Нуньес устроил перепалку с Гвардиолой после матча «Ливерпуля» и «Ман Сити». Клопп остановил конфликт: «Я люблю их обоих. Не понял ни слова»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп рассказал о конфликте Пепа Гвардиолы и Дарвина Нуньеса.

По окончании матча АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:1) нападающий мерсисайдцев начал перепалку с тренером соперников у скамейки запасных. Клопп оттащил Нуньеса подальше от Гвардиолы, а потом с улыбкой обсудил случившееся с Пепом.

«Я люблю их обоих, и поэтому я попытался разрядить ситуацию. Я вообще в этом не участвовал, что удивительно!

Я не уверен, что имею право объяснять случившееся, не зная на 100 процентов, что произошло, потому что я не понял ни слова. Это были эмоции. Пеп хочет победить, мы хотим победить. Обе команды не выиграли, поэтому очевидно, что никто не был по-настоящему счастлив, и такое может случиться.

Это никак не касалось исторического соперничества между клубами – не думаю, что Дарвин что-либо об этом знает», – сказал тренер «Ливерпуля».

Фото: скриншот трансляции

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19 комментариев

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Montenegro Serbian
Про "не понял ни слова" прям в разрыв)

Звучит так, как-будто он разнимал двух повздоривших узбеков на складе Wildberries и не понимал о чём они разговаривают🤣
+57
-5
+52
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Стахович
Из-за красивых длинных волос Нуньеса произошёл конфликт.Стопудово
+41
-7
+34
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Timur_A
Ответ Montenegro Serbian
Про "не понял ни слова" прям в разрыв) Звучит так, как-будто он разнимал двух повздоривших узбеков на складе Wildberries и не понимал о чём они разговаривают🤣
Наверняка, Пеп и Дарвин прикладывали друг друга по-испански, так что, неудивительно, что немец ничего не понял.
+24
-1
+23
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Gal98
А ведь какой же Клопп крутой!
+8
-2
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MustangGT
Клопп - красавчик! "Не понял ни слова..." - ноу коммент! Дипломат, чертяка!
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oleg414
Ответ Montenegro Serbian
Про "не понял ни слова" прям в разрыв) Звучит так, как-будто он разнимал двух повздоривших узбеков на складе Wildberries и не понимал о чём они разговаривают🤣
Ну, примерно так оно и было, вряд ли Клопп знает испанский фольклорный язык)
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Кино Музыка
Ненормативная испанская лексика. Она такая.
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ман сити фейк
Пеп наверное кричал Дарвину "Косой, косой" из-за этого Нуньес разозлился
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Денис Абдулгалимов
Ответ Montenegro Serbian
Про "не понял ни слова" прям в разрыв) Звучит так, как-будто он разнимал двух повздоривших узбеков на складе Wildberries и не понимал о чём они разговаривают🤣
ха ха ха узбеков
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