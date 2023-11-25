Судьи отменил гол Диаша «Ливерпулю» при 1:0 в пользу «Сити» – Аканджи толкнул Алиссона в прыжке

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Крис Кавана Рубен Диаш Алиссон Мануэль Аканджи Футбол

Судьи отменили гол «Манчестер Сити» в ворота «Ливерпуля».

Команды сыграли вничью в матче 13-го тура АПЛ (1:1). 

На 68-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в пустые ворота «красных» после подачи с углового. Однако арбитры решили отменить взятие ворот – они сочли, что Мануэль Аканджи толкнул вратаря Алиссона в прыжке. Счет остался прежним – 1:0 в пользу «Сити». 

На этой игре работала бригада арбитров под руководством Криса Каваны.

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76 комментариев

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LightWithin
Это даже новости не стоило, по крайней мере для тех кто смотрел матч. Откровенно вначале положил руку на плечо, а затем и толкнул в воздухе. Через несколько минут кстати повторил, об этом будет отдельная новость?!
Ну и конечно же сейчас футбол задвинут в сторону и начнут выдумывать и обсуждать, что же там Нуньес с Пепом после матча не поделили ...
Но как же спортс без срача и конфликтов, это их золото 🤦🏻
+65
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+53
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Виталий А.
Ответ zzzeeerrrooo
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Нападающий вообще не должен трогать руками вратаря. Это закон! учи матчасть.
+33
-4
+29
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Red Scouser
там гол даже не фиксировали, чтобы ее отменять
+28
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Арман Мартиросян
Чистейший фол в рамке вратаря. Те, кто говорят обратное, либо обычные хейтеры, либо футбол только вчера начали смотреть.
+23
-8
+15
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Under
Ответ TheDustman
Не толкнул- своей рукой не дал Алисону левую руку поднять, чтобы зафиксировать мяч после подачи с углового. Хорошо, что ВАР разобрался.
так там и без ВАРа Кавана не засчитал
+7
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Under
Ответ Кирилл Набухов
Показалось, что Алиссон немного симулировал. Хз так или нет, повтора не видел.
он точно мог сыграть лучше, но это не отменяет того факта, что был достаточно значительный контакт, чтобы зафиксировать фол, поэтому в конечном итоге это точно не проблема Алиссона
а насчёт симуляции вряд ли - там всё же эпизод в динамике был, Аканжи был у него за спиной, Диаш тоже, он не видел, что там сзади, скорее просто сыграл как смог
+7
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Asuev
Ответ ман сити фейк
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Херню сморозил
+8
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Виталий А.
Ответ zzzeeerrrooo
Я не спорю что был фол , но Аканджи никого не толкал, посмотри момент потом умничай
Фол был,но Аканджи никого не толкал...
Это как такое может быть?
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Арман Мартиросян
Ответ Станислав Михайлович
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Говоришь так, как будто это борьба двух полевых игроков. Против вратаря в рамке так играть нельзя, это 100% фол в любых трактовках.
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Арман Мартиросян
Ответ Гильяно
🤡
Самокритично.
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mr Gadisov
Ответ ман сити фейк
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Да все по делу было, в принципе к судье вопросов не особо кроме 8 минут в конце
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кроссовер Айверсона
а в ворота Арсенала с Ньюкаслом такой же не отменили. Вот тебе и последовательность
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van
Ответ Morning Glory
Отмени такой гол Ливерпулю, стоял бы вселенский плач о купленных судьях и заговоре против Ливерпуля. А тут типа так и надо.
хватит плакать
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mr Gadisov
Ответ #SharkTeam
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34 года, а общение на уровне восьмиклассника ))
Этот матч скорее показывает что без явной помощи судей Сити даже против Ливерпуля который сыграл ужасно не может выиграть
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Artuom Batishev
Ответ Vadim Medvedev
вратарь всегда обычный игрок, кроме тех случаев, когда у него в руках мяч учите уже правила, а не несите в интернет дворовый бред
Что за глупость... Во вратарской зоне трогать вратаря нельзя! Никаких, даже слабых толчков. Так было всегда. Вы точно знаете правила?
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exshepardjack
Ответ кроссовер Айверсона
а в ворота Арсенала с Ньюкаслом такой же не отменили. Вот тебе и последовательность
ну там вратаря не было, но толчок был гораздо нацеленнее
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Виталий А.
Ответ zzzeeerrrooo
Он мешал ему выпрыгнуть , положив руку на плечо , но никто никого не толкал Походу тут никто сами матчи не смотрит 🤣
Ещё раз для тех кто в танке. Толкнул рукой,положил руку на плечо киперу в игровом эпизоде-это фол!
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djkdkrb
Ответ #SharkTeam
а так не пишешь, на своих посмотри, только и ныли две недели до матча на все подряд, а в итоге спорный момент в их пользу. И про него как обычно забудут
А можно узнать, по каким правилам это «спорный момент»?
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Арман Мартиросян
Ответ Станислав Михайлович
Таких голов много. Алисон выпрыгнул и поймал мяч, его никто не держал и целенаправленного толчка не было. Эпизод на усмотрение судьи.
Ему Аканджи рукой мешал контролировать мяч, и это происходило в рамке, это атака на вратаря.
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Artuom Batishev
Ответ zzzeeerrrooo
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Насколько бы небыл слабый или сильный толчок, или "руку положил" - против вратаря так играть нельзя (если только вратарь не выбежал в поле - тогда он обычный игрок).
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Арман Мартиросян
Ответ Станислав Михайлович
Как рукой мог мешать, если Алисон вверху фиксировал мяч. Таких голов засчитывают много, когда вратарь в борьбе выпрыгивает пытаясь забрать мяч и упускает его.
Мяч Алиссон упустил непосредственно из за аканджи, это неужели трудно понять?
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Арман Мартиросян
Ответ Станислав Михайлович
Возле вратаря нельзя выпрыгивать?
Пусть выпрыгивают сколько угодно, если правила при этом не нарушают.
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Snid
Ответ Morning Glory
Отмени такой гол Ливерпулю, стоял бы вселенский плач о купленных судьях и заговоре против Ливерпуля. А тут типа так и надо.
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Snid
Ответ abrusevshii chechen
толкнул ????????????????.Тогда я слон
пластиковый слон, для уточнения
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Vadim Medvedev
Ответ Арман Мартиросян
Чистейший фол в рамке вратаря. Те, кто говорят обратное, либо обычные хейтеры, либо футбол только вчера начали смотреть.
что такое "фол в рамке"?
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TheDustman
Не толкнул- своей рукой не дал Алисону левую руку поднять, чтобы зафиксировать мяч после подачи с углового.
Хорошо, что ВАР разобрался.
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Арман Мартиросян
Ответ bel01
Фол был. Гол не засчитали правильно. Но вообще Ливер ничьей и близко не заслужил. Дико отскочил при явном превосходстве Сити.
Прям дико не отскочили, не надо утрировать. Сити играл лучше, это факт, но моменты были у обоих.
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Арман Мартиросян
Ответ Станислав Михайлович
Он не мешал поднимать руки, Алисон схватил мяч, но упустил. Сыграло на руку его падение, ВАР рассматривал около минуты.
Ну да, просто взял и упустил, а Аканджи просто рядом стоял и газоном восхищался.
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Станислав Михайлович
Ответ Арман Мартиросян
Это спортс про толчок написал а не я. Не обязательно толкать вратаря, чтобы свистнул фол. В данном случае касание Аканджи (не важно как именно он коснулся) помешал Алиссону поднимать руки и фиксировать мяч. Нет тут ничего спорного, поэтому и судья, и Вар очень быстро сориентировались.
Он не мешал поднимать руки, Алисон схватил мяч, но упустил. Сыграло на руку его падение, ВАР рассматривал около минуты.
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Under
Ответ dmitry_scouser
дело во вратарской происходило
ну вообще справедливости ради, про вратарскую и борьбу с вратарём в ней в правилах нет ни слова, по крайней мере я целенаправленно искал и не находил
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Арман Мартиросян
Ответ Станислав Михайлович
Ну я про это и говорю, акцентированного толчка не было, спорный эпизод на усмотрение судьи
Это спортс про толчок написал а не я. Не обязательно толкать вратаря, чтобы свистнул фол. В данном случае касание Аканджи (не важно как именно он коснулся) помешал Алиссону поднимать руки и фиксировать мяч. Нет тут ничего спорного, поэтому и судья, и Вар очень быстро сориентировались.
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Арсений1990
Ответ LightWithin
Это даже новости не стоило, по крайней мере для тех кто смотрел матч. Откровенно вначале положил руку на плечо, а затем и толкнул в воздухе. Через несколько минут кстати повторил, об этом будет отдельная новость?! Ну и конечно же сейчас футбол задвинут в сторону и начнут выдумывать и обсуждать, что же там Нуньес с Пепом после матча не поделили ... Но как же спортс без срача и конфликтов, это их золото 🤦🏻
А ты глянь ленту на главной, ни одного весомого заголовка, надо же как-то заполнить пустоту
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Арман Мартиросян
Ответ Vadim Medvedev
а можно узнать в каком разделе правил вратарь отделяется от полевых в плане силовой борьбы? единственный момент, когда вратаря нельзя атаковать - это когда мяч у него в руках. во всех остальных случаях - это обычный игрок
Когда вратарь в воздухе и первый на мяче во вратарской, то любое касание, которое ему мешает контролировать мяч(в данном случае Аканджи рукой мешал Алиссону поднимать руки) это фол. Не понимаю как этот момент может считаться спорным.
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kacnep
Ответ LightWithin
Это даже новости не стоило, по крайней мере для тех кто смотрел матч. Откровенно вначале положил руку на плечо, а затем и толкнул в воздухе. Через несколько минут кстати повторил, об этом будет отдельная новость?! Ну и конечно же сейчас футбол задвинут в сторону и начнут выдумывать и обсуждать, что же там Нуньес с Пепом после матча не поделили ... Но как же спортс без срача и конфликтов, это их золото 🤦🏻
Пеп: Твои усики - пропуск в трусики, огонь
Нуня: А ты лысый шарлатан!
Пеп: Но это был комплимент, ты че, парень
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dmitry_scouser
Ответ Vadim Medvedev
а можно узнать в каком разделе правил вратарь отделяется от полевых в плане силовой борьбы? единственный момент, когда вратаря нельзя атаковать - это когда мяч у него в руках. во всех остальных случаях - это обычный игрок
дело во вратарской происходило
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Зухра с заправки вам сейчас быстро объяснит, что гол чистый, а Алиссон - симулянт.
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mr Gadisov
Ответ #SharkTeam
жди 30 лет
😭😭😭
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mr Gadisov
Ответ #SharkTeam
заплачь ещё
Так а че мне плакать, мы же "отскочили"
А ты давай кайфуй брат, возможно к моменту как ты школу закончишь бочка уже будет в 5 лиге ;)
+1
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artem ofruss
Ответ #SharkTeam
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если бы был хейтером МС я бы такую дичь и писал как ты, чтобы компрометировать всех болел сити
+1
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bpfx5h6vrf
Ответ Виталий А.
Нападающий вообще не должен трогать руками вратаря. Это закон! учи матчасть.
Ни один футболист не должен трогать другого руками. Сам учи.
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