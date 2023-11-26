Лопырева о зарплатах футболистов: «Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда отдают здоровье. Травмы, психологическое напряжение – этому не позавидуешь»

Виктория Лопырева призвала не судить футболистов за большие зарплаты.

«Когда люди критикуют футболистов, они забывают, что их век очень короткий. Футболист в среднем может играть до 35. Они зарабатывают эти деньги только до 35. Есть уникальные случаи, как , который стал классным тренером. Но раньше футболисты яркой звездочкой загорались и уходили в никуда.

Люди жертвуют здоровьем. Потом они, как правило, физически больные люди. Во-первых, столько выпивать (смеется), второе – травмы, бесконечные нагрузки, психологическое напряжение. Этому вообще не позавидуешь. Есть яркая красивая картинка, а есть жизнь, и она совсем другая. Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье.

Зарплата врача в миллион раз меньше, чем зарплата футболиста. Это справедливо? Нет. Правильно? Я считаю, нет. Но футболист виноват, что получает больше? Нет. Врач виноват, что получает меньше? Нет. Но это вопросы не к нам, не к футболистам, не к врачам», – сказала телеведущая, «Мисс Россия-2003» и бывшая жена нападающего «Динамо» в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

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