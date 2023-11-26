Лопырева о зарплатах футболистов: «Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда отдают здоровье. Травмы, психологическое напряжение – этому не позавидуешь»

Теги Сергей Семак Федор Смолов премьер-лига Россия Виктория Лопырева девушки и спорт деньги Футбол

Виктория Лопырева призвала не судить футболистов за большие зарплаты.

«Когда люди критикуют футболистов, они забывают, что их век очень короткий. Футболист в среднем может играть до 35. Они зарабатывают эти деньги только до 35. Есть уникальные случаи, как Семак, который стал классным тренером. Но раньше футболисты яркой звездочкой загорались и уходили в никуда.

Люди жертвуют здоровьем. Потом они, как правило, физически больные люди. Во-первых, столько выпивать (смеется), второе – травмы, бесконечные нагрузки, психологическое напряжение. Этому вообще не позавидуешь. Есть яркая красивая картинка, а есть жизнь, и она совсем другая. Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье.

Зарплата врача в миллион раз меньше, чем зарплата футболиста. Это справедливо? Нет. Правильно? Я считаю, нет. Но футболист виноват, что получает больше? Нет. Врач виноват, что получает меньше? Нет. Но это вопросы не к нам, не к футболистам, не к врачам», – сказала телеведущая, «Мисс Россия-2003» и бывшая жена нападающего «Динамо» Федора Смолова в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

Лопырева о том, что сделала Смолова известным: «Я очень много сил вкладывала в футбольную историю, а не в свою личную»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

64 комментария

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Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
+160
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+149
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Montenegro Serbian
Опять это лицемерие, как-будто она не в курсе, что наших футболистов хейтят за то, что они получают оверпрайс по мировым меркам (причём большинство этих денег приходит от государства через бюджеты различных уровней или от компаний почти полностью аффилированных с государством). Ладно бы ещё за эти бабки, показывали игру уровня хотя бы чемпионата Франции и то вопросы бы оставались. А тут и этого нет.

Хотя кому как не Лопыревой защищать ту сферу деятельности, с которой она имеет непосредственный профит и доход.
Адвокат дьявола: эконом-версия)
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Боевой Бурят Путина
Она точно про футбол это сказала, а не про эскорт?😂 «Когда люди критикуют эскортниц, то забывают, что их век очень короток. В среднем до 35, хотя бывают и отдельные уникальные случаи. Есть красивая картинка, а жизнь совсем другая. Они жертвуют своим здоровьем. Столько выпивать, такие нагрузки, к тому же эмоциональное напряжение…»
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Recreated
А что, после 35 лет они умирают?? У них нет рук или ног!!?? Или голова перестаёт работать!?? Что за дебильное клише "короткий век" !?
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ЭЮЯ
Ответ Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
Или дать
+21
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Streetbor
в нашей лиге не мало футболистов, которые ПОЛУЧАЮТ от 50 до 100млн рублей в год. Большинству людей других профессий и за жизнь столько не заработать. И да, за рубежом зарплаты рос футболистов становятся как правило меньше ибо стольких денег, как им здесь дают, они не стоят.
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spartak_1988
Шахтеры такие: " Пошли мы нахрен"
+13
-1
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Нефанатик
Ни один из футболистов в мире не достоин своей зарплаты.
+17
-5
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Руслан Платонов
Я на заводе так же сказал гендиректору, но ему по **й
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Не уверен!!
Так какие вопросы! Пусть футболисты получают зп с доходов от клуба, а не с дотаций с бюджета.
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rehcxeltc
Футболисты должны эти деньги зарабатывать, а не получать от государственных компаний. Пусть создадут лигу, продадут права на трансляции, на каждый матч по 100 000 болельщиков будет приходить и т.п. и из этих денег хоть по миллиарду получают.
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a2wai
По логике Лопыревой шахтеры должны зарабатывать еще больше футболистов все по тем же причинам.

Но увы, шахтеры горбятся за гораздо меньшие деньги, при том что у них нагрузки еще больше и опасность работы выше.
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АРХАТ
Ответ Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
Да даже продавцы отдают здоровье - когда через тебя проходит огромный поток народу в том числе хватает и токсичных людей.
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Mbest77
Ответ Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
Ключевой момент, что футболисты у нас не зарабатывают, а получают зарплату.
Если клубы были бы на самообеспечении, то зарплаты были бы в 5-10 раз меньше. И тут два варианта, или ты играешь за эти приемлемые деньги (которые для обычного гражданина очень очень хорошая зарплата), или выкладываешься, чтобы тебя заметили в Европе и ты мог получать не 100 тыс $ в года, а 250-300 тыс $ в год.
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Forza
На самом деле я полностью согласен с Лопыревой. Нет смысла критиковать футболистов, за то сколько им платят.

Но проблема в том, что они обьективно не должны столько получать по рынку. Им платят столько не потому что люди в России так любят футбол, а потому что чиновникам хочется поиграться в Галлинари на чужие деньги. Так быть не должно. Считаю, что в профессиональном футболе должны быть только частные деньги, а не деньги РЖД и Газпрома. И тогда вопросов к тому сколько получают профессиональные футболисты будет меньше.

P.S хотя их и так слишком мало, к сожалению.
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Number_2
Авторитетное мнение подъехало!
Забавно, что некоторые звёзды на полном серьезе считают, что к их мнению кто-то прислушивается))
+4
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Михаил Некрасов
Ответ Нефанатик
Ни один из футболистов в мире не достоин своей зарплаты.
Почему же. Рынок просто перегрет,как и сфера IT сейчас. Чем больше вливаний,интереса людей к сфере-тем больше в ней денег. Странно,что этот пузырь не лопнул во время ковида.
+4
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Нефанатик
Ответ Михаил Некрасов
Почему же. Рынок просто перегрет,как и сфера IT сейчас. Чем больше вливаний,интереса людей к сфере-тем больше в ней денег. Странно,что этот пузырь не лопнул во время ковида.
Так я то понимаю причины больших зарплат. Я говорю о другом, что они не заслуживают таких денег.
+3
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Sergey Khudyakov
Пожарные: "ну да, ну да, пошли мы на хер..."
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HRYNDEL
Теперь я полностью понимаю Кокорина он весь калека и псих!!!
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Максим Столбов
Федя Смолов: Виктория Лопырева умеет хорошо снимать психологическое напряжение, рекомендую.
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Miki22
Добро пожаловать в капитализм. В нашем случае - в госкапитализм.
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Coongur
Виктория, как бенефициар зп некоторых футболистов, имеет право высказываться)
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Николай Бабулькин
>>Зарплата врача в миллион раз меньше, чем зарплата футболиста. Это справедливо? Нет. Правильно? Я считаю, нет. Но футболист виноват, что получает больше?

Ты, Вика, договоришься до того, что виновата вся система. )) Попробуй подумать чуть дальше.
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Max Zhomkov
блин, особенно противно читать это в контексте того , как её бывшый бойфренд Смолов отмучался в игре против ЦСКА. Я игрой это не могу назвать, по его лицу было видно , что он мучается и этот футбол в минус 10 ему не нужен, только зарплату мильён евро платите пожалуйста. Тьфу, блин, противно. Был бы я болельщиком Динамо, даже не знаю, что сделал бы..
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Вячеслав Смирнов
глупая то какая...за бегание за пластиком получать миллион $ это прям триггер на тупую
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Dr.aydar
Ответ Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
Но чтобы пройти в тот самый «топ» футболистов, нужно пройти жесточайший отбор с детства среди сверстников.
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HRYNDEL
А то что нужно выкладываться на все 100% в каждом матче и на каждой тренировке и всегда стремиться побеждать, то это наверное не про этих хапуг футбольных!!!
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salas
Ответ Recreated
А что, после 35 лет они умирают?? У них нет рук или ног!!?? Или голова перестаёт работать!?? Что за дебильное клише "короткий век" !?
Это как клише у тех же будущих тренеров, которые по типу Мостового вышли из большого футбола и умеют много чеканить- выходя против именитых топов лишь способны мотивировать: у них те же 2 руки и 2 ноги и они ничем не отличаются… или шансы всегда 50на50 . Вообщем узнаете наверное цитаты многомиллионных тренеров. По их логике и врач и шахтер может спокойно каждого заменить. Ах да, но это другое!
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prosto D.
Все же она достаточно умна - говорила, говорила и поняла, куда тема сворачивает. Поэтому во второй части решила выкрутиться)
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Заяцволк
Ответ kost68
врачи не виноваты, футболисты не виноваты, а кто виноват тогда? может систему менять надо?
Даже не представляете, насколько смешно вот это звучит - "менять систему", уровень наивности просто зашкаливает ))) Футболистам платят за то, что они участвуют в обороте больших денег, и приносят доходы клубам, агентам, ТВ, брендам и др. Как вы это поменять хотите ? Заставить всех причастных отказаться от ресурсов в виде футболистов ? )
Когда человеку 15-20 лет, он живёт в одних иллюзиях, и плохо замечает реальность. Он думает, что сейчас встанет, и поменяет всё, что строили серьёзные дяди не один десяток, а то и сотни лет. Но вот время идёт, и ничего не меняется, он только сотрясает воздух. И тогда он понимает, что его жизнь слишком коротка, чтобы ввязываться во всё это, смысл просто отсутствует. И он просто живёт своей жизнью внутри этой системы, приспосабливается для того, чтобы ему самому было комфортно. Так что прекращайте уже эти бесполезные попытки что-то там поменять, смотрите на себя, и улучшайте свою собственную жизнь )
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Алексей Ненахов
Ответ Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
Например, у меня друг на заводе стропальщиком работает вот он 3 пальца там потерял , почему он как футболист не получает
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Мартинелли
Согласен, вон у Мостового травма головы из-за футбола, ничем уже не поможешь
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tolgol1974
Ответ tverd1
Как же надоели эти псевдоэксперты и их комментаторы, которые не учили в школе экономику. Зарплаты устанавливаются рынком. У каждой профессии свои расценки в зависимости от спроса. Что бы быть конкуретноспособными на рынке необходимо придерживаться общепринятых расценок. Если снизить расценки и набирать под них персонал по остаточному принципу, то в итоге предприятие станет аутсайдером.
Российский спорт и рыночные отношения.спрос-абсолютно несовместимые понятия
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Dinamik1
Ответ Max Zhomkov
люди на многих работах отдают здоровье, любой кто на производстве работает не даст соврать. У футболистов тепличные условия , за ними следят медики, им составляют правильные диеты. Им платят огромные деньги , которых они не заслуживают. Тот же Соболев в Европе получал бы в три раза меньше. Так что Лопырева может пойти в жопу
Как это мадераторы пропустили слово куда должна пойти Лопырева?
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Max Zhomkov
Ответ Dr.aydar
Но чтобы пройти в тот самый «топ» футболистов, нужно пройти жесточайший отбор с детства среди сверстников.
я не говорю что они не заслуживают больших денег. Я говорю что они не заслуживают тех баснословных денег , которые сейчас платят в РПЛ. Да, нужно пройти жесточайший отбор, я например его пройти не смог
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kost68
врачи не виноваты, футболисты не виноваты, а кто виноват тогда? может систему менять надо?
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Карпов Стас
Ответ Алексей Ненахов
Например, у меня друг на заводе стропальщиком работает вот он 3 пальца там потерял , почему он как футболист не получает
Потому , что он стропальщик! Где стропаля получают много? В какой стране?
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Аврал
Ответ Dinamik1
Как это мадераторы пропустили слово куда должна пойти Лопырева?
Они того же мнения...:)
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Беспонтий пилат
викуся, а ты на что свое здоровье потратила?
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bomzerub
Блондинка, что сказать. Бред несёт.
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justbored
Ответ mihrutkanik
Не имеют право получать, а не зарабатывать такие деньги. Это большая разница. Они их не зарабатывают. Это просто плевок всем основам мироздания. Когда человек которые спасает жизни людей получает в тысячи раз меньше. Никакой пользы от действия футболиста. Просто ноль. Какой КПД? Кучка недорослей орёт у ТВ и на стадионе? В этом гешефт. Это показывает всю убогость существования сегодняшнего мира. Нищие врачи и распухшие от бабала футболисты.Олигорхат и чиновники, которые всё это организовали чтобы тещить своё самолюбие, отмывать бабло и показывать красивую картинку плебсу. Вот они герои современного мира на которых молиться молодёжь. Таким образом поощряется тупость, а не умственное развитие.
Оу дир. Мир несправедлив (космос равнодушен). ПРАВДА ШТОЛЕ?))
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Demyan Grachev
Ответ vitas1207
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вика, это ты?
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spoongirl
Люди имеют право получать большие деньги, потому-что после они отдают их мне!
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Сергей
Когда работяги жалуются на свою зп, виноваты все - от начальника до президента.
Когда работяги жалуются на зп футболистов, виноваты... футболисты.
По факту, это не более, чем обида и зависть. Одним повезло оказаться в сфере, где платят много, а другим - нет.
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mihrutkanik
Не имеют право получать, а не зарабатывать такие деньги. Это большая разница. Они их не зарабатывают. Это просто плевок всем основам мироздания. Когда человек которые спасает жизни людей получает в тысячи раз меньше. Никакой пользы от действия футболиста. Просто ноль. Какой КПД? Кучка недорослей орёт у ТВ и на стадионе? В этом гешефт. Это показывает всю убогость существования сегодняшнего мира. Нищие врачи и распухшие от бабала футболисты.Олигорхат и чиновники, которые всё это организовали чтобы тещить своё самолюбие, отмывать бабло и показывать красивую картинку плебсу. Вот они герои современного мира на которых молиться молодёжь. Таким образом поощряется тупость, а не умственное развитие.
0
0
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wild_pokemon
Это ей видимо поведал рукожопый федя смолов.
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a2wai
Ответ Николай Бабулькин
>>Зарплата врача в миллион раз меньше, чем зарплата футболиста. Это справедливо? Нет. Правильно? Я считаю, нет. Но футболист виноват, что получает больше? Ты, Вика, договоришься до того, что виновата вся система. )) Попробуй подумать чуть дальше.
Так она вроде непрозрачно на это намекает))
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yurapolushkin@yandex.ru
Не ругайте её строго. Лопырева живёт в другом мире роскоши и думает, что самая сложная работа в мире у футболистов и эскортниц. Она не знает, что такое шахтёр, слесарь, рабочий, грузчик. За неё в этом мире все делают, а она только ртом шевелит время от времени.
Мне её даже жаль. Человек ничего не умеет кроме того, чтобы быть моделью.
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tverd1
Как же надоели эти псевдоэксперты и их комментаторы, которые не учили в школе экономику. Зарплаты устанавливаются рынком. У каждой профессии свои расценки в зависимости от спроса. Что бы быть конкуретноспособными на рынке необходимо придерживаться общепринятых расценок. Если снизить расценки и набирать под них персонал по остаточному принципу, то в итоге предприятие станет аутсайдером.
+2
-2
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