Эмери о 4-м месте «Виллы» после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «У них было на одно очко больше, чем у нас, тем важнее победа»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери оценил победу «Астон Виллы» над «Тоттенхэмом» (2:1) в АПЛ.

После 13 матчей бирмингемцы занимают в таблице 4-е место.

«Они создавали моменты, мы – тоже, и мы старались придерживаться плана на игру.

[Перед матчем] мы говорили о возможности победить. У них было на одно очко больше, чем у нас, тем важнее эта победа. Было тяжело, и мы проделали очень хорошую работу», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

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22 комментария

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доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
Думаю, раскроет Дзюбу на острие и у них получится отличный тандем🙏
+23
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Golos Razuma
Ответ доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
Слабоват он для Спартака. Какой-то тренеришка не понятный.
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felipe89
Топ тренер
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Заяцволк
А, тренеришка на багаже нашего Стивена, ожидаемо
+13
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Акира_1
Мощный прогресс Виллы почти с самого назначения Эмери, которому в отличие от некоторых почему-то не нужно кучи времени на строительство команды.
+11
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+11
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Johnie
Ответ felipe89
Топ тренер
Топ «Трениришка»😅
+10
-2
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G_Batigol
Ответ доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
И Карпина ген.диром, знает испанский язык
+7
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Мукунку хороший
Время показало.. дзюба полное 💩!
+5
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Азамат
Эмери топище .Король ЛЕ .
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nonm79
Жаль, что Эмери не может грандов тренировать)))
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Южанин78
Ответ доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
Спартак сразу не потянет, сначала в Спартак-2
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Тиксон
Прогресс невероятный. Астон Вилла, вдумайтесь, к декабрю на 4 месте, в 2 очках от 1 места! Почему никто не говорит, что они в борьбе за чемпионство?) Понимаю, на дистанции ресурса не хватит, но всё же) по xPoints они кстати тоже на 4 месте, так что здесь всё честно. Верю в них больше, чем в ТТХ.
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Сергей Орлов
Топ-тренер для средних клубов.
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Tun
Ответ доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
Или в Арсенал
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Собиратель хаоса
Ответ доктор Ливси
Хороший тренер. Вот бы его в Спартак
Вот вы все шутите, а: Унаи Эмери ДО стажировки в Спартаке - приз Мигеля Муньоса, Унаи Эмери ПОСЛЕ Спартака - 4-х кратный победитель ЛЕ, чемпион Франции, лучший тренер сезона в Европе. Я вот не удивлюсь, если в недалеком будущем будет заголовок: "Абаскаль о первом месте Севильи" 😀
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Tun
Ответ nonm79
Жаль, что Эмери не может грандов тренировать)))
и Спартак)
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rigobersong
Ответ nonm79
Жаль, что Эмери не может грандов тренировать)))
Каких грандов ПСЖ и Арсенал, так можно открыть достижения клубов, у той же Астон Виллы например победа в КЧ есть:)
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Азамат
Ответ Martin Naceri
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Если бы у него был б хороший характер то цены ему небыло согласен чуть чуть он слабоват
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