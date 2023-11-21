Карасев обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Саудовская Аравия Александр Дюков Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев будет работать на одном из матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом сообщил Александр Дюков.

«Карасев получил приглашение на матч в Саудовской Аравии. В ближайшее время он будет работать на одной из игр в саудовской лиге», — сказал президент РФС.

11 ноября арбитр Сергей Иванов работал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

24 октября РФС заключил соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства.

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10 комментариев

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Женя Решко
Нашему арбитру удачи!
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Reyz
Наши Петровичи поехали покорять пустыню
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T622222
Шабашка
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Йохан Чпохан
геля судить будет?
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ArturGo24
Всё таки Карась ещё посудит Роналду, Бензема, Неймара, Канте и пр. братию, хоть и с ньюнсом в виде Саудовкой лиги.
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Фут.Боль
Значит будут и с ответным визитом судьи из СА в РПЛ.
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Спартак Уокер
Молодец хоть какая то заграница
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Трент Резнор
Круто. Карасеву хорошо отработать.
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Magico!
11 ноября арбитр Сергей Иванов работал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».

После просмотра ВАР был назначен пенальти в ворота соперника "Зенита"
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