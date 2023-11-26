«Тоттенхэм» проиграл трижды подряд и опустился на 5-е место в АПЛ. «Астон Вилла» стала 4-й, догнав «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» потерял место в первой четверке АПЛ.

Команда Энджа Постекоглу сегодня уступила « » (1:2) в 13-м туре и пропустила ее вперед в таблице.

«Шпоры» потерпели три поражения подряд в лиге после 10 игр без поражений. Ранее их обыграли «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптон» (1:2).

«Тоттенхэм» идет в пятым с 26 очками. Впереди «Астон Вилла», « » (по 28 баллов), « » (29) и «Арсенал» (30).

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