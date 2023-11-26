«Реал» оторвался от «Барселоны» на 4 очка после 14 туров и лидирует в Ла Лиге. У идущей 2-й «Жироны» игра в запасе

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге по итогам игрового дня.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Кадис» (3:0) в 14-м туре. Теперь у нее 35 баллов.

« », вчера сыгравшая вничью с «Райо Вальекано» (1:1), с 31 баллом после 14 матчей занимает 4-е место. Выше нее идут « » (31 очко, 13 игр) и « » (34 очка, 13 игр).

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?