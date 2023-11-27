Желько Петрович: «Мостовой — топ из топов, но даже ему нужна тренерская лицензия. Такая школа никогда не помешает в жизни»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой ВШТ Желько Петрович Футбол

Желько Петрович считает, что тренерская лицензия нужна даже Александру Мостовому.

«Знаю Мостового, мы в одно с ним время играли в Испании. Он топ среди топов. Но даже ему нужна тренерская лицензия. Нужно понимать, что на тренерских курсах тебя учат не играть в футбол. Тебе объясняют все тонкости стратегии и многие другие детали. Работа тренера очень сложна. Мостовой был невероятным игроком, но этого мало, чтобы стать большим тренером.

Тебе необходимо знать, как строить тренировочный процесс, как находить подход к игрокам и многое другое. Я знаю множество примеров мегауспешных футболистов, которые получали тренерские лицензии и уже через полгода понимали, что им сложно добиться успеха в новой роли.

Но даже если ты не станешь очень успешным тренером, такая школа тебе никогда не помешает в жизни, ты точно получишь новые знания по менеджменту, коммуникации», – сказал экс-тренер «Анжи».

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3 комментария

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Алексей Ненахов
Быстреее бы этого «топа» пристроили , и мы бы увидели тактику Пепа с элементами Клоппа в лице Мостового
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Cruel Snake
Для него это вообще перевернёт всё с ног на голову. Когда столкнётся с такой трудностью
✅ В футбол играл
✅ Лицензия тренера
❎ Не обязательно хороший тренер и тебя ждёт успех. 😯
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Док163
Петрович братан Александра. Теперь.
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