«Бешикташ» сделал предложение Малиновскому. Приоритет хавбека «Марселя» – АПЛ и Италия, есть интерес от «Торино»

Теги Марсель Торино премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Бешикташ высшая лига Турция Руслан Малиновский Футбол

«Бешикташ» намерен приобрести хавбека «Марселя» Руслана Малиновского.

Турецкий клуб сделал выгодное предложение 30-летнему игроку сборной Украины, но тот пока не дает согласия.

Приоритет Малиновского – перебраться в АПЛ или Серию А, где им интересуется «Торино».

Статистика полузащитника – здесь.

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2 комментария

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ZarvuR2020
Будет смешно, если Торино возьмёт Малиновского, потому что не получилось выкупить Миранчука.
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Caniball
Пошел по рукам Малина.
В Марселе абсолютно был не взрачным.
АПЛ у него приоритет. Ну-ну)))
Если только жестом доброй воли кто-нибудь из Чемпионшипа возьмет его))
+9
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