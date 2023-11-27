Карасев обслужит матч «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» 1 декабря

будет судить матч между « » и « ».

Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Al-Jazeera.

Игра пройдет 1 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

После 14 туров «Аль-Хилаль», за который выступает Малком, лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 4 очка.

11 ноября арбитр Сергей Иванов работал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

24 октября РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

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