Судьи отменил гол Диаша «Ливерпулю» при 1:0 в пользу «Сити» – Аканджи толкнул Алиссона в прыжке

Судьи отменили гол «Манчестер Сити» в ворота «Ливерпуля».

Команды сыграли вничью в матче 13-го тура (1:1).

На 68-й минуте защитник «горожан» отправил мяч в пустые ворота «красных» после подачи с углового. Однако арбитры решили отменить взятие ворот – они сочли, что толкнул вратаря в прыжке. Счет остался прежним – 1:0 в пользу « ».

На этой игре работала бригада арбитров под руководством Криса Каваны.

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