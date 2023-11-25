«Класико остается важнейшим матчем мирового футбола». Гвардиола о противостоянии «Барсы» и «Реала»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Пеп Гвардиола Класико Футбол

Пеп Гвардиола по-прежнему считает класико главным матчем мирового футбола.

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос о том, можно ли сравнить противостояние «горожан» и «Ливерпуля» с соперничеством «Барселоны» и «Реала». 

«Это другое. Если сравнивать с «Барселоной» и «Реалом», «Манчестер Сити» в прошлом никогда не был таким серьезным претендентом на титулы. 

«Ливерпуль», за те сезоны, что я работаю здесь, был нашим лучшим соперником. Класико по-прежнему остается важнейшим матчем мирового футбола», – сказал Гвардиола.

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41 комментарий

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Андерлехт Брюггевич
с уходом ключевых фигур с обеих команд, класико перестало быть событием, от которого во время просмотра мурашки по телу. Как раз-таки Гвардиола и Моуриньо возродили дух настоящего класико. После их ухода эмоции от просмотра потихоньку пошли на спад
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Армен Амбарян
Ответ rigobersong
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сколько лч и ла лиги у барсы?)
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Мукунку хороший
Последние года.. унылое 💩… по сравнению с любым матчем АПЛ..
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Армен Амбарян
Ответ rigobersong
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есть еще куда расти вам)
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Иван Прошкин
"Бока"– ""Ривер"
""Црвена"–"Партизан"
В Турции ещё.
Я уж молчу про "СКА Хабаровск“– "Луч–Энергию"...
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S. A.
Это главное противостояние Испании, но после ухода Роналду, а затем и Месси, оно стало далеко не таким интересным, каким было раньше. Да и клубы больше не являются лучшими в Европе
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Нефанатик
Только из-за этого большого матча Барсу не отправили в сегунду из-за дела Негрейры и по сей день не знают как ее отмазать и по мягче наказать.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ GuruFutbola
Дубль с пенальти 🐓
Пенальти не гол? Тогда что ты скажешь о 5 пенальти Месси на ЧМ? 😁
Он за это получил ЗМ, будучи не лучшим даже в МЛС 😆
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Spaten
Как он объективно оценил историю Сити! Лучший
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ZamoRano
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Vovan94
Одно из самых значимых - да,но самое главное - не сказал бы. Просто болельщиков этих команд наверное самое большое колличество в мире ,но сам матч уже для многих не самый важный.
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Ман Сити
Так будет пока у Сити нет конурента в лиге. Может им станет Арсенал, но пока нет. Раздутое журналистами мнимое конкурентство с судейским ливером полностью выиграно Сити.
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Андерлехт Брюггевич
Ответ GuruFutbola
Никогда не понимал нормисов, которые переворачивают железобетонные факты🤷🏻‍♂️
действительно, странно отрицать регулярные разгромы от баварии)
если не считать финал 2015 года, барселона с 2012/2013 регулярно выступает в пассивной роли п*рно мюнхенцев.
разница мячей 31-7 )
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frank mamuda
Ответ rigobersong
Куда? Пойми одно, жители Узбекистана, Таджикистан, Бангладеша и других стран третьего мира выбирают клуб по чашкам, вот видят у реала больше ЛЧ и все, им не важно как они выигрывали, кто там играет и т.д. Это типичные среднестатистические болельщики мадрида, у них даже нет возможности смотреть игры в хорошем качестве, максимум со скоростью 56кб в 360 кое как обзор глянут на ютубе:)) Вот и вся суть:))
Аналитика сродни аналитике Негрейры - подтереться и выкинуть
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Fonbaron
Ответ Андерлехт Брюггевич
с уходом ключевых фигур с обеих команд, класико перестало быть событием, от которого во время просмотра мурашки по телу. Как раз-таки Гвардиола и Моуриньо возродили дух настоящего класико. После их ухода эмоции от просмотра потихоньку пошли на спад
Дань памяти. Сейчас любой матч лидеров АПЛ поинтереснее, не говоря уже МС и Ливера, лучших тренеров мира (как минимум топ 5 по любым рейтингам)

Классико было интересно во время эпохи Роналду-Месси и до них. Сейчас Ла лига деградировал
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Muslim Magomedov
Ответ Андерлехт Брюггевич
с уходом ключевых фигур с обеих команд, класико перестало быть событием, от которого во время просмотра мурашки по телу. Как раз-таки Гвардиола и Моуриньо возродили дух настоящего класико. После их ухода эмоции от просмотра потихоньку пошли на спад
Роналду и Месси возродили с 2009 года
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