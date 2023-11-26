«Реал» оторвался от «Барселоны» на 4 очка после 14 туров и лидирует в Ла Лиге. У идущей 2-й «Жироны» игра в запасе

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Жирона Футбол

«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге по итогам игрового дня.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Кадис» (3:0) в 14-м туре. Теперь у нее 35 баллов.

«Барселона», вчера сыгравшая вничью с «Райо Вальекано» (1:1), с 31 баллом после 14 матчей занимает 4-е место. Выше нее идут «Атлетико» (31 очко, 13 игр) и «Жирона» (34 очка, 13 игр).

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21 комментарий

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войд
Первый мадридский и первый каталонский (Жирона) разыграют титул ЛЛ)
+64
-23
+41
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JENNINGS
Короли на законном 1 месте!👑💪
+40
-22
+18
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Cruel Snake
Ох уж этот первый каталонский нервы треплет. «Атлетик» из Бильбао должен будет попотеть
+26
-13
+13
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Gravdaar Iyaad
Реал временно занял место Жироны в таблице
Ничего, пахан завтра вернется на свое место )
+17
-12
+5
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samatzakirzyanov
Ответ Den
Барселона походу потеряла шанс на чемпионство
Не, если Хави уволить, шансы на чемпионство Барсы кратно увеличатся
+5
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ZA.RMA
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ПавелАвер
Левандовски уже не вывозит
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JENNINGS
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Betonomeshalka
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v.belorussky
Ответ Zakir Zakir
а ты все шутки сам придумываешь которых до тебя в истории никто не придумал?
При чем тут "в истории"? Под каждой новостью о турнирной таблице в Испании в топе одна и та же шутка про "первый каталонский". Каждый раз плюсовать такое могут лишь рыбки Дори с памятью в 3 секунды.
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Короли на законном 1 месте!👑💪
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scaryclown/
Ответ xQcoW
Не хочется вообще видеть бчк в этой таблице. Поскорее бы Сегунда для них наступила
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Автомобилист Зажопинск
Ответ xQcoW
Не хочется вообще видеть бчк в этой таблице. Поскорее бы Сегунда для них наступила
Ты правнук Франко???
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neuner
Ответ scaryclown/
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🤣🤣🤣
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White Buddha
Ответ Betonomeshalka
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Да это давно известно. Не стоит обращать внимания на эту посредственность.
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