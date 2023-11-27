Пеп о том, как игроки «Ман Сити» усваивают информацию по тактике за 10 минут: «Я привлекательный мужчина, я их соблазняю»
Пеп Гвардиола рассказал, как игроки «Ман Сити» усваивают информацию по тактике.
У тренера «Ман Сити» спросили, как футболисты могут усваивать такую информацию всего за 10 минут.
«Потому что я действительно хорош. Я привлекательный мужчина, я соблазняю их, и у нас это получается. Так что я действительно хорош. Сегодня у нас есть телевизор, картинки, плюс есть личные разговоры.
Я говорил с Диашем о том, что произошло против «Челси», говорил с Уокером о том, что произошло против «Челси». Я говорил об этом индивидуально после их ошибок, они понимают это», – сказал Гвардиола.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
где пропадал? уволили и появилось свободное время?
Оригинал: Because I’m really good. I’m a handsome man and I seduce them and we did it. So, I’m really good.
Смотрите как можно еще: Потому что я хорош. Я обаятельный и могу увлечь парней и мы делаем это [быстро усваиваем новую информацию]. Так что я хорош.
Уже не так неоднозначно, да?
https://youtube.com/shorts/yelIiFf_yhk?si=69GsWcZ176-B-VbH
- я привлекательный мужчина, я их соблазняю
1) good-looking man
2) substantial (of a number, sum of money, or margin)
да и по своему опыту скажу что handsome ВСЕГДА переводится как "красивый" именно в плане ВНЕШНОСТИ когда речь идет о человеке. Не надо выдумывать новые определения слов полагаясь лишь на "смежности" этих определений, на этот раз этот трюк не сработал
Кстати как отреагировал на этот судья Атвелл?
Потом его мезко-лицемерное нутро вылазит наружу.