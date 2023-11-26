Пеп пошутил о голах Холанда в АПЛ за 48 матчей, ударив кулаком по столу: «Всего 50?»

Пеп Гвардиола с юмором отреагировал на рекорд Эрлинга Холанда.

В матче с «Ливерпулем» (1:1) нападающий « » забил 50-й гол в лиге. На это норвежцу потребовалось 48 матчей – меньше всех.

Тренер «горожан» в шутку выразил разочарование результатом Холанда.

«Всего 50?» – сказал на пресс-конференции и с улыбкой ударил кулаком по столу.

«Невероятно! Это было действительно здорово. Мы знаем уровень », – добавил Пеп.

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