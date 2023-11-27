Постекоглу об 1:2 от «Виллы»: «Я разочарован. Мы заслуживали большего, учитывая приложенные усилия»
Эндж Постекоглу оценил поражение «Тоттенхэма» от «Астон Виллы» (1:2) в АПЛ.
«Думаю, были отрезки, когда мы играли так же хорошо, как и в других матчах при мне. Я разочарован, что нам не удалось добиться положительного результата. Думаю, учитывая приложенные усилия, мы заслуживали большего.
Как тренер все, о чем ты можешь просить, чтобы ребята играли с прежним желанием и показывали тот футбол, который мы хотим. Сегодня они делали это», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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А так жалко конечно
А вчера понравился Ло Чельсо, я было уже поставил крест на нём, но как сменщик Мэддисона он вполне неплох.
теперь вот не все залетает, много травм, соперники не ошибаются, вот в этой ситуации надо посмотреть на уровень Анжк
В ПСЖ: взял те же трофеи, что остальные, играл в 1/2 ЛЧ (пусть и провалил ответку, но это скорее один матч из 10, чем тенденция).
В Арсенале: финал еврокубка (уже и не вспомнить кто до этой стадии добирался), достойно в АПЛ смотрелись, исходя из состава и возможностей той команды.
В командах попроще? В последние годы скорее Арсенал был командой "середняком", чем Севилья, которая собрала целую коллекцию ЛЕ, в чемпионате Испании была на ведущих ролях. Тоже можно сказать и о Вильяреале, совсем недавно игравшим в 1/2 ЛЧ, взявшим ЛЕ.
В общем-то Астон Вилла топовый даже по европейским меркам клуб, с богатейшей историей, но сложной судьбой в последние годы, и его работа сейчас особенно заметна, на фоне безвременья.
просто невезение (как у Кулушевского, когда он брякнул в штангу). И в целом - суета какая-то. А "Вилла" вполне хладнокровно реализовала свои моменты, которых было меньше. Может, "Тоттенхэм" и возил, особенно - в первом тайме, соперника, но "Вилла" просто класснее.