Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет сложно победить «Сити», но он более чем способен противостоять «горожанам». Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк»

Теги Ливерпуль Глен Джонсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Эрлинг Холанд Футбол

Глен Джонсон поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Команды встретятся в 13-м туре АПЛ. Матч пройдет в Манчестере 25 ноября. 

– Что вы думаете о предстоящем матче «Сити» – «Ливерпуль»?

– Как болельщик, я надеюсь на взрывной поединок двух лучших команд лиги, но, вероятно, все будет не так, и игра может оказаться довольно закрытой. Это два гиганта Премьер-лиги, и, конечно, «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить, но обе команды сделают все возможное, чтобы не проиграть. Если вы хотите выиграть лигу, главное – не терять очки в таких матчах и быть уверенным, что вы выиграете остальные.

– У «Ливерпуля» наконец-то появился тот тип полузащиты, который может конкурировать с «Сити» в плане техники?

– Я думаю, «Ливерпуль» точно может сравняться с «Сити» в полузащите на протяжении 90 минут. Возможно, они еще не так хорошо зарекомендовали себя, как игроки «Сити», но в отдельно взятом матче они могут справиться с кем угодно. Готовы ли они демонстрировать такой уровень игры стабильно в течение всего сезона? Мы пока не уверены. «Ливерпуль» более чем способен противостоять «Сити» в очном матче.

– Холанд всего один раз сыграл против «Ливерпуля» в Премьер-лиге, и «Ливерпуль» сыграл на ноль. Это одна из немногих команд, в ворота которых он не забивал в Премьер-лиге. Является ли Вирджил ван Дейк идеальным центральным защитником, способным противостоять физическому мастерству Холанда?

– Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк. Проблема в том, что в «Сити» дело не только в нем, и угрозы воротам есть повсюду. «Ливерпулю» нужно быть осторожным, не просто выстраивать весь план игры вокруг Холанда, но с точки зрения индивидуального противостояния ним и ван Дейком, будет интересно посмотреть, как они поведут игру.

Мне интересно посмотреть, попытается ли Холанд играть рядом с воротами или опустится глубже и попытается увести ван Дейка из линии обороны, – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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13 комментариев

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Владимир Владимирович
Самый топовый матч в топ5 за последние лет 5 будем честны это матч Ман Сити-Ливерпуль
+12
-5
+7
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SPB Patriot
Какой же Клоп - крутой мужик!! Не в обиду Пепу (он вообще зверь), но Клоп невероятно харизматичный и классный тренер! Классный матч будет!
+3
-3
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Сослан Бедоев
"Если кто-то и может остановить Холланда, то это Ван Дайк"-а Салиба тебе шутка какая-то?) В двух матчах этого сезона единоличный хозяин Холланда выигравший у него вчистую все дуэли))
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Денис Давыдов
Ответ RealJon
да, 1 на 1 это удалось только Рюдигеру Но, закрыть его не так уж сложно если пара защов работают сообща
А Салиба что сделал?
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войд
Ответ zero-vrn
Только у Рюдигера это получилось на топ уровне
Рюдигер хозяин норвега)
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Сослан Бедоев
Ответ Владимир Владимирович
Самый топовый матч в топ5 за последние лет 5 будем честны это матч Ман Сити-Ливерпуль
По последним матчам Арсенал бы добавил в эту пару... Что с Ливером, что с Сити очень классные матчи выдавали
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Phil
Ответ xQcoW
С сити всегда надо играть против 12 игроков. Если повезет, то можно отскочить. Но нужно очень много усилий
ага, а чего 12?
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