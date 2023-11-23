Моуринью о работе в Саудовской Аравии: «Однажды окажусь там, думаю. Но не завтра или послезавтра»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Жозе Моуринью уверен, что однажды окажется в Саудовской Аравии.

Главный тренер «Ромы» ответил на вопрос о возможном предложении от клуба из саудовской лиги. 

«Скажу вам правду. Я думаю, что однажды окажусь там. Но когда я говорю «однажды», я не имею в виду, что это случится завтра или послезавтра», – сказал Моуринью. 

60-летний специалист ранее не работал в Азии. С 2004 года португалец возглавляет клубы исключительно из топ-5 лиг Европы.

За карьеру он выиграл 3 чемпионских титула в Англии (с «Челси»), 2 – в Италии (с «Интером») и Португалии (с «Порту») и 1 – в Испании (с «Реалом»).

Также Моуринью дважды выиграл Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Кубок УЕФА/Лигу Европы (с «Порту» и «Манчестер Юнайтед») и один раз Лигу конференций (с «Ромой»). 

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14 комментариев

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Уолтер Собчак
Моуринью: "Однажды я окажусь там, думаю. Но это будет не завтра и не послезавтра — может, в конце сегодня".
+6
-2
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Blaumerc
Ответ 2nq7wq95fh
Жозе любить деньги, деньги любит Жозе
а кто не любит деньги?!
+4
0
+4
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mqh9pzrxgf
Ответ Уолтер Собчак
*сезона
Первый вариант был интереснее😂
+2
0
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2nq7wq95fh
Ответ Blaumerc
а кто не любит деньги?!
Все, но мало кого Деньги любят
+1
0
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2nq7wq95fh
Жозе любить деньги, деньги любит Жозе
+1
-1
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Трент Резнор
Когда Жозе так говорит, значит билет на самолёт в Эр-Рияд у него уже в кармане.
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Eric_Cartman
Постелил соломки, хитрец :)
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Andrew Weird
Ну и правильно, что рассусоливать, деньги сами себя не заработают
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Кино Музыка
Это время пришло.
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Иван Иванов
Однажды в Америке
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Splin
зачем?
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Уолтер Собчак
Ответ Уолтер Собчак
Моуринью: "Однажды я окажусь там, думаю. Но это будет не завтра и не послезавтра — может, в конце сегодня".
*сезона
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Уолтер Собчак
Ответ mqh9pzrxgf
Первый вариант был интереснее😂
Хах, наверное.
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mqh9pzrxgf
Ответ Blaumerc
а кто не любит деньги?!
Тот просто им завидует)
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