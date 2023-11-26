Нуньес устроил перепалку с Гвардиолой после матча «Ливерпуля» и «Ман Сити». Клопп остановил конфликт: «Я люблю их обоих. Не понял ни слова»

Юрген Клопп рассказал о конфликте Пепа Гвардиолы и Дарвина Нуньеса.

По окончании матча между « » и «Ливерпулем» (1:1) нападающий мерсисайдцев начал перепалку с тренером соперников у скамейки запасных. Клопп оттащил подальше от , а потом с улыбкой обсудил случившееся с Пепом.

«Я люблю их обоих, и поэтому я попытался разрядить ситуацию. Я вообще в этом не участвовал, что удивительно!

Я не уверен, что имею право объяснять случившееся, не зная на 100 процентов, что произошло, потому что я не понял ни слова. Это были эмоции. Пеп хочет победить, мы хотим победить. Обе команды не выиграли, поэтому очевидно, что никто не был по-настоящему счастлив, и такое может случиться.

Это никак не касалось исторического соперничества между клубами – не думаю, что Дарвин что-либо об этом знает», – сказал тренер «Ливерпуля».

Фото: скриншот трансляции

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