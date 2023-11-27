Вратарь «Интера» Зоммер об 1:1 с «Юве»: «Мы взяли важное очко. Во втором тайме команды не хотели упускать результат»

Ян Зоммер оценил ничью «Интера» с «Ювентусом» (1:1) в Серии А.

«Мы взяли важное очко. Во втором тайме обе команды не хотели упускать результат. « » хорошо обороняется, поэтому было важно быстро забить ответный гол после того, как они открыли счет.

Второй тайм получился тактическим. Для меня, как вратаря, здорово иметь перед собой такую оборону, которая всегда старается сделать так, чтобы у соперников было как можно меньше моментов. Важно, чтобы было хорошее взаимопонимание и компактная игра.

Что касается нашего гола, то мы провели идеальную атаку и проявили мастерство, забив прекрасный мяч», – сказал вратарь « ».

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