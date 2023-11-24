Гвардиола о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Людям интересно, почему «Сити» не понижают в классе. Давайте подождем – если мы виноваты, нас накажут. Это два совершенно разных дела, сравнивать нельзя»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопросе о наказании «Эвертона».

С ливерпульского клуба сняли 10 очков в чемпионате Англии за нарушение финансовых правил. Ранее «Манчестер Сити» обвинили в 115 различных нарушениях финансового фэйр-плей.

«Почему я не должен верить [в невиновность «Сити»]? Проводить защиту перед судьей – дело юристов. Я свое мнение не изменил, мы будем ждать, а затем примем последствия.

Не скажу ни слова об «Эвертоне», потому что не знаю, что в действительности произошло. Это два совершенно разных дела. Знаю, людей интересует, почему «Сити» не понижают в классе, но давайте подождем.

Если это прочесть, конечно, [можно решить, что] нас следует понизить в классе, но никто не знает [что случилось]. Никто из тех, кто говорит об этом, не знает, что в точности произошло. Я не читал все это. Я уже говорил месяц назад: давайте подождем, если мы виноваты, нас накажут. Что бы ни случилось, я останусь здесь, а по поводу дела «Эвертона» я ничего не знаю, но это совершенно другой случай. Вот почему сравнивать их нельзя», – заявил главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции.

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39 комментариев

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Один живой
ну здесь 10-ю очками не ограничится, там вообще в отрицательное значение уйти может
+26
-7
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Подкат Пенальтьевич
Надеюсь Гвардиолу тоже отлучат от футбола лет на 10, за соучастие
+52
-35
+17
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Егор Егор
Ответ Everett Cooper
Убежал из Испании за неуплату налогов Связан с движением обвинеяемым в терорризме Участвует в финансовых махинациях Манчестер Сити И ЭТОГО не достаточно чтобы посадить Гвардиолу в тюрьму-вы серьезно?
А как участвует? Лично схемы (не футбольные) придумывает? Или заставляет защитников покупать?
+15
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+14
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Леван Мкртчян
Ответ FCB1991
Ещё забавней, что по делу Негрейры до сих пор нет доказательств ни у налоговой, ни у прокуратуры.
Зачем это?
Какие Вам нужны доказательства , если местные юзеры уже всё давным давно доказали, осудили, распяли и поделили "купленные" трофеи Пепа.
Странный Вы
+10
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+6
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lovec23
Система не работает, гранды делают что хотят .Наказывают маленькие клубы, Эвертон я думаю потолок для репрессий
+5
0
+5
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Evgen Vynokurov
Ответ Everett Cooper
Убежал из Испании за неуплату налогов Связан с движением обвинеяемым в терорризме Участвует в финансовых махинациях Манчестер Сити И ЭТОГО не достаточно чтобы посадить Гвардиолу в тюрьму-вы серьезно?
Если бы Ман.Сити был где-то на 10 месте,у тебя остались бы эти вопросы? Почему когда кто-то впереди, тогда появляется дохрена претензий.И кстати, не только в Англии.Что ж так неймётся?
+6
-1
+5
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Arthas M
Забавно,что дело Негрейры,что сейчас,мб и его величие было бы меньше не будь этих нарушений
+23
-21
+2
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xxx-xxx
Кто же накажет главного кошелька АПЛ ?)))
Лучше еще раз с Эвертона снять 10 очков
+5
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FCB1991
Ответ Arthas M
Забавно,что дело Негрейры,что сейчас,мб и его величие было бы меньше не будь этих нарушений
Ещё забавней, что по делу Негрейры до сих пор нет доказательств ни у налоговой, ни у прокуратуры.
+9
-7
+2
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Авл Агерий
Ответ Witch64
Не понимаю, зачем носиться с этим неэффективным ффп и кошмарить клубы в нынешнее кризисное время
В НХЛ почему-то носятся.
+1
0
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Under
Ответ Подкат Пенальтьевич
Надеюсь Гвардиолу тоже отлучат от футбола лет на 10, за соучастие
соучастие в чём?
+14
-13
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Buba
Ответ Эксперимент
За то что с Мансуром изнасиловал АПЛ?
Он мозги своих глориков изнасиловал.
+4
-3
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FCB1991
Ответ Нефанатик
Причем тут налоговая и прокуратура. Факт выплат был? Был! Объяснения были? Не было!
Ты лично присутствовал при выплатах?
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marchellinos
Ответ Подкат Пенальтьевич
Надеюсь Гвардиолу тоже отлучат от футбола лет на 10, за соучастие
Он что спонсор? Он деньги даёт или схемы придумывает? Как для игроков?
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#SharkTeam
Ответ Дима Трепутин
ЭТО ДРУГОЕ
у Сити есть деньги у Эвертона нет. У Сити вообще никаких проблем с этой финансовой устойчивостью, ффп не туда воюет.
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Buba
Ответ Эксперимент
У тебя что-то течёт
У тебя это уже давно, с тех пор как за пластиковый проект 😁
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Buba
Ответ Эксперимент
Комментарий удален модератором
Вместе с тобой.
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Эксперимент
Ответ Buba
Он мозги своих глориков изнасиловал.
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#SharkTeam
на сегодня это пустые хейтерские обвинения
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Бамбарбиякиргуда
Как говорил какой-то классик:"Укравший мешок картошки будет сидеть в тюрьме, ворующий вагонами - заседать в парламенте." Может не точно, но как-то так. И что-то подсказывает, что Пеп с Сити не картоху по полям тырят.
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Witch64
Не понимаю, зачем носиться с этим неэффективным ффп и кошмарить клубы в нынешнее кризисное время
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Alex
Вы виноваты, но вас не накажут. Потому что иначе нужно будет наказать верхушку УЕФА и FA
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