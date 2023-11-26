Малиновский забил 16 голов дальними ударами в топ-лигах. Только у Месси больше с 2019-го

Теги Лионель Месси серия А Италия Дженоа Фрозиноне Руслан Малиновский Футбол

Руслан Малиновский дальним ударом поразил ворота «Фрозиноне» (1:2).

Полузащитник «Дженоа» сравнял счет в матче 13-го тура Серии А на 38-й минуте, пробив левой ногой в девятку.

Украинец выступает в топ-чемпионатах с лета 2019 года. За это время он 16 раз забил из-за пределов штрафной.

По этому показателю его опережает только Лионель Месси, уже покинувший Европу. Аргентинец забил 23 гола дальними ударами с лета 2019 года.

Подробно со статистикой Малиновского можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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VERBLYUD
ФИФА и Шейхи купили эти голы для Месси😭😭😭
+33
-8
+25
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Арыч Фаворитик
Месси карьеру закончит в Майами но будет ещё на 1 месте наверное)
+25
-1
+24
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Гибралтарду
как же велик Леонель
+25
-12
+13
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Illia Gray
Малина хорош
+5
0
+5
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Ювентиниус
Ответ VERBLYUD
ФИФА и Шейхи купили эти голы для Месси😭😭😭
Убедить Гномовича невозможно(
+5
-1
+4
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Вальдано
Месси везде первый.. Недаром выиграл всё.. 💪👍..
+3
0
+3
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10ztv
сколько таких у холланда?
+2
0
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GuruFutbola
Месси уйдя на пенсию до сих пор показывает всяким игрокам ближней штанги, кто топ)
+12
-11
+1
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nikiforov
Ответ Illia Gray
Малина хорош
Месси из-за пределов штрафной за карьеру забил 142 мяча
+1
0
+1
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nikiforov
Ответ nikiforov
Месси из-за пределов штрафной за карьеру забил 142 мяча
только в лиге чемпионов забил 23 мяча
+1
0
+1
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Din Rizaev
Ответ VERBLYUD
ФИФА и Шейхи купили эти голы для Месси😭😭😭
не сомневаюсь)))
0
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nikiforov
Ответ VERBLYUD
ФИФА и Шейхи купили эти голы для Месси😭😭😭
сплетни!
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nikiforov
Ответ VERBLYUD
ФИФА и Шейхи купили эти голы для Месси😭😭😭
сплетник!
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Михаил1970
Ответ 10ztv
сколько таких у холланда?
600
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-1
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Din Rizaev
Ответ 10ztv
сколько таких у холланда?
ща фанатки Айверы посчитают
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