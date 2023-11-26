У «Реала» 15 побед, 2 ничьих и поражение от «Атлетико» в 18 матчах сезона
«Реал» проиграл лишь однажды в 18 матчах текущего сезона.
Сегодня мадридцы обыграли «Кадис» в 14-м туре Ла Лиги (3:0).
В 18 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «Реал» одержал 15 побед и дважды сыграл вничью. Единственное поражение команда под руководством Карло Анчелотти потерпела от «Атлетико» (1:3).
После победы над «Кадисом» «Реал» возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридцы на одно очко опережают «Жирону», которая завтра сыграет с «Атлетиком».
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Впоследних 3 играх за «Реал»:
• 5 голов и 4 передачи.
В невероятной форме бразилец 🇧🇷
2.Первый каталонский
3.Атлетико
4.ФК Негрейра
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