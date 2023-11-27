Желько Петрович: «Мостовой — топ из топов, но даже ему нужна тренерская лицензия. Такая школа никогда не помешает в жизни»

Желько Петрович считает, что тренерская лицензия нужна даже Александру Мостовому.

«Знаю Мостового, мы в одно с ним время играли в Испании. Он топ среди топов. Но даже ему нужна тренерская лицензия. Нужно понимать, что на тренерских курсах тебя учат не играть в футбол. Тебе объясняют все тонкости стратегии и многие другие детали. Работа тренера очень сложна. Мостовой был невероятным игроком, но этого мало, чтобы стать большим тренером.

Тебе необходимо знать, как строить тренировочный процесс, как находить подход к игрокам и многое другое. Я знаю множество примеров мегауспешных футболистов, которые получали тренерские лицензии и уже через полгода понимали, что им сложно добиться успеха в новой роли.

Но даже если ты не станешь очень успешным тренером, такая школа тебе никогда не помешает в жизни, ты точно получишь новые знания по менеджменту, коммуникации», – сказал экс-тренер «Анжи».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?