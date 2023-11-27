Сергей Карасев не в курсе назначения на матч саудовской лиги .

Ранее появилась информация, что Карасев будет главным арбитром матча 15‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Хилалем» и «Аль‑Насром». Игра запланирована на 1 декабря.

«Ничего не знаю [о назначении]. РФС ведет переговоры», – сказал Карасев.

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