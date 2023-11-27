Пеп о том, как игроки «Ман Сити» усваивают информацию по тактике за 10 минут: «Я привлекательный мужчина, я их соблазняю»

Пеп Гвардиола рассказал, как игроки «Ман Сити» усваивают информацию по тактике.

У тренера «Ман Сити» спросили, как футболисты могут усваивать такую информацию всего за 10 минут.

«Потому что я действительно хорош. Я привлекательный мужчина, я соблазняю их, и у нас это получается. Так что я действительно хорош. Сегодня у нас есть телевизор, картинки, плюс есть личные разговоры.

Я говорил с Диашем о том, что произошло против «Челси», говорил с Уокером о том, что произошло против «Челси». Я говорил об этом индивидуально после их ошибок, они понимают это», – сказал Гвардиола.

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