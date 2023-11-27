Карасев не в курсе назначения на матч саудовской лиги между «Аль-Насром» и «Аль‑Хилалем»: «РФС ведет переговоры»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Сергей Карасев Матч ТВ Футбол

Сергей Карасев не в курсе назначения на матч саудовской лиги .

Ранее появилась информация, что Карасев будет главным арбитром матча 15‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Хилалем» и «Аль‑Насром». Игра запланирована на 1 декабря.

«Ничего не знаю [о назначении]. РФС ведет переговоры», – сказал Карасев.

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4 комментария

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СИ
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«РФС ведёт переговоры»
А РФС только и ведёт какие то с кем то переговоры, а не пора ли переговорщикам подать заявление по собственному?
Генсек Митрофанов, что происходит РФС ? Я считаю Митрофанов потерял контроль на ситуации происходящие в нашем футболе- корабль потерял управление и мчится на скалы.
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