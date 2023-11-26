Лопырева о том, что сделала Смолова известным: «Я очень много сил вкладывала в футбольную историю, а не в свою личную»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Виктория Лопырева Карина Истомина Футбол

Виктория Лопырева сказала, что сделала известным Федора Смолова.

– У тебя были отношения с практически самым известным футболистом в стране. Ну, одним из.

– Ну сейчас да.

– То есть ты думаешь, что это ты его сделала известным?

– Я это знаю точно, и он это знает – здесь нет секрета. Я не хочу перетягивать одеяло на себя. Он очень хороший парень.

Мы стали встречаться, когда он еще был совсем неизвестным. Не буду спорить, потому что это ничего не меняет. По итогу мы стали очень классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась.

Когда в 2015-м я объявила, что мы расстаемся, я вдруг поняла, что все свои силы буду вкладывать в себя. У меня есть такая история, что я на каком-то этапе в отношениях проваливаюсь в партнера и становлюсь очень активной, но не в отношении себя, а уже в отношении него.

Я очень много сил вкладывала в вот эту футбольную историю, а не в свою личную. Как мне казалось, в нашу. И наша история закончилась. Я на пару месяцев немножко растерялась. Потом собралась и стала заниматься уже своей работой.

Сейчас у них [с Кариной Истоминой] очень красивая пара. Знаю, что Федя очень хотел ребенка.

Не знаю, этично ли с моей стороны рассказывать о причине нашего развода. Если бы он сейчас был один – я бы без проблем поделилась.

– Но это не другой мужчина?

– Нет, – сказала телеведущая и «Мисс Россия-2003» Лопырева в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

66 комментариев

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Михо
Если бы Смолов был неизвестным и не зарабатывал много денег, Вика в его сторону даже не посмотрела бы😃
+150
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Блуждающий странник
Ответ Иван Прошкин
Смолов-Кокорин ,эта связка обещала быть грозной силой,как Аршавин-Кержаков. Но что-то пошло не так,и всё. А чем известна Лопырева? Жеребьёвкой ЧМ-2018 в Константиновском дворце?
Она же не футболистка. Лопырева в своё время была известнее Феди явно. Мисс-Россия 2003 хорошее достижение на медийном поприще. И какие-то передачи на НТВ+ вела кажется, но уже и не вспомнишь как они назывались)
Казалось она в каждой рекламе косметики была

А у Кокорина с Мамаевым грозная связка
+71
-6
+65
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ChefJhonnyMorgan
В принципе адекватное интервью, без желчи и негатива
+70
-8
+62
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Renki
Лопырева подтвердила, что у Смолова не было другого мужчины...
+54
-2
+52
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Dad555
Ответ Renki
Лопырева подтвердила, что у Смолова не было другого мужчины...
Ну или как минимум это не было причиной развода:)
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Блуждающий странник
Как там говорят: за каждым успешным мужчиной стоит женщина (которая об этом сама и рассказывает).

В целом вполне адекватно сказала, на момент их пары Федор был ноунеймом, подающим надежды. Его отправили в аренду в Фейенорд для практики. Звучит забавно, в Фейенорд для игровой практики из Динамо, сейчас при таком словосочетании пальцем у виска покрутят. Лопырева на тот момент была явно медийнее. Только сейчас ей уже 40 лет и о ней вспомнят только в контексте вот таких новостей.
+35
-3
+32
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Гусеконь
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
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Кто вообще Лопырёву знает из тех кто футбол смотрит?
чем она могла его прославить? всем кто футбол смотрит было на неё насрать и сейчас также
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Митя Танин
Почему ты грустишь глубокая пещера?
-Тебе не понять маленькая стрела !
+23
0
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Иван Прошкин
Смолов-Кокорин ,эта связка обещала быть грозной силой,как Аршавин-Кержаков. Но что-то пошло не так,и всё. А чем известна Лопырева? Жеребьёвкой ЧМ-2018 в Константиновском дворце?
+24
-3
+21
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Евгений Стреблянский
Обучила тактике, подтянула технику, улучшила физику, поставила удар, а могла бы и сама играть, но нет, всё в Федю вложила.
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Jan Paskel
2 года тому назад были на матче Милан - - Интер. Моя девушка вообще с футболом знакомая как я с фискальной политикой Танзании спросила, а чего трибуны так загудели? Говорю Ибра вышел разминаться. а она сказала имя какой то там девушки, глаза как в японском аниме, и спрашивает - это тот самый Ибракадабра, её муж???

я тогда офигел и невыфигел обратно
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Гамарджоба Генацвале
Сына назвала Марк-Лионель, а могла бы и Федор-Лионель в знак уважения к Феде.
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Денис Ширинов
Смолова сделала Паненка известным, бгг
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Святослав Федорович
у меня аж сон прошёл от заголовка😳
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Pertinax Gandi
Не знаю, кто там в кого вложил, но сейчас уже мало кто помнит, кто такая Лопырева, разве что как раз в контексте того, что это некогда жена Смолова. И ещё меньше люди знают, где она сейчас и что.
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Марат Кагин
Ответ Pertinax Gandi
Не знаю, кто там в кого вложил, но сейчас уже мало кто помнит, кто такая Лопырева, разве что как раз в контексте того, что это некогда жена Смолова. И ещё меньше люди знают, где она сейчас и что.
Смолов для большинства в России также неизвестен. разве что паненкой на ЧМ
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Жорег Борщофф
Вика няша, чё. =)
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Xm.md
Ответ Денис Ширинов
Смолова сделала Паненка известным, бгг
По факту. Еще его безголовая серия
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songbilong
Ответ Гусеконь
Кто вообще Лопырёву знает из тех кто футбол смотрит? чем она могла его прославить? всем кто футбол смотрит было на неё насрать и сейчас также
ну 10-12 лет назад кажется была с буферами, через Смолова и узнал
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Xm.md
Ответ Заяцволк
Аааха, такие вопросы похожи на слова Дзюбы, который про Семака обиженно так же говорил )) Просто детский сад ))
Рукаку понятное дело не далекого ума персонаж.
Но как можно сравнивать Семака и эту страшную тетку?
+3
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nikitosdaipoltos
Ответ Pertinax Gandi
Не знаю, кто там в кого вложил, но сейчас уже мало кто помнит, кто такая Лопырева, разве что как раз в контексте того, что это некогда жена Смолова. И ещё меньше люди знают, где она сейчас и что.
ну так и Смолова вне футбола не так много знают
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benjamin92
Спортс превращается в дешёвую газету «Тайны звёзд», перепечатывающей интервью с ютуба
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МТБ
Ну, скорее это Смолов сделал Лопырёву известной.
Хотя тут вопрос, где именно. Федя был известен и до Лопырёвой, а широкие массы о нём узнали где-то так в 2018 году, на ЧМ.
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Greenalem
Ответ Блуждающий странник
Как там говорят: за каждым успешным мужчиной стоит женщина (которая об этом сама и рассказывает). В целом вполне адекватно сказала, на момент их пары Федор был ноунеймом, подающим надежды. Его отправили в аренду в Фейенорд для практики. Звучит забавно, в Фейенорд для игровой практики из Динамо, сейчас при таком словосочетании пальцем у виска покрутят. Лопырева на тот момент была явно медийнее. Только сейчас ей уже 40 лет и о ней вспомнят только в контексте вот таких новостей.
кажется Смолова знали тогда только как ещё один молодой и перспективный, но нападающий с 6 голами за 6 сезонов
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Xm.md
Кто это?
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songbilong
Реалу и Барселоне тоже ты забивала?
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TRUMAN88
Ответ Xm.md
По факту. Еще его безголовая серия
БезголОвая это в точку
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grizzlyspb
Ответ Иван Прошкин
Смолов-Кокорин ,эта связка обещала быть грозной силой,как Аршавин-Кержаков. Но что-то пошло не так,и всё. А чем известна Лопырева? Жеребьёвкой ЧМ-2018 в Константиновском дворце?
Связка Лопырев-Бузов была бы покруче).
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bizonn007
Ответ Блуждающий странник
Она же не футболистка. Лопырева в своё время была известнее Феди явно. Мисс-Россия 2003 хорошее достижение на медийном поприще. И какие-то передачи на НТВ+ вела кажется, но уже и не вспомнишь как они назывались) Казалось она в каждой рекламе косметики была А у Кокорина с Мамаевым грозная связка
Кокорин-Мамаев-Стул - убийственное трио
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romaroman26
Ответ Блуждающий странник
Она же не футболистка. Лопырева в своё время была известнее Феди явно. Мисс-Россия 2003 хорошее достижение на медийном поприще. И какие-то передачи на НТВ+ вела кажется, но уже и не вспомнишь как они назывались) Казалось она в каждой рекламе косметики была А у Кокорина с Мамаевым грозная связка
ваууу, да все знают как выигрывают такие конкурсы))))
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TRUMAN88
Ответ pufkt38
Потому что эта "профи" Стрелец других и не берет. А на счет их расставания. Еще тогда ходили устойчивые слухи от многих футбольных людей, что как то Федя залез в её телефон и узнал, что она на стороне эскортом промышляет. Сейчас то она может рассказывать что угодно, а Стрелец пытать не будет вопросами как там было на самом деле.
Вывод нехер лазать в чужие телефоны 📞
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Al561
В общем медийном пространстве она его подраскрутила, а в футбольном Федя был известен, много лет надежды в Динамо подавал.
А Виктория девушка приятная, позитивная и органичная, и судя по интервью, адекватная.
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Митя Танин
Ответ Xm.md
Кто это?
Была послом чего-то где-то. А теперь, видимо, окончательно послали))
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БолельщикСоСтажем
Прекрасно помню тот период, он и правда был вечноподающим надежды. Всей «Ареной-Химки» его называли не иначе как Лопырев, а когда она была на домашках, то спрашивали: Вика, в чем дело?. Она реально повлияла на него в лучшую сторону. А Федя по ощущениям и сейчас переоценен.
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hruken
Все сводится к классическом женскому: "Я заслуживала большего." во всех смыслах)
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Замкнул в пустые
Лопырёва клёвая, прёшь её
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Сергей Лепехин
Даже не хочется пошлить, что она брала и куда вкладывала
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Алексей Эртуг
Федю поздравляю с рождением дочки, а эти Бузовых на кукан.
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Sashafut
Главное, ведь главное срубить бабло!)
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samarskij-kuzmich
Как же непроходимо дремуче и шаблонно-мысляще, но с претензией на оригинальность, рассуждает Лопырёва. Смолов неплохо играл тогда, потому и стал знаменитым. А все эти кортежницы типа Лопырёвой, как клещи, присасываются от одного успешного донора к другому
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hruken
Ответ Al561
В общем медийном пространстве она его подраскрутила, а в футбольном Федя был известен, много лет надежды в Динамо подавал. А Виктория девушка приятная, позитивная и органичная, и судя по интервью, адекватная.
Замечу, что молодая была немолода)
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Dmitry Ragulin
Ответ Блуждающий странник
Как там говорят: за каждым успешным мужчиной стоит женщина (которая об этом сама и рассказывает). В целом вполне адекватно сказала, на момент их пары Федор был ноунеймом, подающим надежды. Его отправили в аренду в Фейенорд для практики. Звучит забавно, в Фейенорд для игровой практики из Динамо, сейчас при таком словосочетании пальцем у виска покрутят. Лопырева на тот момент была явно медийнее. Только сейчас ей уже 40 лет и о ней вспомнят только в контексте вот таких новостей.
Ей около 40 тогда было, ща уже под 50😁
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LinkLin
Мисс Россия 2003... Уже можно писать milf Россия 2003.
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donatodonatore
Но это не другой мужчина? Нет. Не мужчина, а мужчины.
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songbilong
Ответ Локоть Артеста
Заодно придумала легендарный рифф в начале песни Smoke on the water
потом чёрных назвала неграми
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as009595@icloud.com
Блин с утра прочел ночную, а не личную
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moldfan
Смех...
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CheKubana
очень корректное интервью от бывшей
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Igorrr
Нормально взять неизвестного с большой зп
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Yotsumi Naka
Куда уж Феде до легенды Дубайской биржы . Госпожа Лопырева еще б добавила , что шейха Мансура она тоже сделала известным . И вообще , покупку Сити оным шейхом - тоже идея госпожи Лопыревой .
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