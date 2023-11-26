Тен Хаг о травмах «МЮ»: «Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют матчи. Мы вышли за предел того, с чем могут справиться игроки»
Эрик тен Хаг считает, что на травмы игроков «МЮ» повлиял плотный календарь.
На данный момент 6 игроков клуба травмированы: Каземиро, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен и Амад Диалло. Состояние Расмуса Хейлунда и Тирелла Маласии под вопросом, Люк Шоу восстановился от травмы, но не играл с августа.
«В прошлом году мы сыграли больше всего игр среди клубов Европы, в тот странный сезон с чемпионатом мира в середине. Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют игры. Мы уже вышли за предел того, с чем могут справиться игроки.
Есть выбор: либо готовиться к такому графику, либо выбывать с травмами. Каждый топ-игрок и топ-команда знают, что нужно терпеть и идти на жертвы. Если хочешь быть готовым к матчам, нужно достичь определенного физического уровня, чтобы соответствовать стандартам, установленным соперником», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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Ведь можно было написать: Тег Хаг - то что сейчас происходит - это беспредел.
По форме тоже самое будет)
кто добавляет эти турне? УЕФА? ФИФА? АПЛ?
>> сборных в отбор добавили никакущих, против них основа зачем-то играет у топов.
и кто в этом виноват? За последние лет 15 в УЕФА добавили 2 сборные: Гибралтар и Косово, я тоже против, но эти 2 команды точно виноваты в эпидемии травм? Если вспоминать благословенные 80-е с коротким отбором, то кто виноват, что стран в Европе стало в 1,5 раза больше? кому Тен Хаг на это хочет пожаловаться?
>>должны быть периоды без нагрузок чтобы тело восстановилось,как следует.
вот вам 5 замен, вот вам куча бабла, купите 1,5-2 состава и используйте ротацию. Но легче поныть, конечно.
Как было 20 лет назад 20 команд - так и сейчас.
Как было 20 лет назад в ЛЧ групповой турнир по 4 команды - так и сейчас. Но все кричат, что матчей становиться каждый год больше. Странные.