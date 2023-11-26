«Тоттенхэм» проиграл трижды подряд и опустился на 5-е место в АПЛ. «Астон Вилла» стала 4-й, догнав «Ливерпуль»
«Тоттенхэм» потерял место в первой четверке АПЛ.
Команда Энджа Постекоглу сегодня уступила «Астон Вилле» (1:2) в 13-м туре и пропустила ее вперед в таблице.
«Шпоры» потерпели три поражения подряд в лиге после 10 игр без поражений. Ранее их обыграли «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптон» (1:2).
«Тоттенхэм» идет в АПЛ пятым с 26 очками. Впереди «Астон Вилла», «Ливерпуль» (по 28 баллов), «Манчестер Сити» (29) и «Арсенал» (30).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Вот умеет он с предтоповыми командами шикарно работать
А вот в предтоповых он реально хорош, т.к там меньше давления и он видать какую-то свою атмосферу создаёт, типа команды-банды.
Этакий Гвардиола для команды второго эшелона)
Это ведь Тен Хаг заходит в сезон без форварда, а в последствии у него в центре обороны играют крайние защитники. А, стоп…
и при чём тут результаты,у мю с результатами не настолько плохо как с игрой,Тоттенхэм даже без игроков играет в атакующий и симпатичный футбол,а МЮ в х** пойми что.
С одной игрой никуда не уедешь, а Леви, после такого старта, могло опять показаться, что «шпоры» должны всех порвать. Нечто подобное уже имело место быть. Тогда он психанул.
Травмы, дисбаланс в линиях, уход Кейна, достаточно короткая скамейка - все эти проблемы остались, надеюсь Энжу повезет пережить этот отрезок достойно и справиться.
(именно глубине, игроков-то много но замены к примеру Мэдисону нет)
жаль что травмы не дают посмотреть, по зрелищности они наверное лучшие в ПЛ