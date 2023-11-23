Жозе Моуринью: «Рому» и меня критикуют слишком сильно. Псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам это в радость»

Жозе Моуринью считает, что «Рома» не заслуживает негативного отношения.

«Да, да, клуб слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают. Некоторые внутренние события открывают дверь для такой возможности, но «Рому», как и , критикуют слишком сильно.

Небольшой пример: наше путешествие в финал было очень «легким». Посмотрите, что « » делает в Лиге чемпионов, что « » делает в ЛЧ и чемпионате, что «Фейеноорд» делает в ЛЧ, что делает « »... Кажется, последний проигранный «Байером» матч – как раз в Риме.

Будь на моем месте другой тренер, будь это другой клуб, все было бы совершенно иначе. Лично для меня это не проблема, потому что такое происходит со мной на протяжении всей карьеры. Если это 10 лет назад меня не беспокоило, то с чего бы должно беспокоить сейчас?

Но я думаю, что для «Ромы» это проблема, потому что она заслуживает намного большего. И это проблема для фанатов, которые тоже заслуживают намного большего. Однако псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам такое в радость», – заявил главный тренер «Ромы» в эфире RAI.

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