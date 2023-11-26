Тен Хаг о травмах «МЮ»: «Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют матчи. Мы вышли за предел того, с чем могут справиться игроки»

Эрик тен Хаг считает, что на травмы игроков «МЮ» повлиял плотный календарь.

На данный момент 6 игроков клуба травмированы: , , Мэйсон Маунт, , и Амад Диалло. Состояние Расмуса Хейлунда и под вопросом, Люк Шоу восстановился от травмы, но не играл с августа.

«В прошлом году мы сыграли больше всего игр среди клубов Европы, в тот странный сезон с чемпионатом мира в середине. Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют игры. Мы уже вышли за предел того, с чем могут справиться игроки.

Есть выбор: либо готовиться к такому графику, либо выбывать с травмами. Каждый топ-игрок и топ-команда знают, что нужно терпеть и идти на жертвы. Если хочешь быть готовым к матчам, нужно достичь определенного физического уровня, чтобы соответствовать стандартам, установленным соперником», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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