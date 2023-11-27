«Милан» сократил отставание от «Интера» до 6 очков после 13-го тура, от «Ювентуса» – до 4. «Наполи» – 4-й, «Рома» – 5-я

«Милан» сократил отставание от «Ювентуса» и «Интера» по итогам 13-го тура.

Команда Стефано Пиоли одолела «Фиорентину», в то время как «нерадзурри» и «бьянконери» сыграли вничью – 1:1.

На счету « » 26 очков, он идет третьим. « » набрал 30 баллов, « » – 32.

Замыкает четверку « » – 24 очка. Пятой идет «Рома» – 21 балл.

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