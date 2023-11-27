Индзаги об 1:1 с «Юве»: «Учитывая ход матча, ничья – положительный результат. Соперник заслуженно идет вторым»

Теги Интер Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Футбол

Симоне Индзаги оценил ничью «Интера» с «Ювентусом» (1:1) в Серии А.

«Учитывая ход матча, мы заработали очко. «Ювентусу» крайне тяжело забить, особенно когда он ведет в счете. Разумеется, в эпизоде с пропущенным голом мы должны были сыграть лучше и не дать пробить Влаховичу.

Команда сохранила концентрацию и забила прекрасный ответный гол. Во втором тайме мы создали не так много моментов и в итоге взяли одно очко в матче против сильного соперника, который заслуженно идет вторым в таблице. Мы хотели победить, но, учитывая то, как развивалась игра, ничья – положительный результат», – сказал главный тренер «Интера».

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12 комментариев

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Igor Shalamov
Аллегри говорит, что главное не проиграть. Инзаги, что рад ничьей. В итоге так и сыграли унылый матч
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Igor Shalamov
Ответ Buharoid
Слишком много на кону. Победа Интера пожалуй бы прихлопнула амбиции Юве на скудо, победа Юве заставила бы Интер догонять соперника без еврокубков. Поэтому вот так.
как победа Интера, который может слить чемпионство как весной 22го может выкинуть Ювентус из чемпионской гонки в ноябре? И наоборот
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Palacio8
Какой ход матча? Целый тайм балду гоняли.
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Buharoid
Ответ Igor Shalamov
Аллегри говорит, что главное не проиграть. Инзаги, что рад ничьей. В итоге так и сыграли унылый матч
Слишком много на кону. Победа Интера пожалуй бы прихлопнула амбиции Юве на скудо, победа Юве заставила бы Интер догонять соперника без еврокубков. Поэтому вот так.
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Buharoid
Ответ Igor Shalamov
как победа Интера, который может слить чемпионство как весной 22го может выкинуть Ювентус из чемпионской гонки в ноябре? И наоборот
Интер в 2022 во многом и слил чемпионство из-за глупого домашнего поражения от Милана.
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yjcbqrp28c
Ответ Buharoid
Слишком много на кону. Победа Интера пожалуй бы прихлопнула амбиции Юве на скудо, победа Юве заставила бы Интер догонять соперника без еврокубков. Поэтому вот так.
Осень 2023, 13 туров, 5 очков отставания - надежд никаких, чемпион ясен, можно устраивать чемпионский коридор. Логика на «ура» просто.
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juveforzajuve
как же обидно слушать слова Инзаги. Нарочно правду сказал
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Тюменец
Очень осторожно играл Интер, хотя и от соперника, но были и атакующие моменты, которые могли стать опасными, и даже голевыми.
Ювентус похоже играл на результат и явно не на ничью.
Думаю итогом довольны обе стороны.
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MigraTjk
100 проданный матч!!!
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Александр Артыков
Порожение любой команды вряд ли повлиял на итоговою, ещё много игр впререди...
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Buharoid
Ответ Igor Shalamov
как победа Интера, который может слить чемпионство как весной 22го может выкинуть Ювентус из чемпионской гонки в ноябре? И наоборот
Домашнее поражение главному конкуренту это мощный удар по амбициям и минус четыре очка считай (три плюс отставание по личным). А Ювентус без еврокубков хрен догонишь, если вперёд выпустить.
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