Лопырева о том, что сделала Смолова известным: «Я очень много сил вкладывала в футбольную историю, а не в свою личную»
Виктория Лопырева сказала, что сделала известным Федора Смолова.
– У тебя были отношения с практически самым известным футболистом в стране. Ну, одним из.
– Ну сейчас да.
– То есть ты думаешь, что это ты его сделала известным?
– Я это знаю точно, и он это знает – здесь нет секрета. Я не хочу перетягивать одеяло на себя. Он очень хороший парень.
Мы стали встречаться, когда он еще был совсем неизвестным. Не буду спорить, потому что это ничего не меняет. По итогу мы стали очень классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась.
Когда в 2015-м я объявила, что мы расстаемся, я вдруг поняла, что все свои силы буду вкладывать в себя. У меня есть такая история, что я на каком-то этапе в отношениях проваливаюсь в партнера и становлюсь очень активной, но не в отношении себя, а уже в отношении него.
Я очень много сил вкладывала в вот эту футбольную историю, а не в свою личную. Как мне казалось, в нашу. И наша история закончилась. Я на пару месяцев немножко растерялась. Потом собралась и стала заниматься уже своей работой.
Сейчас у них [с Кариной Истоминой] очень красивая пара. Знаю, что Федя очень хотел ребенка.
Не знаю, этично ли с моей стороны рассказывать о причине нашего развода. Если бы он сейчас был один – я бы без проблем поделилась.
– Но это не другой мужчина?
– Нет, – сказала телеведущая и «Мисс Россия-2003» Лопырева в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.
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В целом вполне адекватно сказала, на момент их пары Федор был ноунеймом, подающим надежды. Его отправили в аренду в Фейенорд для практики. Звучит забавно, в Фейенорд для игровой практики из Динамо, сейчас при таком словосочетании пальцем у виска покрутят. Лопырева на тот момент была явно медийнее. Только сейчас ей уже 40 лет и о ней вспомнят только в контексте вот таких новостей.
чем она могла его прославить? всем кто футбол смотрит было на неё насрать и сейчас также
-Тебе не понять маленькая стрела !
я тогда офигел и невыфигел обратно
Но как можно сравнивать Семака и эту страшную тетку?
Хотя тут вопрос, где именно. Федя был известен и до Лопырёвой, а широкие массы о нём узнали где-то так в 2018 году, на ЧМ.
А Виктория девушка приятная, позитивная и органичная, и судя по интервью, адекватная.