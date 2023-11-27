Постекоглу об 1:2 от «Виллы»: «Я разочарован. Мы заслуживали большего, учитывая приложенные усилия»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу оценил поражение «Тоттенхэма» от «Астон Виллы» (1:2) в АПЛ.

«Думаю, были отрезки, когда мы играли так же хорошо, как и в других матчах при мне. Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата. Думаю, учитывая приложенные усилия, мы заслуживали большего.

Как тренер все, о чем ты можешь просить, чтобы ребята играли с прежним желанием и показывали тот футбол, который мы хотим. Сегодня они делали это», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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41 комментарий

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Док163
Ответ Иван Меркушев
На классе обыграли,собственно
На тренерском классе! Эмери все таки Тренер с большой буквы и доказывает это постоянно и везде.
+36
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Док163
А Вилла меньшего, учитывая не приложенные усилия!
+16
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+16
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Mesut Ozil
сами виноваты,в первом тайме какие хорошие шансы не реализовали
А так жалко конечно
+13
0
+13
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Arima Baki
как закончился дикий фарт так сразу мы заслуживали большего, когда заслуживали меньшего ты это не говорил Анж
+14
-7
+7
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Док163
Ответ Yri Yrov
ПСЖ и Арсенал ошибся с клубами
а в ПСЖ он достиг чего-то меньшего, чем другие тренеры? Арсенал того времени это разброд и шатание. Дали бы ему время (убрали бы капризных игроков раньше) и он бы дошел до результатов, сопоставимых с текущими. Я склонен так предполагать. У него не было ни игроков под него, ни таких покупок , как под Артету.
+6
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+6
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Pucheslav
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Быстро Тоттенхем сдулся. Похоже лучшее что им светит в этом сезоне - это борьба за 4 место(впрочем,как и всегда)
а какая команда после выпадения кучи игроков из состава не сдувается ?
+5
-2
+3
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Astella Guccio
Ответ Noxxx Leon
не хватает шпорам финишера, такие моменты пороли
Да просто не хватает Мэдди и Скоростной пары Ромеро-Микки, с ними не пропустили бы эти голы
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Fona
Ответ Arima Baki
как закончился дикий фарт так сразу мы заслуживали большего, когда заслуживали меньшего ты это не говорил Анж
Какой дикий фарт закончился? Кроме матча с Ливерпулем Тоттенхэм свои очки заслужил. А в этом матче дикий фарт помогал костоломам из Астон Вилы, которые сломали очередного игрока и выиграли из-за отсутствия хоть одного ЦЗ
+4
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Noxxx Leon
не хватает шпорам финишера, такие моменты пороли
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Vadyan_chel1994
Тренеришка теперь дает жару в апл? Очень рад что время все расставляет по местам
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Vvild
Обидно, да, но пока команда на большее не может претендовать. Были вчера моменты, когда могли решать, но не хватило совсем чуть-чуть. Надо дать Андже работать, и дождаться возвращения травмированных игроков, плюс хорошо бы подписать кого-то в обойму. Ну и быть готовым, к тому что серия из поражений на Астон Вилле может не закончится, следующие Сити, и там будет очень тяжело.
А вчера понравился Ло Чельсо, я было уже поставил крест на нём, но как сменщик Мэддисона он вполне неплох.
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Yri Yrov
Ответ Док163
На тренерском классе! Эмери все таки Тренер с большой буквы и доказывает это постоянно и везде.
ПСЖ и Арсенал ошибся с клубами
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Иван Меркушев
Благо 5-е место будет ЛЧшным)) ТОП-4 потихоньку собирается.
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Waiway
Ответ Док163
На тренерском классе! Эмери все таки Тренер с большой буквы и доказывает это постоянно и везде.
Тренеришка, но с большой буквы!)))
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Fona
Ответ Arima Baki
Я не про заслужил или не заслужил, я про везение. в начале сезона состав был полный, травм не было, повезло в матче с Ливером, в матче с Арсеналом оба гола привозили сами игроки Арсенала. теперь вот не все залетает, много травм, соперники не ошибаются, вот в этой ситуации надо посмотреть на уровень Анжк
Так понятно откуда ноги растут, раз ты фан Арсенала. Только вот в том матче xG у команд одинаковый был, а два гола в ворота ТТХ привез Ромеро) Ну а что касается "везения", так ознакомься с таблицей xPTS и XG Арсенала и посмотри на каком месте находится твоя команда - https://understat.com/league/EPL . Ничего против не имею, но рассуждая так нужно брать все факторы, верно?
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Arima Baki
Ответ Fona
Какой дикий фарт закончился? Кроме матча с Ливерпулем Тоттенхэм свои очки заслужил. А в этом матче дикий фарт помогал костоломам из Астон Вилы, которые сломали очередного игрока и выиграли из-за отсутствия хоть одного ЦЗ
Я не про заслужил или не заслужил, я про везение. в начале сезона состав был полный, травм не было, повезло в матче с Ливером, в матче с Арсеналом оба гола привозили сами игроки Арсенала.
теперь вот не все залетает, много травм, соперники не ошибаются, вот в этой ситуации надо посмотреть на уровень Анжк
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Arima Baki
Ответ Pucheslav
Какой фарт ? в первом тайме полно моментов было, просто их не реализовали, а во втором тайме Вилла уже опомнилась, видимо после втыка от Эмери. Плюс состав на матч наскребли из все что было, даже Эмерсон в центре защиты играл
вы говорите точно то что я имел ввиду, в начале сезона у Тоттенхэма залетало все, вот теперь в ситуации когда не везёт, посмотрим как теперь справиться
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Pucheslav
Ответ Arima Baki
как закончился дикий фарт так сразу мы заслуживали большего, когда заслуживали меньшего ты это не говорил Анж
Какой фарт ? в первом тайме полно моментов было, просто их не реализовали, а во втором тайме Вилла уже опомнилась, видимо после втыка от Эмери. Плюс состав на матч наскребли из все что было, даже Эмерсон в центре защиты играл
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Всеволод Бобров
Ответ Noxxx Leon
не хватает шпорам финишера, такие моменты пороли
сон хороший финишер
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Тюменец
Ответ Martin Naceri
Ему давали топ клуб и он провалился что в арсенале что в псж А судить его по Севилье и Вильярреалу такое себе Я так и сказал,хороший тренер для середняков
А в чем он провалился?
В ПСЖ: взял те же трофеи, что остальные, играл в 1/2 ЛЧ (пусть и провалил ответку, но это скорее один матч из 10, чем тенденция).
В Арсенале: финал еврокубка (уже и не вспомнить кто до этой стадии добирался), достойно в АПЛ смотрелись, исходя из состава и возможностей той команды.
В командах попроще? В последние годы скорее Арсенал был командой "середняком", чем Севилья, которая собрала целую коллекцию ЛЕ, в чемпионате Испании была на ведущих ролях. Тоже можно сказать и о Вильяреале, совсем недавно игравшим в 1/2 ЛЧ, взявшим ЛЕ.
В общем-то Астон Вилла топовый даже по европейским меркам клуб, с богатейшей историей, но сложной судьбой в последние годы, и его работа сейчас особенно заметна, на фоне безвременья.
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Док163
Ответ Waiway
Тренеришка, но с большой буквы!)))
устами легенды глаголет истина.
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ArnoNeputevy
Ответ Док163
На тренерском классе! Эмери все таки Тренер с большой буквы и доказывает это постоянно и везде.
Тренеришка с большой буквы...
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ArnoNeputevy
Усилий много. Правда, соперник был лучше в завершении. У "Тоттенхэма" в завершении - неудачные пасы (как тот пас назад на Сона), неудачные удары,
просто невезение (как у Кулушевского, когда он брякнул в штангу). И в целом - суета какая-то. А "Вилла" вполне хладнокровно реализовала свои моменты, которых было меньше. Может, "Тоттенхэм" и возил, особенно - в первом тайме, соперника, но "Вилла" просто класснее.
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Док163
Ответ Yri Yrov
я же грю ошибся, не те клубы
опыт, все опыт))) Спартак выглядит еще более забавно в его послужном списке) Хотя тоже не сказал бы, что он там как-то провалился.
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Yri Yrov
Ответ Док163
а в ПСЖ он достиг чего-то меньшего, чем другие тренеры? Арсенал того времени это разброд и шатание. Дали бы ему время (убрали бы капризных игроков раньше) и он бы дошел до результатов, сопоставимых с текущими. Я склонен так предполагать. У него не было ни игроков под него, ни таких покупок , как под Артету.
я же грю ошибся, не те клубы
0
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Stewart D.
Нет. Это карма - кушай на здоровье)))
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ArnoNeputevy
Комментарий Олли Уоткинса: "У нас не тренер, а тренеришка. Не игроки, а игрочишки..."
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Extrim
Все по классике от тренера месяца до увольнения не так и далеко.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Быстро Тоттенхем сдулся. Похоже лучшее что им светит в этом сезоне - это борьба за 4 место(впрочем,как и всегда)
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