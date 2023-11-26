У Родриго 5 голов в 3 последних матчах за «Реал». Вингер забил «Кадису» в девятку с линии штрафной, обыграв 4 соперников. Потом он сделал дубль

Родриго красиво открыл счет в матче с «Кадисом» и сделал дубль.

Вингер « » забил на 14-й минуте матча ударом в девятку с линии штрафной, обойдя перед этим четверых игроков « », причем одному из них он прокатил мяч между ног.

На 64-й минуте Родриго забил второй гол, обыграв двух соперников в штрафной и отправив мяч в ближний угол.

Отметим, что в матче 14-го тура Ла Лиги Родриго заменил в стартовом составе Браима Диаса, у которого возникли проблемы с кишечником во время разминки.

В трех последних матчах за «Реал» Родриго забил 4 гола – ранее бразилец забил гол в ворота «Браги» в матче Лиги чемпионов (3:0) и отметился дублем в игре с «Валенсией» (5:1).

Подробная статистика Родриго доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Реал» (0:1, первый тайм).

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