Руслан Малиновский дальним ударом поразил ворота «Фрозиноне» (1:2).

Полузащитник « » сравнял счет в матче 13-го тура Серии А на 38-й минуте, пробив левой ногой в девятку.

Украинец выступает в топ-чемпионатах с лета 2019 года. За это время он 16 раз забил из-за пределов штрафной.

По этому показателю его опережает только , уже покинувший Европу. Аргентинец забил 23 гола дальними ударами с лета 2019 года.

Подробно со статистикой Малиновского можно ознакомиться здесь.

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