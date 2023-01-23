«Арсенал» за 25 млн евро купил хавбека «Специи» Кивера

Полузащитник Якуб Кивер покинул «Специю» и пополнил состав « ».

Польский игрок будет выступать за «канониров» под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошелся лондонцам в 25 млн евро без учета бонусов.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: arsenal.com