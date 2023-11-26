У «Реала» 15 побед, 2 ничьих и поражение от «Атлетико» в 18 матчах сезона

«Реал» проиграл лишь однажды в 18 матчах текущего сезона.

Сегодня мадридцы обыграли « » в 14-м туре (3:0).

В 18 матчах нынешнего сезона во всех турнирах «Реал» одержал 15 побед и дважды сыграл вничью. Единственное поражение команда под руководством потерпела от «Атлетико» (1:3).

После победы над «Кадисом» « » возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридцы на одно очко опережают «Жирону», которая завтра сыграет с « ».

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