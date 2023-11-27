«Милан» начал переговоры по защитнику «Арсенала» Киверу. Лондонцы купили поляка в январе за 25 млн евро
«Милан» начал переговоры с «Арсеналом» по Якубу Киверу.
Как сообщает журналист Николо Скира, в настоящее время агенты защитника «Арсенала» находятся в Италии, и в ближайшие дни проведут встречу с представителями «Милана».
Кивер готов покинуть «Арсенал», так как хочет получать больше игрового времени.
Отмечается, что «Милан» уже хотел подписать поляка в прошлом году. Кивер перешел в «Арсенал» в январе за 25 млн евро из «Специи».
В текущем сезоне 23-летний защитник провел в составе лондонского клуба 4 матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Тем более что Милан и 30 лямов ... откуда там деньги?
Играет неброско, в Специи был неплох. Если Арсенал на нем заработает, будет неплохо. В Арсенале он только пока с лавки выходить способен или подменять кого-то.
по сути он нужен в качестве подстраховки на место отсутствующего Тимбера, а это несколько месяцев
с одной стороны - сменщик на лавке на февраль-май, с другой - неплохие деньги за игрока который не будет стартовым, как минимум есть о чем подумать
в этом сезоне у поляка всего один матч в центре защиты, но это был Шеффилд и там даже Смит-Роу в старте играл
а вот Уайт играл в центре и с Форестом и с КП и с Фулхэмом