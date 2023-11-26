Тен Хаг о травмах «МЮ»: «Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют матчи. Мы вышли за предел того, с чем могут справиться игроки»

Теги Манчестер Юнайтед травмы Джонни Эванс Кристиан Эриксен Каземиро Люк Шоу календарь Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Амад Диалло Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг считает, что на травмы игроков «МЮ» повлиял плотный календарь.

На данный момент 6 игроков клуба травмированы: Каземиро, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен и Амад Диалло. Состояние Расмуса Хейлунда и Тирелла Маласии под вопросом, Люк Шоу восстановился от травмы, но не играл с августа.

«В прошлом году мы сыграли больше всего игр среди клубов Европы, в тот странный сезон с чемпионатом мира в середине. Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют игры. Мы уже вышли за предел того, с чем могут справиться игроки.

Есть выбор: либо готовиться к такому графику, либо выбывать с травмами. Каждый топ-игрок и топ-команда знают, что нужно терпеть и идти на жертвы. Если хочешь быть готовым к матчам, нужно достичь определенного физического уровня, чтобы соответствовать стандартам, установленным соперником», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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34 комментария

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Benjamin
Тут с ним сложно не согласиться, организм игроков не выдерживает такого календаря, а болельщикам просто приелись матчи. Например игры сборных, кроме финальных турниров, смотреть просто скучно.
+9
-1
+8
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romaroman26
Ответ Mardon Umirov
Тен Хаг должен изменит свою тактику, особенно отношения к футболистам для того чтобы улучшить атмосферу в команде.
скорее недовольные должны покинуть клуб, а остальные слушаться Хага
+5
0
+5
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Feagh
Ответ Только Крылья
ротация для кого существует?
Я не защищаю медштаб МЮ, который ситуацию в команде до абсурда довел, но какая в Юнайтед сейчас ротация? Детскую академию на поле выпускать?
+4
0
+4
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romaroman26
Ответ Roman Clark
Тен Хааг в поисках оправданий
прошлогодний ливерпуль еще хуже был, когда такая же эпидемия травм была. и Клоппа этим все оправдывали, а тен Хаг это же другое правда🤦🏻🤡
+4
0
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Montenegro Serbian
Ну кто так заголовки составляет?
Ведь можно было написать: Тег Хаг - то что сейчас происходит - это беспредел.

По форме тоже самое будет)
+3
0
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Ненавидящий2.0
Манся, напиши хотя бы один комментарий со смысловой нагрузкой. Докажи, что умеешь быть нормальным
+4
-2
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stanvixx
Ответ Только Крылья
ротация для кого существует?
Перед сегодняшним матчем с Эвертоном у МЮ 8 травмированных, плюс четверо под вопросом. И так с самого начала сезона. Кого ротировать? )
+2
0
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jecki1992
Я извиняюсь, объясните мне, а где добавили матчи? В АПЛ стало 45 туров чемпионата? В ЛЧ группа из 10 команд ?
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N. Vidich
И после такого сезона устроил им предсезонку с 8 матчами в трех странах и 8 городах.
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Семён Жуйло
Ответ Кино Музыка
Нужно больше замен.
11?
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Кино Музыка
Ответ Семён Жуйло
11?
В принципе да.
+1
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Кино Музыка
Нужно больше замен.
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5t1ck
Ответ Dark.Babysitter
Разве в турнирах АПЛ и ЛЧ каждый год добавляются команды? Как было 20 лет назад 20 команд - так и сейчас. Как было 20 лет назад в ЛЧ групповой турнир по 4 команды - так и сейчас. Но все кричат, что матчей становиться каждый год больше. Странные.
Как минимум Лига наций, как замена товарок на расслабоне, где тренера заставляют игроков основы рвать жилы. Вместо или вместе с предсезонкой турне по США и Аравиям с ушатанными полями. Сейчас сборных в отбор добавили никакущих, но против них основа зачем-то играет у топов. Выросли скорости и физика, тем самым нагрузка на организм в разы больше. Сезоны с Евро и ЧМ вообще без перерыва. Есть такое понятие ,как мышечная усталость, должны быть периоды без нагрузок чтобы тело восстановилось,как следует. В нынешних реалиях у топовых игроков с этим проблемы отсюда и такое обилие травм. Вон в Барсе детей Фати,Гави и Педри угробили еще до 20 летия, не готов молодой организм к таким нагрузкам.
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uchiyamada
Ответ 5t1ck
Как минимум Лига наций, как замена товарок на расслабоне, где тренера заставляют игроков основы рвать жилы. Вместо или вместе с предсезонкой турне по США и Аравиям с ушатанными полями. Сейчас сборных в отбор добавили никакущих, но против них основа зачем-то играет у топов. Выросли скорости и физика, тем самым нагрузка на организм в разы больше. Сезоны с Евро и ЧМ вообще без перерыва. Есть такое понятие ,как мышечная усталость, должны быть периоды без нагрузок чтобы тело восстановилось,как следует. В нынешних реалиях у топовых игроков с этим проблемы отсюда и такое обилие травм. Вон в Барсе детей Фати,Гави и Педри угробили еще до 20 летия, не готов молодой организм к таким нагрузкам.
>>вместе с предсезонкой турне по США и Аравиям с ушатанными полями.

кто добавляет эти турне? УЕФА? ФИФА? АПЛ?

>> сборных в отбор добавили никакущих, против них основа зачем-то играет у топов.

и кто в этом виноват? За последние лет 15 в УЕФА добавили 2 сборные: Гибралтар и Косово, я тоже против, но эти 2 команды точно виноваты в эпидемии травм? Если вспоминать благословенные 80-е с коротким отбором, то кто виноват, что стран в Европе стало в 1,5 раза больше? кому Тен Хаг на это хочет пожаловаться?

>>должны быть периоды без нагрузок чтобы тело восстановилось,как следует.

вот вам 5 замен, вот вам куча бабла, купите 1,5-2 состава и используйте ротацию. Но легче поныть, конечно.
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abrusevshii chechen
Надо 18 команд в АПЛ сделать
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Dark.Babysitter
Разве в турнирах АПЛ и ЛЧ каждый год добавляются команды?
Как было 20 лет назад 20 команд - так и сейчас.
Как было 20 лет назад в ЛЧ групповой турнир по 4 команды - так и сейчас. Но все кричат, что матчей становиться каждый год больше. Странные.
+3
-3
0
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Только Крылья
Ответ Feagh
Я не защищаю медштаб МЮ, который ситуацию в команде до абсурда довел, но какая в Юнайтед сейчас ротация? Детскую академию на поле выпускать?
я даже не про МЮ, а в целом говорю. тренеры сами загоняют свои составы, что сплошные травмы. и да, пусть больше молодых, значит, привлекается. таковы реалии
+1
-1
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Рома Политов
Ответ Только Крылья
я даже не про МЮ, а в целом говорю. тренеры сами загоняют свои составы, что сплошные травмы. и да, пусть больше молодых, значит, привлекается. таковы реалии
Ну так если турниры все официальные, значит за них за все с тренера спросят за результат. Тренеру нужно бороться за победу в каждом матче, поэтому играют лучшие.
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Иван Петров
Ответ 5t1ck
Как минимум Лига наций, как замена товарок на расслабоне, где тренера заставляют игроков основы рвать жилы. Вместо или вместе с предсезонкой турне по США и Аравиям с ушатанными полями. Сейчас сборных в отбор добавили никакущих, но против них основа зачем-то играет у топов. Выросли скорости и физика, тем самым нагрузка на организм в разы больше. Сезоны с Евро и ЧМ вообще без перерыва. Есть такое понятие ,как мышечная усталость, должны быть периоды без нагрузок чтобы тело восстановилось,как следует. В нынешних реалиях у топовых игроков с этим проблемы отсюда и такое обилие травм. Вон в Барсе детей Фати,Гави и Педри угробили еще до 20 летия, не готов молодой организм к таким нагрузкам.
Лига наций раз в два года
0
0
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