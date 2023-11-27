Индзаги об 1:1 с «Юве»: «Учитывая ход матча, ничья – положительный результат. Соперник заслуженно идет вторым»

Симоне Индзаги оценил ничью «Интера» с «Ювентусом» (1:1) в Серии А.

«Учитывая ход матча, мы заработали очко. « » крайне тяжело забить, особенно когда он ведет в счете. Разумеется, в эпизоде с пропущенным голом мы должны были сыграть лучше и не дать пробить Влаховичу.

Команда сохранила концентрацию и забила прекрасный ответный гол. Во втором тайме мы создали не так много моментов и в итоге взяли одно очко в матче против сильного соперника, который заслуженно идет вторым в таблице. Мы хотели победить, но, учитывая то, как развивалась игра, ничья – положительный результат», – сказал главный тренер « ».

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