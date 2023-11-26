Пеп пошутил о голах Холанда в АПЛ за 48 матчей, ударив кулаком по столу: «Всего 50?»
Пеп Гвардиола с юмором отреагировал на рекорд Эрлинга Холанда.
В матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) нападающий «Манчестер Сити» забил 50-й гол в лиге. На это норвежцу потребовалось 48 матчей – меньше всех.
Тренер «горожан» в шутку выразил разочарование результатом Холанда.
«Всего 50?» – сказал Гвардиола на пресс-конференции и с улыбкой ударил кулаком по столу.
«Невероятно! Это было действительно здорово. Мы знаем уровень Эрлинга», – добавил Пеп.
Главное о зарубе «Сити» с «Ливерпулем»: 50-й мяч Холанда, гол Трента в уникальных бутсах, стычка Пепа с Дарвином
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хейлунд, Антони, Марсьяль, Санчо - 400 млн - мячей 5 хоть забили за это время в АПЛ?:)
Пусть ЛЧ где-то кроме Барсы выиграет!:)🐓 Хотя подождите😀
Уж Норвегия с нынешними отборами куда сложнее не попасть чем попасть
Обязана сыграть хотя бы на каком нибудь турнире
Ассисты были и в АПЛ. Но сейчас, когда он собирается побить рекорд Левандовского в Бундеслиге, все внезапно заметили, что игрок-то крутой, как будто до этого он играл хуже.
С Холандом было то же самое. Он в Боруссии играл не хуже, чем сейчас. Но тогда всем было плевать на его открывания и реализацию, он же не бил рекордов по стате.