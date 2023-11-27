Карасев не в курсе назначения на матч саудовской лиги между «Аль-Насром» и «Аль‑Хилалем»: «РФС ведет переговоры»
Сергей Карасев не в курсе назначения на матч саудовской лиги .
Ранее появилась информация, что Карасев будет главным арбитром матча 15‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Хилалем» и «Аль‑Насром». Игра запланирована на 1 декабря.
«Ничего не знаю [о назначении]. РФС ведет переговоры», – сказал Карасев.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А РФС только и ведёт какие то с кем то переговоры, а не пора ли переговорщикам подать заявление по собственному?
Генсек Митрофанов, что происходит РФС ? Я считаю Митрофанов потерял контроль на ситуации происходящие в нашем футболе- корабль потерял управление и мчится на скалы.