Лопырева о зарплатах футболистов: «Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда отдают здоровье. Травмы, психологическое напряжение – этому не позавидуешь»
Виктория Лопырева призвала не судить футболистов за большие зарплаты.
«Когда люди критикуют футболистов, они забывают, что их век очень короткий. Футболист в среднем может играть до 35. Они зарабатывают эти деньги только до 35. Есть уникальные случаи, как Семак, который стал классным тренером. Но раньше футболисты яркой звездочкой загорались и уходили в никуда.
Люди жертвуют здоровьем. Потом они, как правило, физически больные люди. Во-первых, столько выпивать (смеется), второе – травмы, бесконечные нагрузки, психологическое напряжение. Этому вообще не позавидуешь. Есть яркая красивая картинка, а есть жизнь, и она совсем другая. Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье.
Зарплата врача в миллион раз меньше, чем зарплата футболиста. Это справедливо? Нет. Правильно? Я считаю, нет. Но футболист виноват, что получает больше? Нет. Врач виноват, что получает меньше? Нет. Но это вопросы не к нам, не к футболистам, не к врачам», – сказала телеведущая, «Мисс Россия-2003» и бывшая жена нападающего «Динамо» Федора Смолова в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.
Лопырева о том, что сделала Смолова известным: «Я очень много сил вкладывала в футбольную историю, а не в свою личную»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хотя кому как не Лопыревой защищать ту сферу деятельности, с которой она имеет непосредственный профит и доход.
Адвокат дьявола: эконом-версия)
Но увы, шахтеры горбятся за гораздо меньшие деньги, при том что у них нагрузки еще больше и опасность работы выше.
Если клубы были бы на самообеспечении, то зарплаты были бы в 5-10 раз меньше. И тут два варианта, или ты играешь за эти приемлемые деньги (которые для обычного гражданина очень очень хорошая зарплата), или выкладываешься, чтобы тебя заметили в Европе и ты мог получать не 100 тыс $ в года, а 250-300 тыс $ в год.
Но проблема в том, что они обьективно не должны столько получать по рынку. Им платят столько не потому что люди в России так любят футбол, а потому что чиновникам хочется поиграться в Галлинари на чужие деньги. Так быть не должно. Считаю, что в профессиональном футболе должны быть только частные деньги, а не деньги РЖД и Газпрома. И тогда вопросов к тому сколько получают профессиональные футболисты будет меньше.
P.S хотя их и так слишком мало, к сожалению.
Забавно, что некоторые звёзды на полном серьезе считают, что к их мнению кто-то прислушивается))
Ты, Вика, договоришься до того, что виновата вся система. )) Попробуй подумать чуть дальше.
Когда человеку 15-20 лет, он живёт в одних иллюзиях, и плохо замечает реальность. Он думает, что сейчас встанет, и поменяет всё, что строили серьёзные дяди не один десяток, а то и сотни лет. Но вот время идёт, и ничего не меняется, он только сотрясает воздух. И тогда он понимает, что его жизнь слишком коротка, чтобы ввязываться во всё это, смысл просто отсутствует. И он просто живёт своей жизнью внутри этой системы, приспосабливается для того, чтобы ему самому было комфортно. Так что прекращайте уже эти бесполезные попытки что-то там поменять, смотрите на себя, и улучшайте свою собственную жизнь )
Когда работяги жалуются на зп футболистов, виноваты... футболисты.
По факту, это не более, чем обида и зависть. Одним повезло оказаться в сфере, где платят много, а другим - нет.
Мне её даже жаль. Человек ничего не умеет кроме того, чтобы быть моделью.