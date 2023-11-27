«Милан» сократил отставание от «Интера» до 6 очков после 13-го тура, от «Ювентуса» – до 4. «Наполи» – 4-й, «Рома» – 5-я
«Милан» сократил отставание от «Ювентуса» и «Интера» по итогам 13-го тура.
Команда Стефано Пиоли одолела «Фиорентину», в то время как «нерадзурри» и «бьянконери» сыграли вничью – 1:1.
На счету «Милана» 26 очков, он идет третьим. «Ювентус» набрал 30 баллов, «Интер» – 32.
Замыкает четверку «Наполи» – 24 очка. Пятой идет «Рома» – 21 балл.
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Но тут скорее Интер или Юве не оторвались сильнее…
Надеюсь на хороший настрой в ЛЧ..
Когда они без травм(не помню когда такое было, наверное только вначале сезона), то Ювентус и рядом не стоит.
У Юве игра слишком отвратная, и состав средний. Хотя стоит отдать должное, они выжимают максимум.
Думаю Интер и Милан разыграют чемпионство. Может быть еще Наполи впишется.
Остальные если не очевидно, разбери на досуге:)