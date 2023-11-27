«Милан» сократил отставание от «Интера» до 6 очков после 13-го тура, от «Ювентуса» – до 4. «Наполи» – 4-й, «Рома» – 5-я

Теги Интер Рома Милан Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

«Милан» сократил отставание от «Ювентуса» и «Интера» по итогам 13-го тура.

Команда Стефано Пиоли одолела «Фиорентину», в то время как «нерадзурри» и «бьянконери» сыграли вничью – 1:1.

На счету «Милана» 26 очков, он идет третьим. «Ювентус» набрал 30 баллов, «Интер» – 32.

Замыкает четверку «Наполи» – 24 очка. Пятой идет «Рома» – 21 балл.

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11 комментариев

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Mykytka
Я, конечно, рад что Милан сократил.
Но тут скорее Интер или Юве не оторвались сильнее…
+17
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Mykytka
Ответ kaka10
Юве и Интер играли между собой. При любом из трёх исходов Милан приблизится к одной из команд
Я к тому, что игра Милана была настолько ужасна, несмотря на 3 очка, что даже неловко читать «Милан приблизился».
Надеюсь на хороший настрой в ЛЧ..
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Ansu Fati
Ответ kaka10
Юве и Интер играли между собой. При любом из трёх исходов Милан приблизится к одной из команд
Да успокойся ты, не обойдет твой Милан ни тех не других в этом сезоне. Интер более сильней по позициям и скамейка позволяет, а Юве без еврокубков.
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AlexRyzen
Интрига....)
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Philatelist79
Такое себе достижение
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взгляд со стороны
Милан уже сыграл со всеми ТОПами, а им ещё играть между собой, так что потери неизбежны. Мердосня выглядит лучшей на сегодняшний день и по составу, и по игре. Гобы с таким антифутболом, но дающим результат, а так же отсутствием Европы, могут "побадаться" за скудето. Вклиниться, причём очень серьёзно, может Наполи, но при условии, что игроки поверят и примут нового тренера. Милан имеет очень качественный состав для борьбы за скудело и выхода из группы в европе. Но, Пиоли уже является якорем для команды и попадание в зону ЛЧ по итогам сезона будет удовлетворительным результатом. Причём, при условии отсутствия весной европы.
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Mykytka
Ответ Ansu Fati
Да успокойся ты, не обойдет твой Милан ни тех не других в этом сезоне. Интер более сильней по позициям и скамейка позволяет, а Юве без еврокубков.
Ну ладно, Милан травмами поражен очень сильно.
Когда они без травм(не помню когда такое было, наверное только вначале сезона), то Ювентус и рядом не стоит.

У Юве игра слишком отвратная, и состав средний. Хотя стоит отдать должное, они выжимают максимум.

Думаю Интер и Милан разыграют чемпионство. Может быть еще Наполи впишется.
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Сергей Петлин
Ответ Mykytka
Ну ладно, Милан травмами поражен очень сильно. Когда они без травм(не помню когда такое было, наверное только вначале сезона), то Ювентус и рядом не стоит. У Юве игра слишком отвратная, и состав средний. Хотя стоит отдать должное, они выжимают максимум. Думаю Интер и Милан разыграют чемпионство. Может быть еще Наполи впишется.
Расскажи мне пожалуйста, на какой позиции, кроме наверно Эрнандеса, игроки у Милана лучше?
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Mykytka
Ответ Сергей Петлин
Расскажи мне пожалуйста, на какой позиции, кроме наверно Эрнандеса, игроки у Милана лучше?
Сразу сходу две очевидных - Меньян и Леао.
Остальные если не очевидно, разбери на досуге:)
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Direct free kick
Ответ kaka10
Юве и Интер играли между собой. При любом из трёх исходов Милан приблизится к одной из команд
Недображелатели главного клуба Италии утомили. Надо наказывать и юву и неразурю во твором круге
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