«Класико остается важнейшим матчем мирового футбола». Гвардиола о противостоянии «Барсы» и «Реала»
Пеп Гвардиола по-прежнему считает класико главным матчем мирового футбола.
Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, можно ли сравнить противостояние «горожан» и «Ливерпуля» с соперничеством «Барселоны» и «Реала».
«Это другое. Если сравнивать с «Барселоной» и «Реалом», «Манчестер Сити» в прошлом никогда не был таким серьезным претендентом на титулы.
«Ливерпуль», за те сезоны, что я работаю здесь, был нашим лучшим соперником. Класико по-прежнему остается важнейшим матчем мирового футбола», – сказал Гвардиола.
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В Турции ещё.
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Он за это получил ЗМ, будучи не лучшим даже в МЛС 😆
если не считать финал 2015 года, барселона с 2012/2013 регулярно выступает в пассивной роли п*рно мюнхенцев.
разница мячей 31-7 )
Классико было интересно во время эпохи Роналду-Месси и до них. Сейчас Ла лига деградировал