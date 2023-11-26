У Лаутаро 13 голов в 13 матчах Серии А – он лучший бомбардир. Капитан «Интера» забил «Ювентусу»

Лаутаро Мартинес увеличил отрыв от преследователей в списке бомбардиров Серии А.

Капитан « » сравнял счет на 33-й минуте матча с « » в 13-м туре, воспользовавшись передачей .

Теперь на счету аргентинца 13 голов за 13 матчей в чемпионате. Он на 6 мячей опережает (« ») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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