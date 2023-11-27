Вратарь «Интера» Зоммер об 1:1 с «Юве»: «Мы взяли важное очко. Во втором тайме команды не хотели упускать результат»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер оценил ничью «Интера» с «Ювентусом» (1:1) в Серии А.

«Мы взяли важное очко. Во втором тайме обе команды не хотели упускать результат. «Ювентус» хорошо обороняется, поэтому было важно быстро забить ответный гол после того, как они открыли счет.

Второй тайм получился тактическим. Для меня, как вратаря, здорово иметь перед собой такую оборону, которая всегда старается сделать так, чтобы у соперников было как можно меньше моментов. Важно, чтобы было хорошее взаимопонимание и компактная игра.

Что касается нашего гола, то мы провели идеальную атаку и проявили мастерство, забив прекрасный мяч», – сказал вратарь «Интера».

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3 комментария

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Всеволод Бобров
Зоммер после Мёнхенгладбаха чисто отдыхает в воротах щас, раньше помню в Бундеслиге летал из угла в угол каждый матч, а тут стоит ждет от Ювентуса хоть просто удар во втором тайме, лёгкие деньги)
+8
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SpilightTwarkle
Ответ Всеволод Бобров
Зоммер после Мёнхенгладбаха чисто отдыхает в воротах щас, раньше помню в Бундеслиге летал из угла в угол каждый матч, а тут стоит ждет от Ювентуса хоть просто удар во втором тайме, лёгкие деньги)
Защита Баварии в ЛЧ тоже не давала скучать.
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Inter93
Ответ Всеволод Бобров
Зоммер после Мёнхенгладбаха чисто отдыхает в воротах щас, раньше помню в Бундеслиге летал из угла в угол каждый матч, а тут стоит ждет от Ювентуса хоть просто удар во втором тайме, лёгкие деньги)
"Что-то плесенью штрафная Ювентуса покрылась" (п.с Шнякин)
Так что Щесны тоже отдыхал в этом матче.
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