Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Обожаю играть в 12:30. Мой английский недостаточно хорош, чтобы тратить наше время. Тухель спокойно объяснил ситуацию, а немецкая газета написала, что он скандалил»

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Томас Тухель календарь Футбол

Юрген Клопп высказался о раннем начале матча против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встретятся в 13-м туре АПЛ 25 ноября – после паузы на матчи сборных. Матч начнется в 12:30 по времени Великобритании (15:30 по московскому времени).

«Мой английский недостаточно хорош, чтобы тратить наше время, дабы убедиться в том, что вы поняли [верно]. Тухель спокойно объяснил ситуацию, а немецкая газета написала, что он скандалил. Это был не скандал.

Никто не хочет слышать подобное. Обожаю играть в 12:30», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Клопп о раннем начале матча с «Сити»: «Как можно проводить такие игры в субботу в 12:30? Те, кто принял это решение, не чувствуют футбол – просто в это время больше заплатят за просмотр»

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23 комментария

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АРТУР АЛИЕВ
Не пытайтесь, Юрген. на спортсе вас все равно назовут нытиком
+34
-1
+33
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Montenegro Serbian
Не ну а чо: встали, позавтракали и GO на стадион рубиться в футбик. Зато вечер потом свободный)
+16
-1
+15
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Сити 7
На самом деле играть такой супер топ матч должны поздно вечером а не в 12:30 🤦‍♂️
+16
-4
+12
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Snid
Ответ red hikkikomori
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В ноющем стиле семеру закинул Мю.
+6
-1
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Сергей
Жил в Англии долго, и для местных это традиция- субботний матч в 12:30, это как 5 o’clock tea
+3
-1
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Snid
Ответ red hikkikomori
От этого он не перестал быть нытиком
В воображении мюшных, скорее всего.
+2
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Pro Cases
Ответ Сити 7
На самом деле играть такой супер топ матч должны поздно вечером а не в 12:30 🤦‍♂️
А я реально не понимаю этой аргументации - ФА объясняет это тем, что такой хайповый матч должен идти в прайм-тайм. Но кто сидит у телевизора в субботу в обед?
+3
-1
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Everett Cooper
А вот и стендап)
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И здесь и там
Ответ Pro Cases
А я реально не понимаю этой аргументации - ФА объясняет это тем, что такой хайповый матч должен идти в прайм-тайм. Но кто сидит у телевизора в субботу в обед?
а почему нет? суббота - выходной, скорее люди вечером куда-то сваливают. Это в будни странно ставить матчи днём. Другое дело, что Клопп недоволен, что пауза со сборных становится ещё меньше
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f0mk4
Коммерческое предложение уж больно выгодное для англичан, поэтому только рано и никак иначе!
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Владимир Долгополов
Ответ red hikkikomori
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Мне кажется ему глубоко наплевать,что какой то забулдыга со спортса считает его нытиком....
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red hikkikomori
Ответ Владимир Долгополов
Мне кажется ему глубоко наплевать,что какой то забулдыга со спортса считает его нытиком....
Да ладно, а я то реально думал что ему есть до этого дело)
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Владимир Долгополов
Ответ red hikkikomori
Да ладно, а я то реально думал что ему есть до этого дело)
Ну тогда все очень печально.Ну а если серьезно,то Ливерпуль действительно через чур часто играет ранние матчи в субботу после матчей сборных,намного чаще других.
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Сити 7
Ответ Pro Cases
А я реально не понимаю этой аргументации - ФА объясняет это тем, что такой хайповый матч должен идти в прайм-тайм. Но кто сидит у телевизора в субботу в обед?
Согласен, я тоже не понимаю этого
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ta-tosha
Ответ Сергей
Жил в Англии долго, и для местных это традиция- субботний матч в 12:30, это как 5 o’clock tea
да, только завтра нужно не проспать, нужно ещё за час до начала быть на Этихаде. А в гостинице в субботу спиться слаще, чем дома, где дети, собака похлеще любого будильника :)
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