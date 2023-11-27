Пеп о том, как игроки «Ман Сити» усваивают информацию по тактике за 10 минут: «Я привлекательный мужчина, я их соблазняю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Рубен Диаш Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, как игроки «Ман Сити» усваивают информацию по тактике.

У тренера «Ман Сити» спросили, как футболисты могут усваивать такую информацию всего за 10 минут.

«Потому что я действительно хорош. Я привлекательный мужчина, я соблазняю их, и у нас это получается. Так что я действительно хорош. Сегодня у нас есть телевизор, картинки, плюс есть личные разговоры.

Я говорил с Диашем о том, что произошло против «Челси», говорил с Уокером о том, что произошло против «Челси». Я говорил об этом индивидуально после их ошибок, они понимают это», – сказал Гвардиола.

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48 комментариев

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Эго Криштиану
Манчестер голубой! 💙
+148
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+144
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ALMANAC
Снялся в Тед Лассо научился давать интервью в стиле Теда. Гоат🐐
+62
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+59
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maks44
"Вот он че, Михалыч!"
+39
0
+39
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QWertY
Ответ Amalfitano
Написал юзер с ником Эго Криштиану.))
Ну правильно, он в этом шарит
+33
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Akezhan Kutvarov
Ответ Гиперактивный осьминог
чет у Пепа фляга засвистела, что ни интервью то прЕкол
Это говорит о его личном комфорте, уровне доверия руководства и спокойствий. А не том, что какой-то не такой. Будьте проще ребята и поймёте приколы.
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porosenochek
Походу Нуньес кричал Пепу, что хватит соблазнять его с бровки...
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Алексей Борисов
boss of the gym
+14
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Amalfitano
Ответ Эго Криштиану
Манчестер голубой! 💙
Написал юзер с ником Эго Криштиану.))
+19
-8
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Kubinec_
днк барсы
+15
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Влад Чучкалов
Ответ Андерлехт Брюггевич
ты вернулся) где пропадал? уволили и появилось свободное время?
домашку сделал
+8
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Syndycate
Типичный каталонец
+7
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Гномович!
Сразу видно что у него ДНК Барсы.
ты вернулся)
где пропадал? уволили и появилось свободное время?
+10
-4
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SamArus51
Редакторы спортса конечно случайно перевели фразу Пепа в гомосексуальном контексте.
Оригинал: Because I’m really good. I’m a handsome man and I seduce them and we did it. So, I’m really good.
Смотрите как можно еще: Потому что я хорош. Я обаятельный и могу увлечь парней и мы делаем это [быстро усваиваем новую информацию]. Так что я хорош.
Уже не так неоднозначно, да?
+7
-2
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Isshin88
Хозяева Ман Сити могут и не понять такого тонкого юмора.
+5
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Вован Мельников
Ответ QWertY
Ну правильно, он в этом шарит
Главный фанат Роналду на спорце, кверти, тоже в этом шарит
+4
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АРХАТ
Лысый властелин
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Гиперактивный осьминог
чет у Пепа фляга засвистела, что ни интервью то прЕкол
+9
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Branson
голубые,они и в Африке голубые🤣
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Johnie
Пеп, и такого человека занесло в эти самые?!
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Юлия Закаблукова
ПЕП НЯШКА
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ALMANAC
Снялся в Тед Лассо научился давать интервью в стиле Теда. Гоат🐐
Пеп и без Лассо норм справлялся. Держит марку😎

https://youtube.com/shorts/yelIiFf_yhk?si=69GsWcZ176-B-VbH
+1
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Андерлехт Брюггевич
-как у вас получилось объяснить тему ученикам за 10 минут?
- я привлекательный мужчина, я их соблазняю
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Российский пользователь
Нормальный тренер, с юмором
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Hi Hi
Ответ SamArus51
Редакторы спортса конечно случайно перевели фразу Пепа в гомосексуальном контексте. Оригинал: Because I’m really good. I’m a handsome man and I seduce them and we did it. So, I’m really good. Смотрите как можно еще: Потому что я хорош. Я обаятельный и могу увлечь парней и мы делаем это [быстро усваиваем новую информацию]. Так что я хорош. Уже не так неоднозначно, да?
в таком контексте бессмысленно было бы упоминать о красоте, но он именно подчеркнул что он красивый, так что тут логичнее вариант с соблазнением
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Дмитрий Рабко
Ответ v.belorussky
Это у тебя хозяева. А у клуба владельцы.
И как часто они овладевают Пепом ?
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Птюч, Ёж.
Ответ Андерлехт Брюггевич
-как у вас получилось объяснить тему ученикам за 10 минут? - я привлекательный мужчина, я их соблазняю
это уже как то по европейски.
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Птюч, Ёж.
Ответ Branson
голубые,они и в Африке голубые🤣
примерно так и сказал Никита Сергеевич о художниках-абстракционистах при посещении выставки в Манеже))
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SamArus51
Ответ Hi Hi
в таком контексте бессмысленно было бы упоминать о красоте, но он именно подчеркнул что он красивый, так что тут логичнее вариант с соблазнением
Handsome - это не только красивый, но и обаятельный, привлекательный, в целом так обозначают приятных людей, что-то типа "душка".
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Ира15577
Ответ Российский пользователь
Нормальный тренер, с юмором
Согласна с Вами. Тем более англ.яз. не родной у него
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Nothern Lord
Ответ SamArus51
Handsome - это не только красивый, но и обаятельный, привлекательный, в целом так обозначают приятных людей, что-то типа "душка".
Кажется, вы принимаете желаемое за действительное. Seduce - это именно обольщать или совращать, а никак не увлекать. У Пепа всегда было чувство юмора, так сто ставлю на то, что именно это он и имел ввиду.
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Hi Hi
Ответ SamArus51
Handsome - это не только красивый, но и обаятельный, привлекательный, в целом так обозначают приятных людей, что-то типа "душка".
Открываем оксфордский словарь и видим только 2 определения слова "handsome":
1) good-looking man
2) substantial (of a number, sum of money, or margin)
да и по своему опыту скажу что handsome ВСЕГДА переводится как "красивый" именно в плане ВНЕШНОСТИ когда речь идет о человеке. Не надо выдумывать новые определения слов полагаясь лишь на "смежности" этих определений, на этот раз этот трюк не сработал
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Ира15577
Ответ SamArus51
Редакторы спортса конечно случайно перевели фразу Пепа в гомосексуальном контексте. Оригинал: Because I’m really good. I’m a handsome man and I seduce them and we did it. So, I’m really good. Смотрите как можно еще: Потому что я хорош. Я обаятельный и могу увлечь парней и мы делаем это [быстро усваиваем новую информацию]. Так что я хорош. Уже не так неоднозначно, да?
Слава богу! А то я уже испугалась
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Filipp Gorski
Ответ Эго Криштиану
Манчестер голубой! 💙
Притом во всех смыслах
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S. A.
Какой клуб, такой и тренер. В плане ориентации
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Step_up
Лысый шарлатан из Бразерз
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Лёха Жданчик
лучше бы просили у него про снятие очков с Эвертона😂
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Дмитрий Рабко
Этот лысый в своё время ещё к Хвостику клеился и бутсы выпрашивал.
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eftomolgy
Нуньесу видимо ухаживания не зашли...
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Roman Clark
Что Гвардиолиха любовница Шейха Мансура всем итак понятно
Кстати как отреагировал на этот судья Атвелл?
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leon01
Будь ты привлекательной женщиной, оттчпокали бы… тактично
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Сикарио
Лысый весь такой шутник... пока не вылетает из ЛЧ))
Потом его мезко-лицемерное нутро вылазит наружу.
+5
-5
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Miras
Странно... Вроде бы это игроки Ман Сити, а не Спартака.
+3
-3
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Wiley Fox
Закончил как Слуцкий
+2
-2
0
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Гномович!
Сразу видно что у него ДНК Барсы.
+12
-12
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BiVG
Перспективная ветка)
+1
-1
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