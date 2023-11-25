Судьи отменил гол Диаша «Ливерпулю» при 1:0 в пользу «Сити» – Аканджи толкнул Алиссона в прыжке
Судьи отменили гол «Манчестер Сити» в ворота «Ливерпуля».
Команды сыграли вничью в матче 13-го тура АПЛ (1:1).
На 68-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в пустые ворота «красных» после подачи с углового. Однако арбитры решили отменить взятие ворот – они сочли, что Мануэль Аканджи толкнул вратаря Алиссона в прыжке. Счет остался прежним – 1:0 в пользу «Сити».
На этой игре работала бригада арбитров под руководством Криса Каваны.
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Ну и конечно же сейчас футбол задвинут в сторону и начнут выдумывать и обсуждать, что же там Нуньес с Пепом после матча не поделили ...
Но как же спортс без срача и конфликтов, это их золото 🤦🏻
а насчёт симуляции вряд ли - там всё же эпизод в динамике был, Аканжи был у него за спиной, Диаш тоже, он не видел, что там сзади, скорее просто сыграл как смог
Это как такое может быть?
Этот матч скорее показывает что без явной помощи судей Сити даже против Ливерпуля который сыграл ужасно не может выиграть
Хорошо, что ВАР разобрался.
Нуня: А ты лысый шарлатан!
Пеп: Но это был комплимент, ты че, парень
А ты давай кайфуй брат, возможно к моменту как ты школу закончишь бочка уже будет в 5 лиге ;)