«Арсенал» за 25 млн евро купил хавбека «Специи» Кивера
Полузащитник Якуб Кивер покинул «Специю» и пополнил состав «Арсенала».
Польский игрок будет выступать за «канониров» под 15-м номером.
Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошелся лондонцам в 25 млн евро без учета бонусов.
В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 17 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: arsenal.com
И с количеством голов ни у него, ни у Арсенала в целом нет никаких проблем.
А ваши кровные, с ваших налогов - вон Зюбе и компании заплатят 500К баксов за полгода. Там и умничайте по поводу денег
Но какие-то вайбы Мавропаноса ощущаются от трансфера, посмотрим.