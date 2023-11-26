15-летний Камарда интересен «Сити», «Ньюкаслу», «Арсеналу» и «Боруссии». Форвард хочет остаться в «Милане»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Франческо Камарда Футбол

15-летний Франческо Камарда заинтересовал ряд топ-клубов Европы.

По данным инсайдера Николо Скиры, интерес к самому молодому дебютанту Серии А проявили «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Однако сам Камарда намерен остаться в «Милане» и подписать с клубом свой первый профессиональный контракт.

Камарда в возрасте 15 лет и 260 дней стал самым молодым игроком в истории Серии А. Воспитанник «Милана» вышел на замену на 83-й минуте матча с «Фиорентиной» (1:0).

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25 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ f0rmoceft
Кто-то знает этого юношу? Только вышел за основу и сразу все заинтересовались
смотрел все его матчи в Серии А. неплох
+71
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+68
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Игорь Новиков
Ответ f0rmoceft
Кто-то знает этого юношу? Только вышел за основу и сразу все заинтересовались
Вряд ли дело в этом. Он много забивает по юношам. Скауты смотрят.
+12
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gukmamop
Ответ gPk
Четыре топ-команды? Тут из топов только Сити. Или вы главный футбольный неудачник в лице арсенала в топы записали?
толсто, старайся лучше
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Любезный Коссутий
а не пошли бы они лесом, все эти вышеперечисленные 😁
+6
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f0rmoceft
Кто-то знает этого юношу?
Только вышел за основу и сразу все заинтересовались
+4
-2
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gukmamop
Десять минут и сразу четыре топ-команды интересуются. Ну да, ну да.
+6
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nugoboss
Начался 1 серия, сериала санта-барбара. 😁
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Mykytka
Ответ frumkin78
Дядя ты дурак?
Этот?
Да и безнадежно. Местный неадекват, еще привыкнешь:)
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Игорь Новиков
Ответ lyosha1786
Играть на юношеском уровне это одно, а вот перейти во взрослый футбол получается не у всех.
Само собой. Но за молодежью талантливой все следят.
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Амин Чич
Даже не думай, езжай в Боруссию...очень хорошая "ступень" для начинающих
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frumkin78
Весь смысл в том, что купить его сейчас можно за 1млн. максимум, а заработать с него 3млн. Ну на более он не тянет, оооочень средний игрок, таких у больших академий по 3 каждый год.
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Алексей Иванов
Ответ romanisti89
из спортса вычитал, что у него 1 касание было в дебютной игре за Милан за 20 минут на поле. Это достойно интересов топов
одно касание? это что то на кокоринском)
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Игорь Новиков
Ответ lyosha1786
Уже был такой талантливый Мастур.
Ничего общего. Там фристайлер был, а не футболист.
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frumkin78
Ответ Дядя ТУРА
смотрел все его матчи в Серии А. неплох
В Серии А ты смотрел? Норм стёб.
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Carlitto
Ответ romanisti89
из спортса вычитал, что у него 1 касание было в дебютной игре за Милан за 20 минут на поле. Это достойно интересов топов
особенно если учесть, что он вышел на поле на 84-й минуте

не знал, что матч длится 105, а не 90 минут
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