Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Обожаю играть в 12:30. Мой английский недостаточно хорош, чтобы тратить наше время. Тухель спокойно объяснил ситуацию, а немецкая газета написала, что он скандалил»
Юрген Клопп высказался о раннем начале матча против «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в 13-м туре АПЛ 25 ноября – после паузы на матчи сборных. Матч начнется в 12:30 по времени Великобритании (15:30 по московскому времени).
«Мой английский недостаточно хорош, чтобы тратить наше время, дабы убедиться в том, что вы поняли [верно]. Тухель спокойно объяснил ситуацию, а немецкая газета написала, что он скандалил. Это был не скандал.
Никто не хочет слышать подобное. Обожаю играть в 12:30», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Как можно проводить такие игры в субботу в 12:30? Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр»
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