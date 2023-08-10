«Бешикташ» сделал предложение Малиновскому. Приоритет хавбека «Марселя» – АПЛ и Италия, есть интерес от «Торино»

«Бешикташ» намерен приобрести хавбека «Марселя» Руслана Малиновского.

Турецкий клуб сделал выгодное предложение 30-летнему игроку сборной Украины, но тот пока не дает согласия.

Приоритет Малиновского – перебраться в или Серию А, где им интересуется « ».

Статистика полузащитника – здесь.

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