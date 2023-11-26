«Тоттенхэм» проиграл трижды подряд и опустился на 5-е место в АПЛ. «Астон Вилла» стала 4-й, догнав «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Унаи Эмери Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» потерял место в первой четверке АПЛ.

Команда Энджа Постекоглу сегодня уступила «Астон Вилле» (1:2) в 13-м туре и пропустила ее вперед в таблице.

«Шпоры» потерпели три поражения подряд в лиге после 10 игр без поражений. Ранее их обыграли «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптон» (1:2).

«Тоттенхэм» идет в АПЛ пятым с 26 очками. Впереди «Астон Вилла», «Ливерпуль» (по 28 баллов), «Манчестер Сити» (29) и «Арсенал» (30).

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102 комментария

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arsenal.ave
Эмери просто красавец
Вот умеет он с предтоповыми командами шикарно работать
+88
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Любезный Коссутий
вот что травмы творят - еще недавно ты был лидером АПЛ, а теперь вылетел из 4-ки. и от этой херни ни одна команда не застрахована.
+61
-6
+55
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trav
Ответ arsenal.ave
Эмери просто красавец Вот умеет он с предтоповыми командами шикарно работать
Астон вилла была середняком АПЛ типа Эвертона. А стала предтопом как ты пишешь только и благодаря Эмери
+53
-2
+51
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Трент 66
Ответ Pavel Gurin
Я хоть и фанат Арсенала , но приличную игру показывают шпоры, но календарь и травмы - это жесть конечно.
Какой у них календарь? В Европе не играют, из КЛ в первом туре вылетели, у них один турнир.
+44
-3
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Montenegro Serbian
Ответ arsenal.ave
Эмери просто красавец Вот умеет он с предтоповыми командами шикарно работать
Абсолютно верно. Я ещё 3 года назад писал, что у Эмери по-ходу психология и склад характера не заточен под большие клубы, типа топов.
А вот в предтоповых он реально хорош, т.к там меньше давления и он видать какую-то свою атмосферу создаёт, типа команды-банды.

Этакий Гвардиола для команды второго эшелона)
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MVL
Ответ Любезный Коссутий
вот что травмы творят - еще недавно ты был лидером АПЛ, а теперь вылетел из 4-ки. и от этой херни ни одна команда не застрахована.
Не знаю, куча травм у всех, включая Реал и Ньюкасл. И вообще ТТХ перебрал по ожиданию в начале сезона, сейчас идет закономерный откат назад.
+25
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Pavel Gurin
Я хоть и фанат Арсенала , но приличную игру показывают шпоры, но календарь и травмы - это жесть конечно.
+21
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Салесар
Ответ S100 Winner
Ну крайне спорное мнение. С Арсеналом вышел в финал ЛЕ, а с ПСЖ брал чемпионство, в вылете ПСЖ из ЛЧ его вины не было - клуб попал под засуживание и судейский расстрел с Барсой
То поражение - полностью его вина. ПСЖ вышел на поле не играть в футбол, а пытаться не пропустить 4 гола. То что Барсе дали 1 ошибочный пенальти на 90 минуте, это правда, но как можно было пропустить остальные 5 голов?
+13
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S100 Winner
Ответ Montenegro Serbian
Абсолютно верно. Я ещё 3 года назад писал, что у Эмери по-ходу психология и склад характера не заточен под большие клубы, типа топов. А вот в предтоповых он реально хорош, т.к там меньше давления и он видать какую-то свою атмосферу создаёт, типа команды-банды. Этакий Гвардиола для команды второго эшелона)
Ну крайне спорное мнение. С Арсеналом вышел в финал ЛЕ, а с ПСЖ брал чемпионство, в вылете ПСЖ из ЛЧ его вины не было - клуб попал под засуживание и судейский расстрел с Барсой
+14
-4
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Astella Guccio
Ответ Pavel Gurin
Я хоть и фанат Арсенала , но приличную игру показывают шпоры, но календарь и травмы - это жесть конечно.
Да, я сама удивилась , с этим вторым составом не уходили с их половины поля...
+11
-1
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Зверёк
Эмери топ 🔝
+9
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Nikolay Alekseenko
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Что там "Анджи" уже успел превратиться в обычного физрука как Моуриньо и Конте по мнению местных экспертов или ещё рано ? Странно. Вроде этот гений за неделю поставил шпорам нереальную игру, а тут такое...
Травмы же…
+14
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Ksandvankneshas
Ответ Andreas Soffliggare
Все-таки "тренеришка" Унаи Эмери - замечательный тренер. Просто одно удовольствие смотреть на игру его команд. Жаль, что ему не дали как следует поработать в "Арсенале" .
Хз хз, мне сегодня обескровленный ТТХ намного больше понравился. А игра АВ это то ещё смотриво.
+11
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exshepardjack
Ответ Andreas Soffliggare
Все-таки "тренеришка" Унаи Эмери - замечательный тренер. Просто одно удовольствие смотреть на игру его команд. Жаль, что ему не дали как следует поработать в "Арсенале" .
жаль, что не дали поработать в арсенале? мне как болельщику арсенала сейчас поплохело
+10
-1
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Тюменец
Эмери хорош. Астон Вилла нацелена на результат, прилично играет, а рука тренера видна, и рука это опытная.
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Фанат спорта01
Ответ Бенисио Дель Пьеро
почему-то для Тен Хага травмы здесь не являются оправданиями и его поливают по полной. Хотя там вообще 20+ травм за 3 месяца
ну Анже не потратил 500млн,а только чуть больше 100.
+9
-4
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хавбек+
судя по комментариям игра там есть значит и очко придет, когда класс резервистов подтянут практикой
+5
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dpv
Ответ MVL
Не знаю, куча травм у всех, включая Реал и Ньюкасл. И вообще ТТХ перебрал по ожиданию в начале сезона, сейчас идет закономерный откат назад.
Я тоже считаю что явно перебрали очков в начале. Много над Кейном смеялись
+6
-1
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liverpool and barcelona fan
Закономерность заключается в том, что куры долго летать не умеют
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Виталий Ан
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Что там "Анджи" уже успел превратиться в обычного физрука как Моуриньо и Конте по мнению местных экспертов или ещё рано ? Странно. Вроде этот гений за неделю поставил шпорам нереальную игру, а тут такое...
Это вполне ожидаемый спад. Анджи топ. Если вы думаете что он с этим составом должен победить АПЛ то это глупо. А все восхищения в его адрес, более чем справедливы.
+5
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закрыт по беспределу
Ответ Санжар Уразбаев
А ведь дальше у Шпор игра с Сити , страшно за них уже становиться , но есть одно но , каким то образом именно Шпорам удается отнять очки у Сити не в первый год уже ))
Победа ТТХ над Сити это было бы оптимально
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Andreas Soffliggare
Все-таки "тренеришка" Унаи Эмери - замечательный тренер. Просто одно удовольствие смотреть на игру его команд. Жаль, что ему не дали как следует поработать в "Арсенале" .
+8
-4
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Все ссылаются на травмы ТТХ, но что это за команда, если, пусть даже запасные, не могут попасть в пустые ворота. Им же травмы не мешают. Уже к 5 минуте должны были вести 2:0.
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arspurs9
Ответ Бенисио Дель Пьеро
почему-то для Тен Хага травмы здесь не являются оправданиями и его поливают по полной. Хотя там вообще 20+ травм за 3 месяца
Да бери выше, 50+ игроков основы травмированы.
Это ведь Тен Хаг заходит в сезон без форварда, а в последствии у него в центре обороны играют крайние защитники. А, стоп…
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Фанат спорта01
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Кулусевски и Порро прошлогодние трансферы.
и при чём тут результаты,у мю с результатами не настолько плохо как с игрой,Тоттенхэм даже без игроков играет в атакующий и симпатичный футбол,а МЮ в х** пойми что.
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MVL
Эмери-лучший тренер мира!
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Санжар Уразбаев
А ведь дальше у Шпор игра с Сити , страшно за них уже становиться , но есть одно но , каким то образом именно Шпорам удается отнять очки у Сити не в первый год уже ))
+4
-1
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Дмитрий Шарапов
Карма за Ливерпуль.
+7
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vulturecrow
Ответ trav
Астон вилла была середняком АПЛ типа Эвертона. А стала предтопом как ты пишешь только и благодаря Эмери
Да её и середняком сложно назвать, больше боролись за выживание, чем за еврокубки.
+2
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Денис Давыдов
Ответ Тюменец
Астон Вилла весьма статусный клуб с огромной армией болельщиков, богатой историей и титулами, которых нет у того же Арменала и ПСЖ.
Арсенал - 13 чемпионств. Астон Вилла - 7.
+3
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Жасик Тулаков
Высоко интенсивный футбол дает о себе знать, травмы скорее всего из за этого и случились
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dm2244
Проклятия Ливерпуля продолжается..
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Уолтер Собчак
Ответ Бенисио Дель Пьеро
почему-то для Тен Хага травмы здесь не являются оправданиями и его поливают по полной. Хотя там вообще 20+ травм за 3 месяца
Может, из-за того, что "Тоттенхэм" до травм показывал отличный футбол, до которого "МЮ" далеко даже при полностью здоровом составе?
+3
-1
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Владимир Голованов
Ответ Любезный Коссутий
вот что травмы творят - еще недавно ты был лидером АПЛ, а теперь вылетел из 4-ки. и от этой херни ни одна команда не застрахована.
причём тут травмы - им много везло, в том числе в матче с ливером, а теперь пруха закончилась
+2
0
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Тюменец
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Что там "Анджи" уже успел превратиться в обычного физрука как Моуриньо и Конте по мнению местных экспертов или ещё рано ? Странно. Вроде этот гений за неделю поставил шпорам нереальную игру, а тут такое...
Рано еще.
С одной игрой никуда не уедешь, а Леви, после такого старта, могло опять показаться, что «шпоры» должны всех порвать. Нечто подобное уже имело место быть. Тогда он психанул.
Травмы, дисбаланс в линиях, уход Кейна, достаточно короткая скамейка - все эти проблемы остались, надеюсь Энжу повезет пережить этот отрезок достойно и справиться.
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Виталий Ан
Вот про что все говорили и понимали. Тоттенхэм всегда ловит спад серьезный. Но в этот раз я все же уверен что за 4 борьба будет и скорее всего попадут туда, если Леви раскошелится.
+1
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Nikolay Alekseenko
Травмы же…
почему-то для Тен Хага травмы здесь не являются оправданиями и его поливают по полной. Хотя там вообще 20+ травм за 3 месяца
+15
-14
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Astella Guccio
Ответ Виталий Ан
Это вполне ожидаемый спад. Анджи топ. Если вы думаете что он с этим составом должен победить АПЛ то это глупо. А все восхищения в его адрес, более чем справедливы.
Точно, я ожидала во втором тайме ,когда вышел Скипп ,что игра будет убогая, но меня удивила концовка матча.
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Vadia
Эмери молоток, поднимает АВ на новый уровень.
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gninnur esrever*
Ответ Санжар Уразбаев
А ведь дальше у Шпор игра с Сити , страшно за них уже становиться , но есть одно но , каким то образом именно Шпорам удается отнять очки у Сити не в первый год уже ))
Да как раз на псити и оторвутся.
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Виталий Ан
Ответ Barry
Смешно вспоминать, как месяц назад английские фанаты Тоттема на форумах стебали Кейна. Мол они выиграют АПЛ, а Кейн проиграет Бундеслигу Байеру.
Скорее это было больше от обиды. Английские фанаты поголовно все очень хорошо разбираются в футболе. Кейн был бы в таком матче мега полезен. И все об этом знают.
+1
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Hi Hi
Ответ Бенисио Дель Пьеро
почему-то для Тен Хага травмы здесь не являются оправданиями и его поливают по полной. Хотя там вообще 20+ травм за 3 месяца
у тен хага травмированы игроки второго плана
+3
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Александр Зубков
Ответ Бенисио Дель Пьеро
почему-то для Тен Хага травмы здесь не являются оправданиями и его поливают по полной. Хотя там вообще 20+ травм за 3 месяца
Так что то их в шестерке лучших и не видать.
+2
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AA MM
Ответ Pavel Gurin
Ну так посмотри , какой у них календарь в АПЛ идет , начиная с этой игры .
Значит до этого календарь был проще.
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Pavel Gurin
Ответ Трент 66
Какой у них календарь? В Европе не играют, из КЛ в первом туре вылетели, у них один турнир.
Ну так посмотри , какой у них календарь в АПЛ идет , начиная с этой игры .
+2
-1
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Всеволод Бобров
тренеришка, что там говорить)
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Тюменец
Ответ Виталий Ан
Вот про что все говорили и понимали. Тоттенхэм всегда ловит спад серьезный. Но в этот раз я все же уверен что за 4 борьба будет и скорее всего попадут туда, если Леви раскошелится.
Леви, за последние годы, тряхнул мошной как ни в себя, так, что едва ли этот праздник роскоши продолжится. Тренера он явно не под это брал.
+1
0
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IntoTheRainBow
долго рассуждали о том как будет выглядеть Тоттен когда попадет в жесткий график (шесть матчей, из них четыре - Челси Брамми Сити и Тун, плюс ВХЮ до кучи), все-таки первая строчка при такой глубине состава - флюк

(именно глубине, игроков-то много но замены к примеру Мэдисону нет)

жаль что травмы не дают посмотреть, по зрелищности они наверное лучшие в ПЛ
+4
-3
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Vicente Rodríguez
Ответ arsenal.ave
Эмери просто красавец Вот умеет он с предтоповыми командами шикарно работать
С арсеналом тоже самое было
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Виталий Ан
Ответ Zalupechkin
абсолютно незаслуженное и обидное поражение . Но также есть огромные вопросы по покупке Джонсона , пока он выглядит, как игрок уровня Нотингем Форест .
Я вот не понимаю что показывает XG. По нему 1,5 у Тоттенхэм и Почти 3 у АВ. Это вообще не отображает игру и опасные моменты. Не раз просто какую-то чушь он показывает.
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