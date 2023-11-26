У Лаутаро 13 голов в 13 матчах Серии А – он лучший бомбардир. Капитан «Интера» забил «Ювентусу»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Сборная Аргентины по футболу рейтинги Сассуоло Оливье Жиру Доменико Берарди Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Серии А.

Капитан «Интера» сравнял счет на 33-й минуте матча с «Ювентусом» в 13-м туре, воспользовавшись передачей Маркуса Тюрама.

Теперь на счету аргентинца 13 голов за 13 матчей в чемпионате. Он на 6 мячей опережает Оливье ЖируМилан») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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9 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Селекция Интера впечатляет. Уже сколько лет у них в атаке играют топ нападающие. Причем не тратят по 100 миллионов на каждого. Самое большое - 80 за Лукаку. Тюрама вообще свободным агентом забрали. Икарди, Лаутаро, Джеко, Лукаку, Тюрам - все забивают по много. Причем Мартинес сыгрался со всеми. Кого не поставь ему в пару будут друг другу отдавать и забивать. Такое дорогого стоит.
+42
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Football poet
Эталонный нападающий, по своим умениям и стилю напоминает Суареса
+24
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Тухель
Ответ Football poet
Эталонный нападающий, по своим умениям и стилю напоминает Суареса
Каким местом? Суарес это идеал нападающих умеющий все. Тупо по цифрам у аргентинца 7 за сезон это рекорд по голевым, а так в среднем выйдет где то 4 голевые (лень считать), а у Суареса 3 раза за сезон было 17 голевых, а один раз вообще 20. Да в последние сезоны Суарес стал чистым наконечником, но на пике он рвах оборону и в одну харю, а такого никогда не мог сделать Мартинес или Икарди например, они без партнеров бесполезны.
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AlexRyzen
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Селекция Интера впечатляет. Уже сколько лет у них в атаке играют топ нападающие. Причем не тратят по 100 миллионов на каждого. Самое большое - 80 за Лукаку. Тюрама вообще свободным агентом забрали. Икарди, Лаутаро, Джеко, Лукаку, Тюрам - все забивают по много. Причем Мартинес сыгрался со всеми. Кого не поставь ему в пару будут друг другу отдавать и забивать. Такое дорогого стоит.
эффект Маротты)
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Claudio_ Caniggia
Лаутаро чрасавец!
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nerol
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Селекция Интера впечатляет. Уже сколько лет у них в атаке играют топ нападающие. Причем не тратят по 100 миллионов на каждого. Самое большое - 80 за Лукаку. Тюрама вообще свободным агентом забрали. Икарди, Лаутаро, Джеко, Лукаку, Тюрам - все забивают по много. Причем Мартинес сыгрался со всеми. Кого не поставь ему в пару будут друг другу отдавать и забивать. Такое дорогого стоит.
Лукаку за 65, а продали за 100 с лишним.
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