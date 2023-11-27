Карасев обслужит матч «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» 1 декабря
Сергей Карасев будет судить матч между «Аль-Хилалем» и «Аль-Насром».
Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Al-Jazeera.
Игра пройдет 1 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
После 14 туров «Аль-Хилаль», за который выступает Малком, лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 4 очка.
11 ноября арбитр Сергей Иванов работал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».
24 октября РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
ну и деньжат подзаработает, тоже ничего плохого нет)
А вот в РПЛ небольшие вопросы бывают, но на фоне остальных коллег - эт мелочи, конечно
Все равно самый адекватный судья