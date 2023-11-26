Жозе Моуринью надеется возглавить сборную Бразилии.

О намерении португальца поработать с южноамериканской командой сообщает колумнист UOL Рафаэл Рейс.

Утверждается, что 60-летний специалист не планирует продлевать контракт с «Ромой» и считает сборную лучшим вариантом продолжения карьеры.

Также возможно назначение в одну из ведущих европейских сборных, если после Евро-2024 появится подходящая вакансия.

Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Клуб идет 7-м в Серии А после 12 туров.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?