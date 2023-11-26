15-летний Камарда интересен «Сити», «Ньюкаслу», «Арсеналу» и «Боруссии». Форвард хочет остаться в «Милане»
15-летний Франческо Камарда заинтересовал ряд топ-клубов Европы.
По данным инсайдера Николо Скиры, интерес к самому молодому дебютанту Серии А проявили «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
Однако сам Камарда намерен остаться в «Милане» и подписать с клубом свой первый профессиональный контракт.
Камарда в возрасте 15 лет и 260 дней стал самым молодым игроком в истории Серии А. Воспитанник «Милана» вышел на замену на 83-й минуте матча с «Фиорентиной» (1:0).
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Только вышел за основу и сразу все заинтересовались
Да и безнадежно. Местный неадекват, еще привыкнешь:)
не знал, что матч длится 105, а не 90 минут