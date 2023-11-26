У «Реала» 15 побед, 2 ничьих и поражение от «Атлетико» в 18 матчах сезона

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кадис Футбол

«Реал» проиграл лишь однажды в 18 матчах текущего сезона.

Сегодня мадридцы обыграли «Кадис» в 14-м туре Ла Лиги (3:0).

В 18 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «Реал» одержал 15 побед и дважды сыграл вничью. Единственное поражение команда под руководством Карло Анчелотти  потерпела от «Атлетико» (1:3).

После победы над «Кадисом» «Реал» возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридцы на одно очко опережают «Жирону», которая завтра сыграет с «Атлетиком».

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17 комментариев

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Cruel Snake
Сегодня Родриго очень впечатлил. Класс. Отличился дублем и ассистом! Лучший игрок матча 👏
Впоследних 3 играх за «Реал»:
• 5 голов и 4 передачи.
В невероятной форме бразилец 🇧🇷
+53
-3
+50
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фк кабинет
1.Мадрид
2.Первый каталонский
3.Атлетико
4.ФК Негрейра
+52
-11
+41
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Volgogradets
Беллингем - хозяин всех каталонских середняков
+27
-5
+22
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Шем
Несмотря на травмы и первый матч после перерыва (который топы всегда проводят слабо) Реал показал чемпионский характер. С таким подходом обязаны брать чемпионат.
+16
-1
+15
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Шем
Ответ фк кабинет
1.Мадрид 2.Первый каталонский 3.Атлетико 4.ФК Негрейра
3. Второй Мадридский
+14
-5
+9
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PokaNeBatya
Ответ Cruel Snake
Сегодня Родриго очень впечатлил. Класс. Отличился дублем и ассистом! Лучший игрок матча 👏 Впоследних 3 играх за «Реал»: • 5 голов и 4 передачи. В невероятной форме бразилец 🇧🇷
прорвало после 12 матчевой засухи
+7
0
+7
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Adam Almurzaev
Ответ Cruel Snake
Сегодня Родриго очень впечатлил. Класс. Отличился дублем и ассистом! Лучший игрок матча 👏 Впоследних 3 играх за «Реал»: • 5 голов и 4 передачи. В невероятной форме бразилец 🇧🇷
Обидно что и Вини такую же форму набрал и сразу травму получил. Вдвоем могли бы жестко наказывать.
+8
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+7
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Aidos9419
пока им и Хаби Алонсо не нужен, пусть в Байере остаётся там у него топ-команда нарисовывается!
+6
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Денис Ширинов
Папа Карло красавец конечно, напа какого-нибудь зимой бы подписать и огонь
+7
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JENNINGS
Главное не сглазить!
Ждём возвращения травмированных игроков и верим в лучшее!🙏
+4
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отец карим
-ало, мпапе?
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f0rmoceft
Ответ JENNINGS
Главное не сглазить! Ждём возвращения травмированных игроков и верим в лучшее!🙏
Не верь в эту ерунду про сглаз
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f0rmoceft
Отличный матч, сыграли спокойно и уверенно, но моменты все же допускали у своих ворот.
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John Johnson
Уверенно идут к чемпионству.
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John Johnson
Ответ Aidos9419
пока им и Хаби Алонсо не нужен, пусть в Байере остаётся там у него топ-команда нарисовывается!
Если нарисуется, всех скупит Бавария ((( лига одной команды
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