Глен Джонсон: «Ливерпулю» будет сложно победить «Сити», но он более чем способен противостоять «горожанам». Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк»

Глен Джонсон поделился ожиданиями от матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Команды встретятся в 13-м туре . Матч пройдет в 25 ноября.

– Что вы думаете о предстоящем матче «Сити» – « »?

– Как болельщик, я надеюсь на взрывной поединок двух лучших команд лиги, но, вероятно, все будет не так, и игра может оказаться довольно закрытой. Это два гиганта Премьер-лиги, и, конечно, «Ливерпулю» будет чрезвычайно трудно выйти на «Этихад» и победить, но обе команды сделают все возможное, чтобы не проиграть. Если вы хотите выиграть лигу, главное – не терять очки в таких матчах и быть уверенным, что вы выиграете остальные.

– У «Ливерпуля» наконец-то появился тот тип полузащиты, который может конкурировать с «Сити» в плане техники?

– Я думаю, «Ливерпуль» точно может сравняться с «Сити» в полузащите на протяжении 90 минут. Возможно, они еще не так хорошо зарекомендовали себя, как игроки «Сити», но в отдельно взятом матче они могут справиться с кем угодно. Готовы ли они демонстрировать такой уровень игры стабильно в течение всего сезона? Мы пока не уверены. «Ливерпуль» более чем способен противостоять «Сити» в очном матче.

– Холанд всего один раз сыграл против «Ливерпуля» в Премьер-лиге, и «Ливерпуль» сыграл на ноль. Это одна из немногих команд, в ворота которых он не забивал в Премьер-лиге. Является ли ван Дейк идеальным центральным защитником, способным противостоять физическому мастерству Холанда?

– Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк. Проблема в том, что в «Сити» дело не только в нем, и угрозы воротам есть повсюду. «Ливерпулю» нужно быть осторожным, не просто выстраивать весь план игры вокруг Холанда, но с точки зрения индивидуального противостояния ним и ван Дейком, будет интересно посмотреть, как они поведут игру.

Мне интересно посмотреть, попытается ли Холанд играть рядом с воротами или опустится глубже и попытается увести ван Дейка из линии обороны, – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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