«Арсенал» за 25 млн евро купил хавбека «Специи» Кивера

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал трансферы Специя Якуб Кивер Футбол

Полузащитник Якуб Кивер покинул «Специю» и пополнил состав «Арсенала».

Польский игрок будет выступать за «канониров» под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошелся лондонцам в 25 млн евро без учета бонусов.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: arsenal.com

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Youzhny23
В новости так и написано хавбек - это же защитник означает, правильно ?
Он защитник бро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белорус (Минск)
Ответ Hardi
Нужно кого-то ещё взять в опорку или на правый фланг что бы иногда подменять Сака. И тогда хорошая скамейка будет у Арсенала.
На замену Сака есть Нелсон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
Ответ Mario14
В АПЛ нет проходных матчей! Матч с Саутгемптоном показателен, вели 1:0 и решили силы сэкономить, вообще перестали атаковать, в итоге пропустили и больше забить не успели...
Вот именно, что решили сили сэкономить. Был бы условный Якуб Кивер на замену и не пришлось бы силы кому-то экономить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Youzhny23
Ответ mr kovalsky
Смит на какой позиции играет? Кивер защитник, ты думаешь Кивер и ЭСР игроки одной роли?)) во вторых же у ЭСР была травма долгая и он пока не восстановился, не думаю что какой то фан Арсенала, смотревший прошлый сезон не ценит Эмильку
В новости так и написано хавбек - это же защитник означает, правильно ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
Ответ Youzhny23
200 полузащитников 1 центральный африканский сомнительный нападающий Пора покупать 201 го , л- логика
Самый нелепый байт на комменты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Средний палец Кирана Тирни
Радует, что даже скамейку усиляют молодежью с потенциалом для роста, не середняками в расцвете сил и сбитыми летчиками.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mario14
Ответ batterbin
Игрок замены плюс будут заигрывать во всяких кубках или в ЛЕ. Если неплохо себя проявит сможет и в старте выйти на условный Эвертон или другой подвальный клуб этого года.
В АПЛ нет проходных матчей! Матч с Саутгемптоном показателен, вели 1:0 и решили силы сэкономить, вообще перестали атаковать, в итоге пропустили и больше забить не успели...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джейме Ланнистер
Ответ Hardi
Нужно кого-то ещё взять в опорку или на правый фланг что бы иногда подменять Сака. И тогда хорошая скамейка будет у Арсенала.
Египет до конца сезона прикрывать будет. Да и это поляк тоже в опорке может сыграть. Арсенал теперь уже летом игроков будет покупать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Польский футболист в Арсенале. Оо.. Надеюсь, потенциал ближе к Щенсны чем к Белику. Не видел матчей с этим футболистом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Naneva
Ответ kokakoka
Фанаты Арсенала очень оживились из-за его подруги, профессионально исполняющей тверк
Нуачо, у парня талантливое окружение, поможет в трудные моменты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
У него ещё подруга рьяно жопой трясет,смотрел в ВК видео подборка от матч тв
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kokakoka
Фанаты Арсенала очень оживились из-за его подруги, профессионально исполняющей тверк
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cromeyellow
Ответ Youzhny23
200 полузащитников 1 центральный африканский сомнительный нападающий Пора покупать 201 го , л- логика
Он англичанин вообще-то.
И с количеством голов ни у него, ни у Арсенала в целом нет никаких проблем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cromeyellow
Ответ Hardi
Нужно кого-то ещё взять в опорку или на правый фланг что бы иногда подменять Сака. И тогда хорошая скамейка будет у Арсенала.
А чем Троссар в этом плане плох?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Арсенал расправил крылья или достал стволы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Mirin
Ответ Kumanya
А ты на его позиции отыгранные посмотри, насчёт его профиля просто инфа старая.
Тоже не врубился, какой хавбек... В АрсенБлоге читал про защитника, тут "хавбек"... Стал смотреть его позиции - защитник!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kumanya
Ответ андрей калуцких
Вроде написано, что он полузащитник. А не цз.
А ты на его позиции отыгранные посмотри, насчёт его профиля просто инфа старая.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Все тут по привычке считают чужие деньги, будто свои кровные заплатили. Хочется Кронке - пусть покупает и по 100, он может себе позволить.
А ваши кровные, с ваших налогов - вон Зюбе и компании заплатят 500К баксов за полгода. Там и умничайте по поводу денег
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
Игрок замены плюс будут заигрывать во всяких кубках или в ЛЕ. Если неплохо себя проявит сможет и в старте выйти на условный Эвертон или другой подвальный клуб этого года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
Ответ Maxximus
Осталось подписать ему в пару Войцеха Шлема 😂
Войцех Шлем до перфоманса гопника Аргентинского был лучшим кипера прошедшего ЧМ, кстати
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрей калуцких
Ответ Adil1111
Левоногий центральный защитник, то что нужно, с одним Холдингом в запасе далеко не уедешь
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Колесникович
Супер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Колесникович
Класс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reservoir Cat
Резерв Магальяешу для ЛЕ, а то Габриэль в этом сезоне вообще без замен играет. Для Артеты обязателен левоногий защитник.

Но какие-то вайбы Мавропаноса ощущаются от трансфера, посмотрим.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardi
Нужно кого-то ещё взять в опорку или на правый фланг что бы иногда подменять Сака. И тогда хорошая скамейка будет у Арсенала.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий