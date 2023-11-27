«Милан» начал переговоры по защитнику «Арсенала» Киверу. Лондонцы купили поляка в январе за 25 млн евро

«Милан» начал переговоры с «Арсеналом» по Якубу Киверу.

Как сообщает журналист Николо Скира, в настоящее время агенты защитника « » находятся в Италии, и в ближайшие дни проведут встречу с представителями « ».

готов покинуть «Арсенал», так как хочет получать больше игрового времени.

Отмечается, что «Милан» уже хотел подписать поляка в прошлом году. Кивер перешел в «Арсенал» в январе за 25 млн евро из «Специи».

В текущем сезоне 23-летний защитник провел в составе лондонского клуба 4 матча в , не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

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