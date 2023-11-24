Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Обожаю играть в 12:30. Мой английский недостаточно хорош, чтобы тратить наше время. Тухель спокойно объяснил ситуацию, а немецкая газета написала, что он скандалил»

Юрген Клопп высказался о раннем начале матча против «Манчестер Сити».

« » и « » встретятся в 13-м туре 25 ноября – после паузы на матчи сборных. Матч начнется в 12:30 по времени Великобритании (15:30 по московскому времени).

«Мой английский недостаточно хорош, чтобы тратить наше время, дабы убедиться в том, что вы поняли [верно]. Тухель спокойно объяснил ситуацию, а немецкая газета написала, что он скандалил. Это был не скандал.

Никто не хочет слышать подобное. Обожаю играть в 12:30», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Как можно проводить такие игры в субботу в 12:30? Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр»

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