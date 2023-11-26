Малиновский забил 16 голов дальними ударами в топ-лигах. Только у Месси больше с 2019-го
Руслан Малиновский дальним ударом поразил ворота «Фрозиноне» (1:2).
Полузащитник «Дженоа» сравнял счет в матче 13-го тура Серии А на 38-й минуте, пробив левой ногой в девятку.
Украинец выступает в топ-чемпионатах с лета 2019 года. За это время он 16 раз забил из-за пределов штрафной.
По этому показателю его опережает только Лионель Месси, уже покинувший Европу. Аргентинец забил 23 гола дальними ударами с лета 2019 года.
Подробно со статистикой Малиновского можно ознакомиться здесь.
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