком по столу: «Всего 50?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола с юмором отреагировал на рекорд Эрлинга Холанда.

В матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) нападающий «Манчестер Сити» забил 50-й гол в лиге. На это норвежцу потребовалось 48 матчей – меньше всех.

Тренер «горожан» в шутку выразил разочарование результатом Холанда.

«Всего 50?» – сказал Гвардиола на пресс-конференции и с улыбкой ударил кулаком по столу.

«Невероятно! Это было действительно здорово. Мы знаем уровень Эрлинга», – добавил Пеп.

Главное о зарубе «Сити» с «Ливерпулем»: 50-й мяч Холанда, гол Трента в уникальных бутсах, стычка Пепа с Дарвином

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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48 комментариев

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igls54
Но ЗМ ему, конечно, не дадим - сборная у него неподходящая
+76
-28
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локо чемпик
Норвежский рыбак наводит суету в «фермерской лиге»
+35
-7
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Станислав Михайлович
Пора продать его, слишком мало стал забивать.
+20
-3
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zzzeeerrrooo
Ответ igls54
Но ЗМ ему, конечно, не дадим - сборная у него неподходящая
Сборная не слабее нашей , которая регулярно попадала хотя бы в стыки
+15
-5
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ML26
Ответ Vinnipukh Vinni
Уже третьего замыкателя пиарят. Был Роналду, потом Левандовский, теперь Холанд. Когда-нибудь глаза откроются? Хотя нет. По итогам этого сезона за 100500 голов получит Кэйн.
Кейн замыкатель?) Рекомендую начать смотреть футбол, а не цифры
+7
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Dooomer
Ответ Vinnipukh Vinni
Уже третьего замыкателя пиарят. Был Роналду, потом Левандовский, теперь Холанд. Когда-нибудь глаза откроются? Хотя нет. По итогам этого сезона за 100500 голов получит Кэйн.
Ну Кейн не просто замыкатель, если что.
+7
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rigobersong
Холанд - 60 млн - 50 голов

Хейлунд, Антони, Марсьяль, Санчо - 400 млн - мячей 5 хоть забили за это время в АПЛ?:)
+14
-7
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Даниил Шендрыгин
Ответ Vinnipukh Vinni
Уже третьего замыкателя пиарят. Был Роналду, потом Левандовский, теперь Холанд. Когда-нибудь глаза откроются? Хотя нет. По итогам этого сезона за 100500 голов получит Кэйн.
У Кейна и ассистов много. Если лч возьмет, то 100% зм его
+6
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+6
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Станислав Михайлович
Ответ Roman Clark
Там после удара деф Ливерпуля и вратарь коснулись мяча Так и создается фейковая стата
Согласен, Холанд вчера просто задавил Ливерпуль. Алисон от страха перед Холандом выбивал мяч в ноги соперника.
+5
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Мукунку хороший
Ответ igls54
Но ЗМ ему, конечно, не дадим - сборная у него неподходящая
Больше рожа…)
+5
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kvint(ksk)
Ответ igls54
Но ЗМ ему, конечно, не дадим - сборная у него неподходящая
ЗМ ему дадут если проложит так играть . ЗМ за этот сезон будут вручать в ноябре 2024, голосование закончится в сентябре 2024.
+4
0
+4
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rigobersong
У Пепа любой игрок атаки проводит лучший сезон в карьере Месси, Холанд, Мюллер все при Пепе проводили самый результативный сезон, да что говорить, даже из Манджукича топового забивалу сделал:)) Человек может с абсолютно любыми форвардами работать и их развивать, из бегунка Доку который даже в Ренне в ротации был и не всегда играл, сделал одного из лучших игроков АПЛ за пару месяцев, лучший тренер в истории футбола!:))

Пусть ЛЧ где-то кроме Барсы выиграет!:)🐓 Хотя подождите😀
+11
-8
+3
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SergioRamos92
Ответ igls54
Но ЗМ ему, конечно, не дадим - сборная у него неподходящая
Даже Исландия играла на евро и чм
Уж Норвегия с нынешними отборами куда сложнее не попасть чем попасть
Обязана сыграть хотя бы на каком нибудь турнире
+3
0
+3
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Roman Clark
Ответ rigobersong
У Пепа любой игрок атаки проводит лучший сезон в карьере Месси, Холанд, Мюллер все при Пепе проводили самый результативный сезон, да что говорить, даже из Манджукича топового забивалу сделал:)) Человек может с абсолютно любыми форвардами работать и их развивать, из бегунка Доку который даже в Ренне в ротации был и не всегда играл, сделал одного из лучших игроков АПЛ за пару месяцев, лучший тренер в истории футбола!:)) Пусть ЛЧ где-то кроме Барсы выиграет!:)🐓 Хотя подождите😀
Ты же понимаешь что уже первое предложение это ложь
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ман сити фейк
Холанд в этом сезоне более командный игрок, вчера прессинговал отлично. Несколько атак начал с глубины. Тактическом плане доволен с его игрой. Ещё результативность на прежнем уровне. Если будет продолжаться его прогресс, станет машиной.
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Штаны Габора Кирая
Ответ AF007
На острие в самой доминирующей команде мира и Погребняк бы 40 забил. Месси 90, Роналду 70. Где его медаль Бундеслиги, почему там был всего лишь одним из пяти-семи лучших напов мира?
Именно поэтому с топовыми нападающими в виде Жезуса и Агуэро Сити постоянно вылетал от Лионов и Реала, а с деревяхой Холландом тут же взял ЛЧ.
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ман сити фейк
Ответ AF007
На острие в самой доминирующей команде мира и Погребняк бы 40 забил. Месси 90, Роналду 70. Где его медаль Бундеслиги, почему там был всего лишь одним из пяти-семи лучших напов мира?
Жезуса помню запорол тонну моментов. Погребняк справился бы ахаха. Сказочник от бога
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Vinnipukh Vinni
Ответ Dooomer
Ну Кейн не просто замыкатель, если что.
Кэйн не просто замыкатель, согласен. Из-за этого ещё обиднее, что заметят его только тогда, когда он в Баварии наколотит кучу голов в пустые углы, а не за то, как Тоттенхэм тащил.
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BenJamin
Ответ rigobersong
У Пепа любой игрок атаки проводит лучший сезон в карьере Месси, Холанд, Мюллер все при Пепе проводили самый результативный сезон, да что говорить, даже из Манджукича топового забивалу сделал:)) Человек может с абсолютно любыми форвардами работать и их развивать, из бегунка Доку который даже в Ренне в ротации был и не всегда играл, сделал одного из лучших игроков АПЛ за пару месяцев, лучший тренер в истории футбола!:)) Пусть ЛЧ где-то кроме Барсы выиграет!:)🐓 Хотя подождите😀
а как же господин Златан?
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Михаил Мочалов
Ответ Anton Abaturov
для полного успеха не хватает три вещи: чела с бабками типа Негрейро , скупающего для него титулы; бабок самого клуба вложенных в пиар очередного " лучшего в истории" ; и третье ,которое вытекает из первых двух, работа с с Фифа - не можешь победить честно со сборной? тогда эта организация придет на помощь и в пользу твоей сборной на очередном ЧМ судьи придумают 5 липовых пенок и вуаля
Что за бред сумасшедшего, чел?))
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BBshkin
Ответ kvint(ksk)
ЗМ ему дадут если проложит так играть . ЗМ за этот сезон будут вручать в ноябре 2024, голосование закончится в сентябре 2024.
Но за евро будут давать, а он его пропустит
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Кино Музыка
Идет к тому, что Холанд не захочет уходить от Пепа.
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brace
Пеп стукнул кулаком по столу и сказал: всего 50?. ты что краёв не видишь, сюда 250 влезает, с бугорком если наливать!
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ali10line
Может и нет
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Cakefabregas
Ответ rigobersong
Холанд - 60 млн - 50 голов Хейлунд, Антони, Марсьяль, Санчо - 400 млн - мячей 5 хоть забили за это время в АПЛ?:)
Эй, не забывай про бонусы!
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Eledsul1
Ответ Roman Clark
Сейчас Квертя скажет что Клопп виноват в этом
А при чем тут Клопп?)
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Roman Clark
Ответ rigobersong
Холанд - 60 млн - 50 голов Хейлунд, Антони, Марсьяль, Санчо - 400 млн - мячей 5 хоть забили за это время в АПЛ?:)
Сейчас Квертя скажет что Клопп виноват в этом
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Денис Ширинов
Вот это шутка, Пеп кладезь юмора, пощади🤣
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Ман Сити
Никогда в АПЛ не было нападающего такого класса. Все эти распиаренные Нистелрои, Торесы, Салахи и рядом не стоят. Салаха вчера вообще Аке просто съел, заодно и Керола в карман убрал как сдачу.
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Eledsul1
Ответ ман сити фейк
Холанд в этом сезоне более командный игрок, вчера прессинговал отлично. Несколько атак начал с глубины. Тактическом плане доволен с его игрой. Ещё результативность на прежнем уровне. Если будет продолжаться его прогресс, станет машиной.
А сейчас он кто? 50 мячей только в лиге за 48 матчей - биты все рекорды за сезон.. Там будет уже ракетоноситель, шатл может быть, но не машина)
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Александр Белов
Ответ igls54
Но ЗМ ему, конечно, не дадим - сборная у него неподходящая
Как и у Салаха
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Andy Tucker
Ответ AF007
На острие в самой доминирующей команде мира и Погребняк бы 40 забил. Месси 90, Роналду 70. Где его медаль Бундеслиги, почему там был всего лишь одним из пяти-семи лучших напов мира?
так Месси играл в такой команде
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Вован Мельников
Ответ Vinnipukh Vinni
А Исландия и Албания были выше?
Не знаю, загугли
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Vinnipukh Vinni
Ответ Вован Мельников
В рейтинге ФИФА норвегия постоянно была ниже России на ±5-10 позиций
А Исландия и Албания были выше?
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Вован Мельников
Ответ zzzeeerrrooo
Сборная не слабее нашей , которая регулярно попадала хотя бы в стыки
В рейтинге ФИФА норвегия постоянно была ниже России на ±5-10 позиций
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Vinnipukh Vinni
Ответ Даниил Шендрыгин
У Кейна и ассистов много. Если лч возьмет, то 100% зм его
Но заметят-то его не за ассисты.
Ассисты были и в АПЛ. Но сейчас, когда он собирается побить рекорд Левандовского в Бундеслиге, все внезапно заметили, что игрок-то крутой, как будто до этого он играл хуже.
С Холандом было то же самое. Он в Боруссии играл не хуже, чем сейчас. Но тогда всем было плевать на его открывания и реализацию, он же не бил рекордов по стате.
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Сергей Лимонников
Ответ Vinnipukh Vinni
Уже третьего замыкателя пиарят. Был Роналду, потом Левандовский, теперь Холанд. Когда-нибудь глаза откроются? Хотя нет. По итогам этого сезона за 100500 голов получит Кэйн.
согласен, стоять в центре поля и ничего не делать намного сложнее
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