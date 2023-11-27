Эмери о 4-м месте «Виллы» после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «У них было на одно очко больше, чем у нас, тем важнее победа»
Унаи Эмери оценил победу «Астон Виллы» над «Тоттенхэмом» (2:1) в АПЛ.
После 13 матчей бирмингемцы занимают в таблице 4-е место.
«Они создавали моменты, мы – тоже, и мы старались придерживаться плана на игру.
[Перед матчем] мы говорили о возможности победить. У них было на одно очко больше, чем у нас, тем важнее эта победа. Было тяжело, и мы проделали очень хорошую работу», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
22 комментария