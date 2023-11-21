Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии

Сергей Карасев будет работать на одном из матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом сообщил Александр Дюков.

«Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в саудовской лиге», — сказал президент РФС.

11 ноября арбитр Сергей Иванов работал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

24 октября РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

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