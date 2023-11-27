«Милан» начал переговоры по защитнику «Арсенала» Киверу. Лондонцы купили поляка в январе за 25 млн евро

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Якуб Кивер Футбол

«Милан» начал переговоры с «Арсеналом» по Якубу Киверу.

Как сообщает журналист Николо Скира, в настоящее время агенты защитника «Арсенала» находятся в Италии, и в ближайшие дни проведут встречу с представителями «Милана».

Кивер готов покинуть «Арсенал», так как хочет получать больше игрового времени.

Отмечается, что «Милан» уже хотел подписать поляка в прошлом году. Кивер перешел в «Арсенал» в январе за 25 млн евро из «Специи».

В текущем сезоне 23-летний защитник провел в составе лондонского клуба 4 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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ta-tosha
ерунда, Арсенал его сейчас не продаст - кто то поломается и играть не будет кому.
Тем более что Милан и 30 лямов ... откуда там деньги?
+17
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+11
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Arima Baki
Ответ IntoTheRainBow
ну играть он явно не будет, учитывая что даже сейчас в центре первая опция на подмену Бенни Бланко, а к концу сезона Тимбер поправится по сути он нужен в качестве подстраховки на место отсутствующего Тимбера, а это несколько месяцев с одной стороны - сменщик на лавке на февраль-май, с другой - неплохие деньги за игрока который не будет стартовым, как минимум есть о чем подумать
Тимбер в лучшем случае вернётся весной и то до конца сезона будет приходить в себя, Бенни Бланко не первый выбор на подмену цз потому что он основной пз, а Кивиор одновременно замена для Габриэля и Зинченко. и так сейчас в составе 6 игроков на 4 позиции, я бы наоборот прикупил ещё одного защитника а не продавать
+8
0
+8
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Слутск Халлского
Травма Салиба похоронила прошлый сезон, так что не думаю что кого-то из защитников продадут. Глубина состава нужна
+4
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Игорь Новиков
Ответ lyosha1786
Он какой именно защитник?
ЦЗ, может и слева.
+6
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Бременер
Ответ lyosha1786
Он какой именно защитник?
Якуб центральный защитник. Не универсал.
Играет неброско, в Специи был неплох. Если Арсенал на нем заработает, будет неплохо. В Арсенале он только пока с лавки выходить способен или подменять кого-то.
+4
-2
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lyosha1786
Он какой именно защитник?
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IntoTheRainBow
Ответ ta-tosha
ерунда, Арсенал его сейчас не продаст - кто то поломается и играть не будет кому. Тем более что Милан и 30 лямов ... откуда там деньги?
ну играть он явно не будет, учитывая что даже сейчас в центре первая опция на подмену Бенни Бланко, а к концу сезона Тимбер поправится

по сути он нужен в качестве подстраховки на место отсутствующего Тимбера, а это несколько месяцев

с одной стороны - сменщик на лавке на февраль-май, с другой - неплохие деньги за игрока который не будет стартовым, как минимум есть о чем подумать
+1
-1
0
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IntoTheRainBow
Ответ Arima Baki
Тимбер в лучшем случае вернётся весной и то до конца сезона будет приходить в себя, Бенни Бланко не первый выбор на подмену цз потому что он основной пз, а Кивиор одновременно замена для Габриэля и Зинченко. и так сейчас в составе 6 игроков на 4 позиции, я бы наоборот прикупил ещё одного защитника а не продавать
Бен именно что первый игрок в центр, а вместо него Томи, в том году несколько матчей Уайт и Кивиор выходили вместе только потому что Томиясу был травмирован после Спортинга

в этом сезоне у поляка всего один матч в центре защиты, но это был Шеффилд и там даже Смит-Роу в старте играл

а вот Уайт играл в центре и с Форестом и с КП и с Фулхэмом
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Kel.Tu
Ответ ta-tosha
ерунда, Арсенал его сейчас не продаст - кто то поломается и играть не будет кому. Тем более что Милан и 30 лямов ... откуда там деньги?
тут речь об аренде до конца сезона идет, а не о его продаже
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