Гвардиола о снятии 10 очков с «Эвертона»: «Людям интересно, почему «Сити» не понижают в классе. Давайте подождем – если мы виноваты, нас накажут. Это два совершенно разных дела, сравнивать нельзя»

Пеп Гвардиола ответил на вопросе о наказании «Эвертона».

С ливерпульского клуба сняли 10 очков в чемпионате Англии за нарушение финансовых правил. Ранее «Манчестер Сити» обвинили в 115 различных нарушениях финансового фэйр-плей.

«Почему я не должен верить [в невиновность «Сити»]? Проводить защиту перед судьей – дело юристов. Я свое мнение не изменил, мы будем ждать, а затем примем последствия.

Не скажу ни слова об «Эвертоне», потому что не знаю, что в действительности произошло. Это два совершенно разных дела. Знаю, людей интересует, почему «Сити» не понижают в классе, но давайте подождем.

Если это прочесть, конечно, [можно решить, что] нас следует понизить в классе, но никто не знает [что случилось]. Никто из тех, кто говорит об этом, не знает, что в точности произошло. Я не читал все это. Я уже говорил месяц назад: давайте подождем, если мы виноваты, нас накажут. Что бы ни случилось, я останусь здесь, а по поводу дела « » я ничего не знаю, но это совершенно другой случай. Вот почему сравнивать их нельзя», – заявил главный тренер « » на пресс-конференции.

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