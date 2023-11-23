Моуринью о работе в Саудовской Аравии: «Однажды окажусь там, думаю. Но не завтра или послезавтра»

Жозе Моуринью уверен, что однажды окажется в Саудовской Аравии.

Главный тренер «Ромы» ответил на вопрос о возможном предложении от клуба из саудовской лиги.

«Скажу вам правду. Я думаю, что однажды окажусь там. Но когда я говорю «однажды», я не имею в виду, что это случится завтра или послезавтра», – сказал Моуринью.

60-летний специалист ранее не работал в Азии. С 2004 года португалец возглавляет клубы исключительно из топ-5 лиг Европы.

За карьеру он выиграл 3 чемпионских титула в Англии (с «Челси»), 2 – в Италии (с «Интером») и Португалии (с «Порту») и 1 – в Испании (с «Реалом»).

Также Моуринью дважды выиграл Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Кубок УЕФА/Лигу Европы (с «Порту» и «Манчестер Юнайтед») и один раз Лигу конференций (с «Ромой»).

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