Карасев обслужит матч «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» 1 декабря

Теги судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев будет судить матч между «Аль-Хилалем» и «Аль-Насром».

Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на Al-Jazeera.

Игра пройдет 1 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

После 14 туров «Аль-Хилаль», за который выступает Малком, лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Аль-Наср» Криштиану Роналду на 4 очка.

11 ноября арбитр Сергей Иванов работал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

24 октября РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zer
можно порадоваться за Карасёва, международная практика всегда и везде на пользу. а ещё это признание его профессиональных качеств - тоже приятно человеку, что его ценят

ну и деньжат подзаработает, тоже ничего плохого нет)
+33
-6
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
статистику Малкома посмотрите и больше здесь не позорьтесь. Стыдно таким быть.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shpak Vladimir
Аль Карас
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dm2244
Зато узнает как будет на арабском "Судью на мыло"
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Wiley Fox
Связь кремля и шейхов не видят только идиоты Все эти продажи газпрома дров в Китай , ПСЖ и Аравию пахнут дурно
не нюхайте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Крюков
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Поторопитесь объяснить)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpilightTwarkle
Ответ Иван Никитенко
для меня русский мир на окаринах важнее,чем благополучие отдельного индивидууа этого самого русского мира все точка,это не обсуждается величие страны определяется количеством территори ,а не качеством жизни страны
Мда уж, не перестаешь удивляться таким уникумам, как Иван Никитенко...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Борисович
Ответ Wiley Fox
Связь кремля и шейхов не видят только идиоты Все эти продажи газпрома дров в Китай , ПСЖ и Аравию пахнут дурно
Пахнут дурно твои однотипные комментарии.Страдай дальше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tazemyrat Tolayew
Хороший судья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Аль Классико судить будет! Помет руку Гоату, деньги заработает. Клёво)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
На международных матчах Карасев оч хорошо, рад, что снова появились возможности

А вот в РПЛ небольшие вопросы бывают, но на фоне остальных коллег - эт мелочи, конечно
Все равно самый адекватный судья
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каба
Отличная новость!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Рад за Сергея. Признание без всяких скидок.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
Один вопрос, кто заплатит Карасеву? СА или РФС?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Volgogradets
чаепитие от тарасовки до Роналду
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Удачи Сергею,привет Малкому передавай!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARealmir77
Аль да Карасев)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий