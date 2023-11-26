Виктория Лопырева сказала, что сделала известным Федора Смолова.

– У тебя были отношения с практически самым известным футболистом в стране. Ну, одним из.

– Ну сейчас да.

– То есть ты думаешь, что это ты его сделала известным?

– Я это знаю точно, и он это знает – здесь нет секрета. Я не хочу перетягивать одеяло на себя. Он очень хороший парень.

Мы стали встречаться, когда он еще был совсем неизвестным. Не буду спорить, потому что это ничего не меняет. По итогу мы стали очень классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась.

Когда в 2015-м я объявила, что мы расстаемся, я вдруг поняла, что все свои силы буду вкладывать в себя. У меня есть такая история, что я на каком-то этапе в отношениях проваливаюсь в партнера и становлюсь очень активной, но не в отношении себя, а уже в отношении него.

Я очень много сил вкладывала в вот эту футбольную историю, а не в свою личную. Как мне казалось, в нашу. И наша история закончилась. Я на пару месяцев немножко растерялась. Потом собралась и стала заниматься уже своей работой.

Сейчас у них [с Кариной Истоминой] очень красивая пара. Знаю, что Федя очень хотел ребенка.

Не знаю, этично ли с моей стороны рассказывать о причине нашего развода. Если бы он сейчас был один – я бы без проблем поделилась.

– Но это не другой мужчина?

– Нет, – сказала телеведущая и «Мисс Россия-2003» Лопырева в интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?