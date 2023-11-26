Баринову грозит дисквалификация на 2-4 матча за оскорбление судьи

Капитан « » может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех игр Мир за оскорбительное высказывание в адрес судей.

В протоколе матча с «Крыльями Советов» (3:3) указано, что по окончании встречи при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к первому помощнику судьи ( - прим. Sports.ru), оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, то есть использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве – дисквалификацией сроком до 3 месяцев». Также на футболиста может быть наложен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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