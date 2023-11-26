У Родриго 5 голов в 3 последних матчах за «Реал». Вингер забил «Кадису» в девятку с линии штрафной, обыграв 4 соперников. Потом он сделал дубль

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кадис Родриго Футбол

Родриго красиво открыл счет в матче с «Кадисом» и сделал дубль.

Вингер «Реала» забил на 14-й минуте матча ударом в девятку с линии штрафной, обойдя перед этим четверых игроков «Кадиса», причем одному из них он прокатил мяч между ног. 

На 64-й минуте Родриго забил второй гол, обыграв двух соперников в штрафной и отправив мяч в ближний угол.

Отметим, что в матче 14-го тура Ла Лиги Родриго заменил в стартовом составе Браима Диаса, у которого возникли проблемы с кишечником во время разминки.

В трех последних матчах за «Реал» Родриго забил 4 гола – ранее бразилец забил гол в ворота «Браги» в матче Лиги чемпионов (3:0) и отметился дублем в игре с «Валенсией» (5:1).

Подробная статистика Родриго доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» – «Реал» (0:1, первый тайм).

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46 комментариев

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Moscwow
Пацаны, а это еще дно или уже чуть всплыл? Просто вчера после новостей о том, что Родриго задел аргентинскую святыню, мне доказывали, что это дно
+112
-14
+98
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Joy2being
Хозяин Месси и Барсаглоров
+81
-27
+54
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udiekemen
Ухх какой ещё гол 🔥
+18
-2
+16
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Vladimir Dagger
Родриго Назарио)
+10
0
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Achilles 21
Ответ JENNINGS
И всё-таки ему лучше играть слева! Но как уместить вместе и Вини, и Родриго на одном фланге?!
они ещё мбаппе туда хотят купить))))))
+12
-3
+9
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Михаил Сафонов
Гол назревал, но Родриго сегодня великолепен! А главное так спокойно всё.
+8
0
+8
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corazón blanco
Красавец, наконец-то нашел свою игру. И какие два гола-красавца забил.
+7
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+7
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f0rmoceft
Родриго просто батя в последнее время
+8
-1
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Moscwow
Ответ FOOTBALL Live
он бы лучше за сборную Бразилии так играл
Лучше бы у сборной Бразилии был тренер, а то жалко смотреть последние лет 10 на это, имея в составе Неймара и других талантливых футболистов
+7
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Begench Berdimuradov
С победой Мадридцы!🤍👑
¡Hala Madrid!
+5
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Кефтеме
Ответ Joy2being
Хозяин Месси и Барсаглоров
Хозяин ?
Ну видно какой он хозяин , аж помог обыграть Аргентину
+10
-6
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отец карим
7 голевых действий за 2 матча
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Moscwow
Ответ Nikolaus_H
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Скрин, ссылку, что угодно, чтобы не пустословить
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distress of ignorance
Хороший ответ хейтерне
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Begench Berdimuradov
Дубл от Родригоооо
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Маноло Санчи́с
Красавец) Последние 3 матча прям огнище выдает..
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circassian*
В прошлом сезоне на выезде с тем же Кадисом, Родриго подобное тоже выкинул) правда, выкатил потом на пустые Мариано.
А сегодня сам бахнул
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JENNINGS
И всё-таки ему лучше играть слева!
Но как уместить вместе и Вини, и Родриго на одном фланге?!
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JENNINGS
Ответ Achilles 21
они ещё мбаппе туда хотят купить))))))
Если Мбаппе перейдёт в «Реал», скорее всего, его позиция будет в центре нападения, как в первом сезоне при ММN. Но согласиться ли он на это?!
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Виктор Никитин
Ответ Nikolaus_H
Болельщики сливочных
если какие-то там люди которых ты называешь болельщиками Реала что-то там говорили, то зачем всех под одну гребёнку то засовывать? кто-то сказал, а ты сразу "вы называли"
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Михаил Хромаков
Ответ Joy2being
Хозяин Месси и Барсаглоров
в каком месте хозяин если команде Месси он вот только что проиграл
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Денис Грибанов
Ответ Begench Berdimuradov
Дубл от Родригоооо
Родригоооол
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Maksat.Ak.RM
Прогрес очевиден
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Greg Jackson
уже 5 😎
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Виктор Никитин
Ответ Oleg
У Месси в 22 уже пара ЛЧ и ЗМ с ЗБ.
да только вот игра за Аргентину уж точно не была причиной этому
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Виктор Никитин
Ответ Oleg
Я вообще то написал ПЕНТАКАМПИОНОВ) Или ты не знаешь что означает это слово?) Месси то стране Кубок Мира принес. Я тебя спросил о другом эпизоде, в матче с Хорватией в 1/4.
мне лично в целом по-барабану как играет Родриго в сборной.. если бы не играл вообще было бы даже лучше, но опять же в 22 года что Месси со сборной выиграл? ах да
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Кефтеме
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
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А причем тут Месси?
Вы сильно комплексуете
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Moscwow
Ответ Oleg
Я вообще то написал ПЕНТАКАМПИОНОВ) Или ты не знаешь что означает это слово?) Месси то стране Кубок Мира принес. Я тебя спросил о другом эпизоде, в матче с Хорватией в 1/4.
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Nikolaus_H
Ответ Виктор Никитин
кто вы?
Болельщики сливочных
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Moscwow
Ответ Oleg
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Виктор Никитин
Ответ Nikolaus_H
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кто вы?
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Blaumerc
Ответ Кефтеме
Хозяин ? Ну видно какой он хозяин , аж помог обыграть Аргентину
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0:4 на спотифай камп ноу
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Андерлехт Брюггевич
надеюсь, возьмет на себя лидерство в атаке после очередной травмы винисиуса. беда, конечно, сейчас в мадриде с травмами
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The Best 20
какой же он классный!
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