«Реал» оторвался от «Барселоны» на 4 очка после 14 туров и лидирует в Ла Лиге. У идущей 2-й «Жироны» игра в запасе
«Реал» вышел на первое место в Ла Лиге по итогам игрового дня.
Команда Карло Анчелотти разгромила «Кадис» (3:0) в 14-м туре. Теперь у нее 35 баллов.
«Барселона», вчера сыгравшая вничью с «Райо Вальекано» (1:1), с 31 баллом после 14 матчей занимает 4-е место. Выше нее идут «Атлетико» (31 очко, 13 игр) и «Жирона» (34 очка, 13 игр).
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