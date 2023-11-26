Моуринью хочет возглавить сборную Бразилии (UOL)

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии по футболу серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью надеется возглавить сборную Бразилии.

О намерении португальца поработать с южноамериканской командой сообщает колумнист UOL Рафаэл Рейс.

Утверждается, что 60-летний специалист не планирует продлевать контракт с «Ромой» и считает сборную Бразилии лучшим вариантом продолжения карьеры.

Также возможно назначение в одну из ведущих европейских сборных, если после Евро-2024 появится подходящая вакансия.

Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Клуб идет 7-м в Серии А после 12 туров.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Winfated
Ответ Я люблю картошку
Учитывая, что Моуринью быстро учит языки и близость Португалии и Бразилии, проблем с бразильским языком у него не возникнет))))) p.s. вы потом всё поймёте.
Жирков, здарова!
+99
-4
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я люблю картошку
Учитывая, что Моуринью быстро учит языки и близость Португалии и Бразилии, проблем с бразильским языком у него не возникнет)))))
p.s. вы потом всё поймёте.
+75
-11
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mc-manaman
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Подождал бы родную Португалию. Состав там топ. Как раз футбол Моуриньо подходит под игры сборных
7 защитников в обороне и нап?
+65
-15
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Homelender_666
Сочувствую 3 игрокам сборной Бразилии, которых объявят крысами)
Крысиньо, Крысильдо и Крысежерио?
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kellhus
Так вот чего он так Анчелотти нахваливал и желал ему долгих лет в Мадриде..
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werowolf-gears
Ответ Сэйлор Мун
такого желто сине-зеленого автобуса еще никто не видел )))
Дунга был - автобусник в десять раз хлеще Моуриньо
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бенисио Дель Пьеро
Подождал бы родную Португалию. Состав там топ. Как раз футбол Моуриньо подходит под игры сборных
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Jacob
Ответ Я люблю картошку
Учитывая, что Моуринью быстро учит языки и близость Португалии и Бразилии, проблем с бразильским языком у него не возникнет))))) p.s. вы потом всё поймёте.
Еще как возникает, ибо для начала надо будет создать бразильский язык, и только потом его учить
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я люблю картошку
Ответ The Best 20
Комментарий скрыт
Буду знать))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Homelender_666
Сочувствую 3 игрокам сборной Бразилии, которых объявят крысами)
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ mc-manaman
7 защитников в обороне и нап?
а если в сборную Польши, то 7 защитников в обороне и пан?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ liverpool and barcelona fan
20 лет без побед на ЧМ и еще несколько ЧМ мимо если с ним
У Челси не было чемпионств 50 лет, у Интера Кубка чемпионов, примерно столько же, у Ромы за 50 не было еврокубков, но вот же, странно, при нём появились…
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ardiles
вина будет на тренерах клубов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэйлор Мун
такого желто сине-зеленого автобуса еще никто не видел )))
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denis_denis
Ответ The Best 20
Комментарий скрыт
справедливости ради легко может возникнуть ситуация когда бразилец не поймёт португальца – у последних достаточно сильная редукция, зажёвывают гласные
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
блин, почему не перешёл в псж, раз собирался уходить... пошумел бы под конец карьеры
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гибралтарду
Ответ Homelender_666
Сочувствую 3 игрокам сборной Бразилии, которых объявят крысами)
Касильяс вышел из чата
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilinMD
Ответ Я люблю картошку
Учитывая, что Моуринью быстро учит языки и близость Португалии и Бразилии, проблем с бразильским языком у него не возникнет))))) p.s. вы потом всё поймёте.
В чем-то это имеет смысл, кстати, учитывая разницу континентального варианта языка (который в Бразилии считают более архаичным) и бразильского (который имеет много своей лексики)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Ответ liverpool and barcelona fan
Сколько лет этим достижениям? Маур перестал прогрессировать уже в середине десятых. Сейчас уже середина двадцатых. 10 лет пытается на старом багаже выехать, но футбол то изменился. Автобусом сейчас никого не удивишь.
Глянули бы хоть пару матчей его команд, в крайние годы, чтобы сыпать стереотипами от местных «аналитиков».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arman77
Ответ liverpool and barcelona fan
Сколько лет этим достижениям? Маур перестал прогрессировать уже в середине десятых. Сейчас уже середина двадцатых. 10 лет пытается на старом багаже выехать, но футбол то изменился. Автобусом сейчас никого не удивишь.
Два года. Если вы про Рому.
Да, и кстати Реал. Когда он пришел клуб 7 лет не был в полуфинале Лиги чемпионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Красиво будет ! Сейсеквмпеоны!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sinkindragon@gmail.com
Ответ mc-manaman
7 защитников в обороне и нап?
По крайней мере умнее автобус чем у Кейруша
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KTK
Там не правильно написали, не UOL а LOL
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KarLik
Абсолютно убежден , если приедет туда, Бразилия будет точно в 1/2 , а там как повезет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Сильно в этом сомневаюсь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Ш.
На втором сезоне начнутся склоки..
На третьем прощание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bangura00
Это было бы супер!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий