Баринову грозит дисквалификация на 2-4 матча за оскорбление судьи

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Василий Казарцев Дмитрий Баринов Рашид Абусуев Футбол

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех игр Мир РПЛ за оскорбительное высказывание в адрес судей.

В протоколе матча с «Крыльями Советов» (3:3) указано, что по окончании встречи при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к первому помощнику судьи (Рашиду Абусуеву - прим. Sports.ru), оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве – дисквалификацией сроком до 3 месяцев». Также на футболиста может быть наложен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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49 комментариев

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Мукунку хороший
Главный гопник РПЛ
+105
-13
+92
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Леонид Матросов
Давно пора, он в последнее время вообще охамел.
+63
-8
+55
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krkich
Давно пора его остудить. Он и раньше не однократно вёл себя как гиена.
Помню игру в Москве 2:2, когда был спорный мяч и он должен был его отдать игроку Крыльев, а вместо этого запулил вверх, спровоцировал толкотню, за которую удалили Уругвайского защитника Крыльев, так как тот был на жёлтой
+49
-7
+42
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Мукунку хороший
Ответ samiLoko
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Я в курсе.. тут про главного гопника Баринова)))
+45
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+34
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Orange
А Галактионову не хотят дисквалификацию дать? Или он оскорблял судей в недостаточно конфронтационной манере?
+30
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+25
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arspurs9
Ну от Баринова это не удивительно, очень странный персонаж. Из когда то подающего надежды опорника вырос обычный паспортист ниже среднего уровня. А как капитанскую повязку в Локо получил, вообще крыша поехала. То свою команду поливал, себя в стороне ставя, мол «все плохие, я хороший», то истерики неоднократные. Вчера тоже ни с чего свихнулся.
+21
-6
+15
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Спартак Уокер
Все правильно надо за такое наказывать
+18
-7
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madjer163
Глушенкова и его надо было удалить, Глушенков вообще железно на красную наиграл
+16
-7
+9
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слон
Ответ Кирилл Виртус
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Безотносительно всего остального - Локо возил КС? Это когда? Процент владения мячом у КС выше. Ударов по воротам больше. Голевых моментов больше. Глянь статистику на Матч Премьер хотя бы.. Возили они... Абсолютно равная игра и счет по делу.
+8
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+6
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Kikir
Ответ Кирилл Виртус
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Ну вас в первом круге так же возили, а потом дурак залетел. Чо разнылись то, девочки?)
+9
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madjer163
Ответ Кирилл Виртус
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Спайса надо не курить 🤡🤡🤡 весь матч возили 😂😂😂 наверно мы разные матчи смотрели
+6
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Циник Петербургский
Ответ MstAndreev
Ого. Того, глядишь, и Соболеву начнут по заслугам сроки выдавать)
Не, Соболеву не начнут. Он ведь "священная корова". Точнее, священный дельфин.
+6
-2
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Александр Штин
Баринов конечно быдловатый и грубый игрок, почти в каждом 2 матче заслуживающий удаления, но получать дискву на 4 матча за слово позор, это какое то безумие. У нас в чемпе за драку столько игр примерно давали, а тут за позор...
+11
-7
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arspurs9
Ответ Groznyi2024
Правильно. Перед матчем с Зенитом надо убрать. Вместе с Галактионовым
Это усиление для Локомотива
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Циник Петербургский
То есть, Баринова на матч с Зенитом могут дисквалифицировать? Жаль. Имхо, с ним в составе Локо Зениту было бы попроще взять реванш, чем без него... :)
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Никита Аксанов
Ответ Groznyi2024
Правильно. Перед матчем с Зенитом надо убрать. Вместе с Галактионовым
Что ещё больше говорит о тупости Баринова. Перед таким матчем ненужная дисква.
+3
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MstAndreev
Соболеву и Баринову надо совместный ютуб-канал завести. С названием "Интеллект и вежливость". Миллионы просмотров обеспечены)
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xoms
Одназначно, это будет усилением перед игрой с Зенитом, вообще не понимаю почему его котируют хорошим футболистом, чаще ниже среднего он на поле
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Док163
Уже давно пора приземлить этого персонажа. Слишком много о себе возомнил.
+5
-4
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Никита Аксанов
Ну то что Баринов - быдлан, давно известно.
+6
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justbored
Ответ Groznyi2024
Правильно. Перед матчем с Зенитом надо убрать. Вместе с Галактионовым
Бгг. По крайней мере откровенно))
+7
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Антимосковский
да, судей трогать нельзя у нас, сразу на несколько матчей выпишут дискву, еще и тренерам их обсуждать нельзя, еще и не отчитываются за свои решения и своих защищают постоянно, не говорю, что Баринова не нужно наказывать, но весьма показательно, что за тяжелый намеренный стык дадут один матч, а то и ничего не дают иногда, если судья слепой, а стоит задеть его величество судейку - так на 4 матча отъедешь, в т.ч. и тренеры))) настоящая обособившаяся каста.
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sd4fmwrvz8
Давно пора на место ставить , не знаю что в нем такого но чувак походу реально себя считает звездой футбола в своих иллюзиях не скромен
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Джусмен
Ему и Галактинову по 4 матч дисквала
Пусть следят за метлой
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Денис Суслов
Ну посидит на трибуне может поймет, что его дело ногами работать, а не языком
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Виталий Мучаев
Досрочный отпуск
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Step_up
Кадони, конечно, мягче высказался. Ему видимо ничего не грозит )
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Себастьян Перейра негоциант
То есть с Зенитом Баринова не будет,радостно
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malenkaya_kisa69
Отличная новость если,так,то Митай в центре поиграет с нормальным пасом.
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Вова Пупкин
Как из-за своего языка люди порой страдают. Слово-два неправильных ляпнул - денег нет, выговор есть.
+1
-1
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Шухрат Казыев
Правильно сказано надо этогт футболиста наказать
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MstAndreev
Ого. Того, глядишь, и Соболеву начнут по заслугам сроки выдавать)
+8
-8
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тралмейстер
Ответ Александр Штин
Баринов конечно быдловатый и грубый игрок, почти в каждом 2 матче заслуживающий удаления, но получать дискву на 4 матча за слово позор, это какое то безумие. У нас в чемпе за драку столько игр примерно давали, а тут за позор...
Ну Семаку вообще не за что дискву дали (якобы агрессивно подошёл), так что Баринову сам Бог велел.
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