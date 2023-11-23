Жозе Моуринью: «Рому» и меня критикуют слишком сильно. Псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам это в радость»

Теги Байер Рома Жозе Моуринью высшая лига Нидерланды Фейеноорд бундеслига Германия Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

Жозе Моуринью считает, что «Рома» не заслуживает негативного отношения.

«Да, да, клуб слишком сильно критикуют и слишком плохо защищают. Некоторые внутренние события открывают дверь для такой возможности, но «Рому», как и Моуринью, критикуют слишком сильно.

Небольшой пример: наше путешествие в финал Лиги Европы было очень «легким». Посмотрите, что «Зальцбург» делает в Лиге чемпионов, что «Реал Сосьедад» делает в ЛЧ и чемпионате, что «Фейеноорд» делает в ЛЧ, что делает «Байер»... Кажется, последний проигранный «Байером» матч – как раз в Риме.

Будь на моем месте другой тренер, будь это другой клуб, все было бы совершенно иначе. Лично для меня это не проблема, потому что такое происходит со мной на протяжении всей карьеры. Если это 10 лет назад меня не беспокоило, то с чего бы должно беспокоить сейчас?

Но я думаю, что для «Ромы» это проблема, потому что она заслуживает намного большего. И это проблема для фанатов, которые тоже заслуживают намного большего. Однако псевдофанатам и футбольным псевдоинтеллектуалам такое в радость», – заявил главный тренер «Ромы» в эфире RAI.

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10 комментариев

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bevooch
Ответ Jan Paskel
если честно, всем начхать на Рому
Роттенберга?
+3
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phantom_payne
Третий сезон Жозе в клубе - начало спада! Это уже давно не совпадение, а тенденция
+3
-3
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Dmitry Nizovtsev
В Италии Жозе подначивают за то, что он в одном из первых интервью сравнил себя с Романом Ротенбергом
0
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QUIKSILVER
Жозе мастер на короткой дистанции, спринтер так сказать. Марафон он уже не выдерживает. Вот Пеп настоящий марафонец
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Ёшимин Бональдо
Ответ phantom_payne
Третий сезон Жозе в клубе - начало спада! Это уже давно не совпадение, а тенденция
Жозе как сериал Нетфликса)
+1
-1
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Блуждающий странник
Ответ phantom_payne
Третий сезон Жозе в клубе - начало спада! Это уже давно не совпадение, а тенденция
Стоит отметить, что Жозе молодец и из сложной ситуации недавно смог вырулить хотя веры в него не было. Много везло, конечно, но всё же команда имеет шансы на ЛЧ, а так та же потеря очков с Лечче стоила бы Роме очень дорого, но два гола на 90+ спасли. Спада никакого у Ромы нет, как играли в прошлых сезонах так и играют, крепкий середняк, но не выше. Показательный отрезок начинается сейчас. Набравший ход Удинезе, а дальше выезды Сассуоло и Болонья. Фиорентина, Ювентус, Наполи, Аталанта, Милан. Может после этих матчей Рома наоборот будет в топе, кто его знает, но ожидания плохие для римлян, ещё и ЛЕ фоном
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Эльф из ФБК
Ответ Блуждающий странник
Стоит отметить, что Жозе молодец и из сложной ситуации недавно смог вырулить хотя веры в него не было. Много везло, конечно, но всё же команда имеет шансы на ЛЧ, а так та же потеря очков с Лечче стоила бы Роме очень дорого, но два гола на 90+ спасли. Спада никакого у Ромы нет, как играли в прошлых сезонах так и играют, крепкий середняк, но не выше. Показательный отрезок начинается сейчас. Набравший ход Удинезе, а дальше выезды Сассуоло и Болонья. Фиорентина, Ювентус, Наполи, Аталанта, Милан. Может после этих матчей Рома наоборот будет в топе, кто его знает, но ожидания плохие для римлян, ещё и ЛЕ фоном
От "Рома уже потеряла шанс на зону ЛЧ", до "команда имеет шансы на ЛЧ"
Эксперт как всегда))))
https://www.sports.ru/football/1115506069-u-romy-1-pobeda-za-6-turov-serii-a-komanda-mourinyu-idet-16-j-posle-po.html?comment_id=6382796%C2%A6news%C2%A61115506069
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