«Класико остается важнейшим матчем мирового футбола». Гвардиола о противостоянии «Барсы» и «Реала»

Пеп Гвардиола по-прежнему считает класико главным матчем мирового футбола.

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, можно ли сравнить противостояние «горожан» и « » с соперничеством «Барселоны» и « ».

«Это другое. Если сравнивать с «Барселоной» и «Реалом», « » в прошлом никогда не был таким серьезным претендентом на титулы.

«Ливерпуль», за те сезоны, что я работаю здесь, был нашим лучшим соперником. Класико по-прежнему остается важнейшим матчем мирового футбола», – сказал .

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